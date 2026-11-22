Bucureștiul are clădiri istorice spectaculoase, însă multe dintre ele pot fi admirate doar din exterior. O discuție pornită pe Reddit de la imagini cu interiorul Palatului CEC a readus în atenție accesul limitat al publicului la unele dintre cele mai frumoase monumente ale Capitalei. Traian Bădulescu, consultant în turism și purtător de cuvânt ANAT, explică pentru „Adevărul” cât pierde orașul din punct de vedere turistic și economic și cum ar putea aceste clădiri să atragă mai mulți vizitatori.

Foto: Mircea Iancu, Pixabay

O postare pe Reddit, intitulată „Palatul CEC la interior. De ce frumusețile astea nu au programe de vizitare regulate?”, a stârnit o dezbatere despre accesul publicului în unele dintre cele mai spectaculoase clădiri istorice din București. Discuția a pornit de la fotografii cu interiorul Palatului CEC și s-a extins la felul în care Capitala își prezintă patrimoniul turiștilor.

„Pentru că pe turiști îi trimitem la Obor să mănânce mici (...) și să vadă blocuri comuniste deprimante fix ca în stereotipurile care pe mulți îi fac reticenți să vină să ne viziteze. De Palatul CEC să se bucure o mână de oameni doar”, a comentat un utilizator.

Perspectiva a fost contestată de un alt participant, care consideră că diversitatea arhitecturală a orașului reprezintă ea însăși o atracție, indiferent de perioada din care provin clădirile. „Eu cred că Bucureștiul e o experiență complexă care poate lejer să le includă pe toate, if that's your jam. Nu cred că trebuie să ascundem anumite colțișoare și să plimbăm turiștii doar pe Victoriei unde sunt două-trei clădiri renovate. La fel de mult cum nu cred că ar trebui să abuzăm de clișeele comuniste. Bucureștiul are o istorie bogată și e un mix arhitectural care merită explorat în întregime, nu printr-o fantă îngustă a unei singure epoci sau estetici”, a răspuns acesta.

Dincolo de imaginea orașului, participanții au discutat și despre posibilitatea ca vizitarea mai multor monumente să îi determine pe turiști să rămână mai mult în București. Cercul Militar Național a fost unul dintre exemplele invocate.

„Similar, Cercul Militar Național, recent renovat. Ai putea extinde lejer perioada medie de cazare în București a unui turist cu 1-2 zile dacă mai incluzi niște clădiri în circuitul turistic să aibă mai multe de vizitat”, a scris un participant.

Același utilizator a amintit și de interesul publicului pentru vizitele organizate ocazional în alte palate ale Capitalei. „Sau Palatul Ghica de pe Victoriei, care a fost vizitabil de vreo 2 ori anul ăsta și mereu a fost multă lume și interes chiar dacă prețurile erau nesimțite”, a adăugat acesta.

De ce este dificil accesul în unele clădiri istorice

Există însă și argumente împotriva organizării unor programe regulate de vizitare în aceste clădiri istorice, în condițiile în care unele găzduiesc instituții aflate în activitate. În cazul Palatului CEC, o parte dintre comentatori au atras atenția asupra destinației actuale a imobilului și a dificultăților pe care le-ar presupune organizarea vizitelor.

„Pentru că e sediul unei bănci. Se lucrează în cadrul clădirii, deci e cam greu să ai program de vizitare. Acum putem să pornim o discuție lungă de ce e clădirea la Ministerul Finanțelor, de ce nu e la Cultură. Dar răspunsul scurt este că de fapt e o clădire folosită în alt scop. Nu stă sub lacăt, închisă”, a explicat un utilizator.

O altă intervenție a adus în discuție cerințele de securitate specifice unei instituții bancare, dar și posibilitatea organizării vizitelor în zilele nelucrătoare.

