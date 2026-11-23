În noiembrie, când se întunecă mai devreme, unele persoane se simt mai obosite, dorm mai mult și se concentrează mai greu. Lipsa luminii naturale poate afecta somnul, energia și starea de spirit, iar uneori aceste schimbări pot fi semne ale depresiei sezoniere. Studiile europene arată că aproximativ 2-3% din populație este afectată de această formă de depresie. Drd. Victor Toriani, psihoterapeut, explică pentru „Weekend Adevărul“ de ce apar aceste probleme, când ar trebui să ne îngrijoreze și ce putem face pentru a le combate.

„Creierul funcționează diferit în funcție de anotimp“ Foto: Shutterstock

„Weekend Adevărul“: De ce ne simțim mai obosiți în noiembrie? Ce efect are reducerea luminii naturale asupra creierului, somnului și nivelului de energie?

Drd. Victor Toriani: Corpul nostru are un ceas intern, situat într-o mică zonă a creierului (nucleul suprachiasmatic), care își potrivește ora în fiecare zi după lumina primită prin ochi. Când se întunecă, o glandă din creier (epifiza) produce melatonină, hormonul care ne pregătește pentru somn. În noiembrie, ziua se scurtează vizibil – în București, de la aproximativ 15 ore și jumătate de lumină în iunie ajungem la circa 9 ore în decembrie –, iar semnalul de noapte vine mai devreme și durează mai mult. Cercetările de la Institutul Național de Sănătate Mintală din SUA au arătat că persoanele cu depresie sezonieră produc iarna melatonină pentru o perioadă mai lungă decât vara, în medie cu aproximativ o jumătate de oră, diferență care nu apare la persoanele fără această problemă. Lumina influențează și serotonina, una dintre substanțele care reglează dispoziția. Pentru mulți dintre noi înseamnă mai multă somnolență, mai puțină energie și o dispoziție mai fragilă. Este o reacție biologică firească, nu un semn de slăbiciune – și tocmai pentru că are cauze clare, are și soluții clare.

Cât de frecventă este depresia sezonieră? Există date pentru România sau Europa?

Trebuie să facem diferența între forma clinică, adică depresia sezonieră propriu-zisă, și formele mai ușoare, pe care mulți le numesc „melancolia de iarnă“. În Europa, studiile pe populația generală arată valori asemănătoare. În Olanda, o cercetare pe 5.356 de persoane a găsit că 3% îndeplineau criteriile pentru depresie sezonieră de iarnă, iar 8,5% aveau o formă mai ușoară. În Austria, un studiu realizat de Universitatea de Medicină din Viena a găsit 2,4% cu diagnostic clinic și peste 15% cu forme mai ușoare. Cu alte cuvinte, aproximativ 2–3 oameni din 100 trec printr-o depresie sezonieră propriu-zisă, iar unul din 7–10 resimte toamna și iarna o scădere notabilă a energiei și dispoziției, fără să ajungă la o boală. Pentru România, datele sunt puține: un studiu realizat pe 476 de studenți români la masterat a confirmat același tipar, cu forme de iarnă mult mai frecvente decât cele de vară. În lipsa unor studii naționale mari, estimările europene sunt cel mai bun reper disponibil.

Cine este mai vulnerabil la depresia sezonieră? Contează vârsta, sexul, istoricul de depresie sau zona geografică?

Da, contează mai mulți factori. Zona geografică are un rol clar: în SUA, frecvența variază de la aproximativ 1,5% în Florida, în sud, la peste 9% în statele din nord, unde iernile sunt mai lungi și mai întunecate. Vârsta contează și ea: problema apare de regulă la tineri și adulți, iar studiul olandez a arătat că era mai frecventă la femeile tinere decât la bărbați sau la femeile mai în vârstă. În privința sexului, la cabinet ajung mai des femeile, deși unele studii pe populația generală, precum cel din Austria, nu au găsit diferențe semnificative între femei și bărbați – posibil și pentru că bărbații cer mai rar ajutor. Cel mai important factor de risc rămâne însă istoricul personal sau familial: depresia sezonieră este o formă de depresie recurentă, așa că persoanele care au mai trecut prin episoade depresive, care au rude apropiate cu depresie sau care au tulburare bipolară sunt mai expuse.

Rutina „hibernării“

Cum recunoaștem depresia sezonieră și cum se stabilește diagnosticul?

Semnul distinctiv este tiparul care se repetă: simptomele apar în fiecare an în aceeași perioadă (de regulă toamna târziu sau iarna) și dispar spontan primăvara. Conform manualului de diagnostic folosit de specialiști (DSM-5), acest tipar trebuie să fie prezent cel puțin doi ani la rând, iar episoadele sezoniere trebuie să fie clar mai numeroase decât cele fără legătură cu anotimpul. Simptomele trebuie să fie cele ale unei depresii propriu-zise: tristețe sau lipsă de plăcere aproape în fiecare zi, cel puțin două săptămâni la rând. Ce o deosebește adesea de alte forme de depresie este un tablou de tip „hibernare“: somn mult mai lung, poftă crescută de mâncare (mai ales de dulciuri și făinoase), creștere în greutate, oboseală care face corpul să pară greu și retragere socială. În depresia fără legătură cu anotimpul apar mai frecvent insomnia și scăderea poftei de mâncare, iar episodul poate începe în orice lună a anului. Diagnosticul îl pune un medic psihiatru sau un psiholog clinician, în urma unei discuții atente; chestionarele online sunt doar un prim filtru, nu un diagnostic. Merită verificate și cauzele medicale care pot da oboseală asemănătoare, cum ar fi problemele tiroidiene sau anemia.

