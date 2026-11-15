 Ce să mănânci dimineața ca să faci față mai bine stresului. Zece idei de mic dejun sănătos, rapid și accesibil | adevarul.ro
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Ce să mănânci dimineața ca să faci față mai bine stresului. Zece idei de mic dejun sănătos, rapid și accesibil

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Micul dejun ar putea avea un rol mai important decât credem în felul în care facem față stresului. Un studiu realizat pe 401 studenți americani arată că persoanele care iau micul dejun în majoritatea zilelor tind să se adapteze mai bine situațiilor dificile. Dar ce putem mânca sănătos, rapid și fără să cheltuim prea mult? Iată zece idei de mic dejun recomandate de nutriționiști, cu ingrediente la îndemâna oricui.

Mic dejun sănătos
Un mic dejun sănătos poate fi pregătit rapid, cu ingrediente simple și accesibile Foto: Pixabay

Ce legătură are micul dejun cu rezistența la stres

Cercetătorii de la Binghamton University, din Statele Unite, au analizat legătura dintre alimentație, somn, mișcare și capacitatea tinerilor de a face față situațiilor stresante. Studiul, publicat online la sfârșitul anului 2025 în Journal of American College Health și prezentat ulterior de universitate, a inclus 401 studenți, cu o vârstă medie de aproximativ 19 ani.

Rezultatele au arătat că studenții care luau micul dejun cel puțin cinci zile pe săptămână păreau să facă față mai bine stresului și să se adapteze mai ușor situațiilor dificile.

Somnul a avut și el un rol important. Cei care dormeau mai puțin de șase ore pe noapte aveau, în general, mai multe dificultăți în gestionarea stresului. Cercetătorii au analizat și legătura dintre mișcare și capacitatea de a depăși momentele dificile.

Ce ar trebui să conțină un mic dejun sănătos

Un mic dejun sănătos nu trebuie să fie complicat sau scump. Important este să alegem alimente care ne țin de foame și ne oferă energia de care avem nevoie pentru a începe ziua.

Nutriționiștii citați de publicații precum Vogue și BBC Good Food recomandă să combinăm alimente bogate în proteine și fibre, precum ouăle, iaurtul, cerealele integrale, fructele și legumele. Putem adăuga și nuci sau semințe, care conțin grăsimi sănătoase.

Astfel de combinații ne pot ajuta să ne simțim sătui mai mult timp și să evităm senzația de foame care apare la scurt timp după un mic dejun format doar din produse de patiserie.

Iată zece idei de mic dejun care se pregătesc repede, cu ingrediente pe care le găsim în orice supermarket.

1. Terci de ovăz cu banană și scorțișoară

Fulgii de ovăz sunt printre cele mai accesibile ingrediente pentru un mic dejun consistent. În plus, pot fi combinați cu aproape orice fruct avem în casă.

Pentru o porție, avem nevoie de aproximativ 40-50 de grame de fulgi de ovăz, 150–200 ml de lapte sau apă, o jumătate de banană și puțină scorțișoară. Fierbem ovăzul câteva minute, până capătă o consistență cremoasă, apoi adăugăm banana tăiată felii. Pentru un plus de textură, putem pune câteva nuci.

Preparatul este gata în aproximativ șapte minute și nu are nevoie de zahăr adăugat, deoarece banana îi oferă deja un gust dulce.

2. Omletă cu spanac și pâine integrală

Pentru această rețetă avem nevoie de două ouă, o mână de spanac proaspăt, puțin ulei de măsline și o felie de pâine integrală.

Spălăm spanacul, îl tocăm mărunt și îl călim aproximativ un minut într-o tigaie cu puțin ulei. Batem ouăle într-un bol, le adăugăm peste spanac și pregătim omleta la foc mic, câteva minute, până este gata. O servim cu pâine prăjită.

Rețeta este inspirată din recomandările nutriționistei Sophie Bertrand, prezentate în British Vogue. Ouăle sunt o sursă bună de proteine, iar spanacul conține vitamine și minerale.

Totul este gata în aproximativ șapte minute.

3. Iaurt cu măr, ovăz și nuci

Dacă dimineața suntem pe fugă, putem pregăti un mic dejun sănătos în doar câteva minute, fără să fie nevoie să gătim. Punem într-un bol 150–200 de grame de iaurt grecesc, adăugăm două linguri de fulgi de ovăz, un măr tăiat în bucăți mici și câteva nuci tocate. Pentru un gust mai bun, putem presăra puțină scorțișoară.

Iaurtul este bogat în proteine, iar ovăzul și mărul conțin fibre care ne ajută să ne simțim sătui mai mult timp. Nucile aduc și ele grăsimi sănătoase.

Putem pregăti totul și într-o caserolă, dacă preferăm să luăm micul dejun la serviciu.

4. Pâine prăjită cu avocado și ou

Pentru acest mic dejun avem nevoie de o felie de pâine integrală, o jumătate de avocado, un ou și o roșie.

Prăjim pâinea, apoi curățăm avocado și îl pasăm cu o furculiță. Îl întindem pe pâine, adăugăm oul fiert, tăiat felii, și câteva bucăți de roșie. La final, putem pune puțină sare, piper și câteva picături de zeamă de lămâie.

Avocado conține grăsimi sănătoase, oul este bogat în proteine, iar pâinea integrală ne ajută să ne simțim sătui mai mult timp.

Micul dejun este gata în aproximativ zece minute.

5. Ovăz cu fructe, pregătit de seara

Dacă dimineața nu avem timp să pregătim micul dejun, îl putem face cu o seară înainte.

