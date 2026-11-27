Peste 300 de milioane de animale sunt ținute în cuști în fermele din Uniunea Europeană. După ce a promis încă din 2021 eliminarea treptată a acestei practici, dar nu a respectat termenul stabilit pentru 2023, Comisia Europeană trebuie să prezinte un calendar clar pentru măsurile legislative. O hotărâre a Tribunalului UE obligă Executivul comunitar să își respecte angajamentele, însă interdicția nu a fost încă adoptată.

Creșterea porcilor și găinilor în cuști va fi interzisă în UE Foto: arhivă

Creșterea porcilor și găinilor în cuști ar putea deveni istorie în Uniunea Europeană, alături de alte practici folosite în ferme pentru iepuri, prepelițe, rațe, gâște și viței. Comisia Europeană a promis să elimine treptat aceste sisteme de creștere, dar a depășit termenul inițial pentru prezentarea legislației. Acum, după un proces intentat de organizațiile pentru protecția animalelor, Tribunalul Uniunii Europene a decis că instituția trebuie să prezinte un calendar actualizat.

Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 25 noiembrie 2026, în dosarul inițiativei cetățenești europene „End the Cage Age”. Tribunalul a constatat că Executivul comunitar nu și-a îndeplinit obligația de a comunica un nou calendar după ce termenul asumat pentru 2023 a expirat fără ca propunerea legislativă să fie prezentată.

Decizia reprezintă o victorie pentru organizațiile care au cerut interzicerea cuștilor, dar nu înseamnă că fermele din UE trebuie să renunțe imediat la aceste sisteme. Instanța nu a stabilit data intrării în vigoare a interdicției și nici nu a adoptat în locul Comisiei legislația promisă. A obligat însă instituția să clarifice când intenționează să facă pașii legislativi anunțați.

Aproape 1,4 milioane de europeni au cerut eliminarea cuștilor

Campania „End the Cage Age” a fost lansată în septembrie 2018 de organizația Compassion in World Farming și a reunit ulterior peste 170 de organizații pentru protecția animalelor din Europa.

Organizatorii au folosit mecanismul Inițiativei cetățenești europene, prin care cetățenii pot solicita Comisiei să propună noi acte legislative în domeniile în care Uniunea are competență.

Până în octombrie 2020, inițiativa strânsese aproape 1,4 milioane de semnături validate, depășind pragul minim necesar în 18 state membre. Solicitarea era una amplă: eliminarea cuștilor pentru găinile ouătoare, iepuri, prepelițe, rațe și gâște, precum și renunțarea la boxele individuale pentru scroafe și viței.

Organizațiile au atras atenția asupra condițiilor în care sunt ținute animalele în unele ferme. Porcii pot fi crescuți în boxe atât de înguste încât nu se pot întoarce, iar iepurii pot fi ținuți în cuști în care nu au suficient spațiu pentru a sări sau pentru a sta în poziție verticală. În cazul găinilor, sistemele de creștere în cuști limitează mișcarea și comportamentele naturale.

Potrivit datelor prezentate de inițiatorii campaniei, peste 300 de milioane de animale de fermă din UE sunt ținute în cuști pentru o mare parte din viață.

Comisia a promis interdicția până la sfârșitul lui 2023

La 30 iunie 2021, Comisia Europeană a răspuns inițiativei și a anunțat că va prezenta, până la sfârșitul anului 2023, o propunere legislativă pentru eliminarea treptată și, în cele din urmă, interzicerea cuștilor pentru speciile vizate.

Termenul a trecut fără ca proiectul de lege să fie prezentat.

În noiembrie 2023, organizatorii campaniei au cerut Comisiei să confirme dacă își menține angajamentul și să comunice un nou calendar. Într-o scrisoare din 5 februarie 2024, instituția a reconfirmat că intenționează să ia măsuri, dar nu a oferit un termen clar pentru prezentarea legislației.

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Organizatorii au considerat că promisiunea nu poate rămâne fără un calendar concret și au dat Comisia în judecată în 2024.

Tribunalul UE a constatat acum că instituția trebuia să actualizeze calendarul după expirarea termenului inițial. Obligația de a face acest lucru continuă atât timp cât Comisia își menține intenția de a acționa în urma inițiativei cetățenești.

Hotărârea este importantă și pentru că permite cetățenilor să urmărească mai clar punerea în aplicare a angajamentelor Comisiei, iar Parlamentului European să evalueze progresele făcute.

Ce animale ar putea fi scoase din cuști și când ar putea apărea noile reguli

Comisia Europeană a reluat între timp procesul de revizuire a legislației privind bunăstarea animalelor din ferme. În strategia europeană pentru sectorul creșterii animalelor, publicată în iulie 2026, instituția a prezentat un calendar pentru primele propuneri legislative.

Pentru găinile ouătoare și puii crescuți pentru carne, Comisia intenționează să prezinte noi reguli până la sfârșitul anului 2026. Planurile includ eliminarea treptată a cuștilor pentru găinile ouătoare și revizuirea condițiilor de creștere pentru păsările de carne.

În cazul porcilor, propunerea de revizuire a legislației este programată pentru trimestrul al doilea din 2027. Una dintre direcțiile anunțate este înlocuirea boxelor cu sisteme de țarcuri, care să ofere animalelor mai mult spațiu de mișcare.

Pentru celelalte specii vizate de inițiativa cetățenească, situația este mai puțin clară. Comisia nu a anunțat încă termene legislative comparabile pentru iepuri, viței, rațe, gâște și prepelițe.

Executivul comunitar mai intenționează să introducă cerințe de bunăstare echivalente pentru produsele importate din afara UE. Măsura ar urmări să evite situația în care producătorii europeni suportă costuri mai mari pentru respectarea noilor standarde, în timp ce produsele concurente sunt obținute în condiții mai puțin stricte.

Fermierii vor avea nevoie de bani pentru schimbarea sistemelor de creștere

Renunțarea la cuști presupune investiții în ferme. Producătorii vor trebui să adapteze spațiile, echipamentele și organizarea exploatațiilor, iar costurile pot fi importante, în special pentru fermele care depind în prezent de sistemele intensive de creștere.

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Comisia Europeană a recunoscut că tranziția trebuie să țină cont de situația economică a fermierilor și de competitivitatea sectorului agricol. Printre instrumentele care ar putea susține investițiile se numără finanțările disponibile prin Politica Agricolă Comună.

O altă problemă este concurența cu producătorii din afara Uniunii. Dacă fermele europene vor trebui să respecte standarde mai stricte, iar importurile nu vor fi supuse unor cerințe comparabile, producătorii europeni ar putea ajunge într-un dezavantaj comercial.

De aceea, Comisia a inclus în planurile sale și reguli pentru produsele importate. Aplicarea lor va trebui însă să țină cont de normele comerciale internaționale și de modul în care pot fi verificate condițiile în care au fost crescute animalele.

Comisia Europeană trebuie să prezinte calendarul

După hotărârea Tribunalului, Comisia Europeană trebuie să prezinte un calendar actualizat pentru măsurile pe care și le-a asumat. Următorul pas va fi prezentarea propunerilor legislative, care vor trebui negociate și adoptate de Parlamentul European și Consiliul UE.

Abia după încheierea acestui proces vor putea fi stabilite regulile finale, perioadele de tranziție și termenele până la care fermele vor trebui să renunțe la cuști.

Decizia din 25 noiembrie obligă Comisia să nu mai amâne fără un calendar clar o schimbare pe care a promis-o în urmă cu cinci ani, după ce aproape 1,4 milioane de cetățeni europeni au cerut eliminarea acestei practici.