„Palatul CEC este totuși sediul băncii, nu prea înțeleg cum ai putea să ai un program regulat de vizitare, mai ales că trebuie să ții și cont de securitate și alte lucruri. În schimb aș propune un program de vizită pentru weekend regulat”, a sugerat un alt participant.

Secretele unui zâmbet fără cusur. Cât de indicate sunt implanturile dentare?

Cât pierde Bucureștiul din punct de vedere economic

„Bucureștiul pierde destul de mult, atât din punct de vedere turistic, cât și economic și, nu în ultimul rând, din perspectiva imaginii sale internaționale. Capitala României are un patrimoniu arhitectural extraordinar, rezultat al unor perioade istorice și al unor influențe stilistice diverse. Avem clădiri care pot rivaliza, prin frumusețe și valoare arhitecturală, cu edificii similare din marile capitale europene”, declară pentru „Adevărul” Traian Bădulescu, consultant în turism și purtător de cuvânt ANAT.

Specialistul consideră că accesul în interiorul monumentelor ar putea influența inclusiv durata șederii turiștilor în Capitală.

„Trebuie să ne uităm și la turiștii străini aflați în tranzit sau la cei care vin pentru un city-break de două zile. Bucureștiul trebuie să le ofere suficiente motive pentru a rămâne trei sau patru zile. Iar patrimoniul arhitectural poate reprezenta unul dintre aceste motive”, explică el.

Cum sunt valorificate clădirile istorice în alte capitale

„Un exemplu relevant este Parlamentul Austriei din Viena. Este o instituție în funcțiune, dar organizează tururi ghidate regulate, inclusiv în limba engleză, oferind acces la săli reprezentative și informații despre istoria și arhitectura clădirii. Vizitatorii pot descoperi inclusiv Palais Epstein, o clădire istorică legată de istoria unei familii de bancheri. Există un centru dedicat vizitatorilor, iar accesul se realizează pe baza unor reguli clare de securitate”, arată Traian Bădulescu.

Consultantul vorbește și despre Palais Garnier din Paris și muzeul Bank of England din Londra, unde există posibilități de vizitare în condiții stabilite de instituții.

„Aceste exemple demonstrează că nu trebuie să transformi o instituție într-un muzeu pentru a-i valorifica turistic patrimoniul. Este suficient să identifici spațiile care pot fi deschise publicului și să construiești un mecanism de vizitare care să nu afecteze activitatea instituției”, subliniază el.

Reforma care poate redesena harta României stârnește revolte locale. De ce se opun politicienii și comunitățile comasării județelor

Ce soluții propune consultantul în turism

„Soluția este un parteneriat între administratorii clădirilor, autoritățile locale, Ministerul Culturii, organizațiile de turism și ghizii autorizați. Se pot delimita trasee turistice care să includă exclusiv spațiile reprezentative, fără acces în birouri sau în zonele operaționale. Vizitele pot fi organizate în grupuri mici, cu rezervare prealabilă, verificarea identității, control de securitate și însoțirea permanentă de către personal autorizat. În cazul unor instituții, pot fi stabilite intervale de vizitare în afara orelor de program”, explică Traian Bădulescu.

Printre obiectivele pe care le consideră insuficient valorificate se numără Palatul CEC, Cercul Militar Național, Palatul Băncii Naționale și Palatul Victoria. El propune inventarierea clădirilor cu potențial turistic și lansarea unor programe-pilot pentru două sau trei obiective.

„Nu este suficient să deschizi o clădire. Trebuie să o și promovezi, să-i spui povestea și să o integrezi într-o experiență turistică”, adaugă specialistul. „Cred că trebuie să trecem de la simpla conservare a patrimoniului la valorificarea lui inteligentă și sustenabilă. O clădire istorică nu trebuie să fie doar admirată de pe trotuar. Ea trebuie să poată fi descoperită, înțeleasă și integrată în experiența turistică a orașului. Bucureștiul nu duce lipsă de atracții, ci, în multe cazuri, de accesibilitate, organizare și promovare”, conchide Traian Bădulescu.