Punem într-un borcan sau într-un bol 40 de grame de fulgi de ovăz, 120 ml de lapte, două linguri de iaurt și o mână de fructe de pădure, proaspete sau congelate. Amestecăm bine, acoperim recipientul și îl lăsăm la frigider peste noapte.

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Până dimineața, fulgii de ovăz se înmoaie în lapte și iaurt, așa că nu mai trebuie fierți. Putem adăuga și câteva nuci sau puțină scorțișoară, după gust.

În felul acesta, avem micul dejun gata pregătit, fără să mai pierdem timp dimineața.

6. Ouă cu ciuperci și roșii la tigaie

Pentru această rețetă avem nevoie de două ouă, câteva ciuperci, o roșie și puțin ulei de măsline.

Spălăm ciupercile, le tăiem felii și le călim într-o tigaie cu puțin ulei, până scade apa pe care o lasă. Adăugăm roșia tăiată cubulețe și mai lăsăm totul pe foc două minute. Apoi spargem ouăle direct în tigaie, punem un capac și le lăsăm să se gătească la foc mic, până când albușurile sunt închegate, iar gălbenușurile au consistența dorită.

Ouăle sunt o sursă bună de proteine, iar ciupercile și roșiile aduc vitamine și minerale. O combinație asemănătoare se regăsește și printre recomandările nutriționiștilor prezentate de BBC Good Food.

Micul dejun este gata în aproximativ 15 minute.

7. Lipie integrală cu ou și legume

Dacă nu avem timp să mâncăm acasă, putem pregăti o lipie cu ou și legume, pe care să o luăm la serviciu.

Avem nevoie de o lipie integrală, un ou, un ardei și câteva frunze de spanac sau salată verde. Batem oul și facem o omletă într-o tigaie cu puțin ulei. O așezăm pe lipie, adăugăm ardeiul tăiat fâșii și frunzele de spanac sau salată, apoi rulăm lipia. Dacă preferăm să o mâncăm caldă, o putem încălzi puțin în tigaie înainte de a adăuga legumele proaspete.

Putem folosi și alte legume pe care le avem deja în frigider. Oul ne oferă proteine, iar legumele și lipia integrală aduc fibre și vitamine.

Totul este gata în aproximativ zece minute.

8. Pâine integrală cu unt de arahide și banană

Dacă avem poftă de ceva dulce dimineața, putem încerca o combinație simplă, care se pregătește în doar câteva minute.

Avem nevoie de o felie de pâine integrală, o lingură de unt de arahide fără zahăr adăugat și o jumătate de banană.

Prăjim pâinea, o ungem cu unt de arahide și punem deasupra banana tăiată rondele. Putem presăra și puțină scorțișoară, după gust.

Untul de arahide conține proteine și grăsimi sănătoase, iar pâinea integrală și banana ne oferă fibre. Dacă vrem un mic dejun mai consistent, putem adăuga și un iaurt simplu.

Totul este gata în aproximativ trei minute.

9. Musli făcut acasă, fără zahăr adăugat

Musliul este o variantă simplă pentru micul dejun, mai ales că putem pregăti din timp o cantitate suficientă pentru câteva zile.

Avem nevoie de fulgi de ovăz, semințe de floarea-soarelui, câteva nuci și stafide.

Amestecăm ingredientele într-un bol, apoi le păstrăm într-un borcan închis. Dimineața, punem patru-cinci linguri de musli într-un bol și adăugăm lapte sau iaurt. Putem completa cu un fruct proaspăt, după gust.

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Preparat acasă, musliul nu are nevoie de zahăr adăugat, deoarece stafidele îi dau deja un gust dulce. În plus, ovăzul și semințele sunt bogate în fibre, iar nucile conțin grăsimi sănătoase.

Micul dejun este gata în doar câteva minute.

10. Clătite cu banană și fulgi de ovăz

Pentru un mic dejun dulce, putem pregăti clătite din doar trei ingrediente, fără făină albă și fără zahăr adăugat.

Avem nevoie de o banană bine coaptă, un ou și trei linguri de fulgi de ovăz măcinați. Zdrobim banana cu o furculiță, adăugăm oul și ovăzul, apoi amestecăm până obținem o compoziție asemănătoare unui aluat mai gros de clătite.

Ungem o tigaie antiaderentă cu puțin ulei și o încălzim la foc mic. Turnăm câte două linguri de compoziție pentru fiecare clătită și le coacem aproximativ două minute pe fiecare parte, până se rumenesc ușor.

Le putem servi cu iaurt simplu și fructe proaspete. Banana le îndulcește în mod natural, așa că nu mai avem nevoie de zahăr.

Prepararea durează aproximativ 15 minute.

Cum mâncăm sănătos fără să cheltuim prea mult

Nu trebuie să cheltuim o avere pentru un mic dejun sănătos. Ouăle, iaurtul, fulgii de ovăz și fructele de sezon sunt alimente accesibile, din care putem pregăti o mulțime de combinații.

Putem economisi și dacă ne organizăm puțin. De exemplu, cumpărăm fulgi de ovăz la pungi mai mari, alegem fructe și legume de sezon sau folosim fructe congelate, care sunt adesea mai ieftine decât cele proaspete. Iar dacă pregătim câteva ingrediente de seara, dimineața nu mai pierdem timp în bucătărie.

Nu este obligatoriu să mâncăm imediat ce ne trezim și nici să avem același meniu în fiecare zi. Important este să avem o alimentație variată și să nu înlocuim mereu micul dejun cu o cafea băută pe fugă.

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