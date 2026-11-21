De la programul copiilor și vacanțe până la cheltuielile comune, divorțul poate transforma deciziile obișnuite ale unei familii în motive de ceartă. Un tată din Iași a creat o aplicație prin care părinții separați își pot organiza responsabilitățile și comunicarea. Dar poate tehnologia să reducă tensiunile dintre foștii parteneri sau riscă să devină un nou instrument de control? Doi psihologi explică pentru „Adevărul” ce se ascunde în spatele conflictelor și cum ajung copiii să suporte consecințele.

Conflictele dintre părinții divorțați pot afecta copiii Foto: Pixabay

Bogdan Budeanu, în vârstă de 41 de ani, este tatăl a două fete de 9 și 12 ani. După divorțul din 2022, a continuat să se ocupe de creșterea lor alături de fosta soție. Cei doi trebuiau să stabilească programul copiilor, să planifice vacanțele și să împartă cheltuielile. De fiecare dată când voia să le ducă pe fete la un eveniment, tatăl trebuia să verifice cu cine urmau să petreacă ziua respectivă și să discute despre o eventuală schimbare de program. Din dorința de a avea toate aceste informații într-un singur loc, a început să dezvolte o aplicație dedicată părinților separați.

Așa se face că în octombrie 2026 a lansat aplicația Coparenta, potrivit publicației Totul despre mame. Aceasta permite folosirea unui calendar comun, înregistrarea cheltuielilor și transmiterea mesajelor. Include și o funcție prin care utilizatorii pot reformula mesajele scrise la nervi înainte de a le trimite.

Există însă cercetări care sugerează că astfel de instrumente pot fi utile. Un studiu desfășurat în Australia între 2021 și 2023, în cadrul căruia au fost evaluate nouă aplicații pentru părinți separați, arată că 49% dintre părinții chestionați au declarat că utilizarea acestora i-a ajutat să reducă conflictele cu fostul partener. Rezultatele au fost prezentate în 2024 de organizația Relationships Australia Victoria.

Un alt studiu, publicat în noiembrie 2025 în Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, a analizat răspunsurile a 140 de părinți care foloseau sau folosiseră asemenea aplicații. Peste două treimi au apreciat că acestea au avut, în general, un efect pozitiv asupra relației cu fostul partener. Totuși, funcțiile de mesagerie și accesul acordat altor persoane au fost semnalate și ca posibile surse de conflict.

„Uneori, divorțul juridic s-a încheiat, dar divorțul emoțional nu s-a produs niciodată”

Olga Ghițac, psiholog, explică pentru „Adevărul” că neînțelegerile dintre foștii parteneri depășesc adesea problemele legate de programul copiilor sau de bani.

„Din experiența mea de psihoterapeut, unul dintre cele mai frecvente motive de conflict este convingerea fiecărui părinte că deține adevărul absolut în ceea ce privește binele copilului. Fiecare este convins că știe cel mai bine ce îi trebuie copilului și că propria perspectivă este singura corectă”, spune ea.

Psihologul povestește cazul unei familii în care alimentația copilului devenise motiv de confruntare. „Am întâlnit o situație în care tatăl suferea de obezitate severă, iar copilul avea deja tendința de a lua în greutate. Mama încerca să îi formeze obiceiuri alimentare sănătoase, să limiteze alimentele prăjite, produsele de tip fast-food și băuturile cu zahăr. În schimb, în perioadele petrecute la tată, copilul primea aproape exclusiv exact aceste alimente. Nu mai era vorba despre alimentație, ci despre o confruntare între adulți, în care sănătatea copilului devenise secundară”, mărturisește aceasta.

La rândul său, psihologul Andra Matei arată că disputele pot porni de la lucruri aparent banale, precum ora de culcare sau activitățile extrașcolare, dar pot ascunde probleme mai vechi.

„În spatele acestor neînțelegeri se poate afla nu atât o preocupare reală pentru decizia respectivă, cât nevoia de a menține o formă de control asupra fostului partener”, spune ea.

În asemenea situații, aplicațiile pot ajuta la stabilirea programului și la evidența cheltuielilor, însă eficiența lor depinde de relația dintre adulți.

„O aplicație poate organiza un calendar, dar nu poate vindeca resentimentele. Poate înregistra o cheltuială, dar nu poate rezolva nevoia unuia dintre parteneri de a-l controla sau pedepsi pe celălalt”, explică Olga Ghițac. „Uneori, divorțul juridic s-a încheiat, dar divorțul emoțional nu s-a produs niciodată”, adaugă aceasta.

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Copilul care trebuia să mintă că nu s-a simțit bine la tată

Una dintre cele mai grave consecințe ale conflictelor apare atunci când copilul este obligat să aleagă între părinți.

Olga Ghițac relatează experiența unei femei care, în copilărie, era pedepsită dacă se întorcea fericită din vizitele la tatăl său: „Deși se simțea bine în timpul petrecut cu el, acasă trebuia să pară tristă și să inventeze lucruri neplăcute despre vizită. Dacă mama observa că fusese fericită, o certa și uneori o lovea. Practic, acel copil învățase că trebuie să mintă pentru a păstra iubirea și aprobarea mamei.”

Psihologul avertizează că asemenea experiențe pot influența ulterior relațiile afective, sentimentul de vinovăție și felul în care o persoană înțelege loialitatea.

Andra Matei explică de ce denigrarea unui părinte poate afecta inclusiv imaginea de sine a copilului: „Este important să înțelegem că un copil este, simbolic, jumătate mamă și jumătate tată. Atunci când părinții se atacă reciproc, copilul poate simți că sunt atacate și părți din propria identitate.”

În unele familii, copilul ajunge să transmită mesaje între adulți, să ascundă informații sau să se simtă responsabil pentru starea lor emoțională.

„Atunci când unul dintre părinți refuză să coopereze și folosește copilul ca instrument de presiune, copilul ajunge, din păcate, să fie sacul de box emoțional al adulților”, adaugă Olga Ghițac.

Scrisoarea către Moș Crăciun care a dezvăluit suferința unui copil

Problemele emoționale nu sunt întotdeauna vizibile. Olga Ghițac își amintește cazul unui copil care părea să se fi adaptat foarte bine divorțului. Părinții comunicau civilizat, aveau fiecare o nouă relație, iar copilul spunea că este fericit pentru că are două case și primește cadouri de două ori.

„Numai că, atunci când i-a scris scrisoarea lui Moș Crăciun, copilul nu a cerut jucării sau cadouri. A cerut ca mama și tata să se împace”, povestește ea.

Psihologul precizează că nu toți copiii își doresc împăcarea părinților, mai ales dacă au trăit în familii marcate de violență. Cu toate acestea, separarea poate produce schimbări emoționale care merită urmărite.

Printre semnalele de îngrijorare se numără retragerea socială, tulburările de somn, dificultățile de concentrare, iritabilitatea, agresivitatea sau durerile de cap și de burtă fără o explicație medicală evidentă.

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Andra Matei atrage atenția și asupra copiilor care încearcă să nu le creeze probleme părinților: „Uneori, copilul devine excesiv de cuminte și responsabil, încercând să nu mai adauge o problemă în viața părinților. Alteori, își exprimă suferința prin opoziționism sau comportamente agresive.”

Când aplicația devine un nou motiv de ceartă

Deși poate reduce neînțelegerile privind programul și cheltuielile, tehnologia poate fi folosită și pentru supravegherea sau controlul fostului partener.

„O aplicație concepută pentru organizare poate deveni un mijloc de supraveghere, de verificare obsesivă sau de formulare a unor reproșuri permanente”, avertizează Olga Ghițac.

Andra Matei consideră că, în situațiile în care există intimidare, manipulare sau refuz sistematic de cooperare, simpla organizare a comunicării este insuficientă. Pot fi necesare consilierea specializată și, în anumite cazuri, intervenția juridică.

Pentru părinții care încearcă să colaboreze, psihologul recomandă reguli clare privind programul, cheltuielile și responsabilitățile, dar și evitarea situațiilor în care copilul este folosit ca mesager sau interogat despre viața celuilalt părinte.

„Cred că este esențial ca părinții să înțeleagă un lucru: divorțul pune capăt unei relații de cuplu, nu responsabilității de a fi părinte. Copilul nu trebuie să plătească emoțional pentru incapacitatea adulților de a-și gestiona despărțirea”, conchide specialista.