Cât ne afectează trecerea la ora de iarnă?

Pentru cei mai mulți oameni, ora în plus din toamnă este ușor de suportat, iar somnul se reglează în câteva zile. Efectul important nu ține de ora câștigată, ci de faptul că, peste noapte, întunericul începe să se lase mult mai devreme: în România, după schimbarea orei, soarele apune înainte de ora 17. Cel mai amplu studiu pe această temă a analizat 185.419 internări și consultații pentru depresie din registrul național al Danemarcei, pe o perioadă de 18 ani. Cercetătorii au găsit o creștere de 11% a episoadelor depresive după trecerea la ora de iarnă, efect care s-a estompat treptat în aproximativ 10 săptămâni; la trecerea la ora de vară nu a apărut o creștere similară. Autorii explică acest rezultat prin impactul psihologic al apusului brusc mai timpuriu, care marchează începutul unei lungi perioade cu zile scurte. Nu toată lumea resimte la fel: un studiu german pe date colectate timp de peste trei decenii a găsit chiar o ușoară creștere a satisfacției de viață după schimbarea orei din toamnă. Persoanele deja vulnerabile sunt însă cele care ar trebui să fie mai atente în aceste săptămâni.

De ce unele persoane dorm mai mult și mănâncă mai mult în sezonul rece?

O explicație propusă de cercetători este că alimentele bogate în carbohidrați cresc temporar disponibilitatea triptofanului, substanța din care creierul produce serotonină. Cu alte cuvinte, pofta de dulce poate fi o încercare inconștientă a organismului de a-și ridica dispoziția. Efectul este însă de scurtă durată și poate duce, pe termen lung, la oboseală și kilograme în plus. Somnul mai lung este legat de semnalul de noapte mai lung, transmis de melatonină. Aceste schimbări pot apărea, în forme ușoare, și la persoanele fără depresie, fără a fi un motiv de îngrijorare. Contează însă intensitatea lor, dacă se repetă an de an și dacă ne afectează viața de zi cu zi.

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Viața pe întuneric

Ce impact poate avea lipsa luminii asupra randamentului la serviciu sau la școală?

Impactul este real și măsurabil. În studiul austriac, persoanele cu depresie sezonieră aveau semnificativ mai multe zile de concediu medical și mai multe zile în care munceau sub capacitatea obișnuită. În studiul olandez, acestea erau mai des în concediu medical sau fără loc de muncă. Chiar și la persoanele sănătoase, creierul pare să funcționeze diferit în funcție de anotimp: un studiu publicat în PNAS în 2016 de cercetători de la Universitatea din Liège a arătat că activitatea cerebrală implicată în atenția susținută variază de-a lungul anului, fiind mai scăzută în jurul solstițiului de iarnă, chiar dacă rezultatele la teste rămâneau asemănătoare, pentru că creierul compensa. Apare și o problemă practică: un birou obișnuit are 100–500 de lucși de lumină (lucsul este unitatea de măsură a intensității luminii), în timp ce afară, chiar într-o zi înnorată, nivelul ajunge de obicei la câteva mii. Mulți oameni pleacă la serviciu pe întuneric și se întorc pe întuneric, așa că practic nu primesc lumină naturală deloc în zilele lucrătoare. Elevii și adolescenții sunt și ei afectați, pentru că ceasul lor biologic este, oricum, decalat spre ore mai târzii.

Cât timp ar trebui să petrecem zilnic afară pentru a beneficia de lumina naturală? Contează ora și faptul că e înnorat?

Ora contează foarte mult: lumina de dimineață, în primele una-două ore după trezire, este cea mai eficientă pentru a seta ceasul intern și a opri producția de melatonină. Ca reper practic, specialiștii în ritmuri biologice recomandă aproximativ 20–30 de minute afară dimineața, în fiecare zi; o plimbare până la serviciu sau o cafea băută afară este suficientă. Vremea înnorată nu anulează beneficiul: într-o zi mohorâtă de noiembrie, lumina de afară rămâne de obicei de cel puțin zece ori mai puternică decât cea din casă, așa că ieșirea merită și atunci, eventual puțin mai mult timp. Lumina primită prin geam este mult mai slabă decât cea de afară. Este bine de știut că nu există o doză exactă stabilită științific pentru prevenție; aceste recomandări sunt repere generale, nu prescripții.

Medicamentul-minute: 30 de minute afară zilnic

Cât de eficiente sunt tratamentele pentru depresia sezonieră?

Vestea bună este că depresia sezonieră răspunde foarte bine la tratament.

- Luminoterapia. Se face cu o lampă specială de 10.000 de lucși, cu filtru pentru radiațiile ultraviolete, folosită aproximativ 30 de minute dimineața. Într-un studiu canadian de referință, două treimi dintre pacienți au răspuns la luminoterapie, la fel de bine ca la un antidepresiv, iar aproximativ jumătate au ajuns la vindecare completă a episodului. Lumina a acționat chiar puțin mai repede în prima săptămână. Luminoterapia are în general efecte adverse ușoare, precum dureri de cap, oboseala ochilor, greață sau iritabilitate, care de obicei trec. Folosită seara, poate tulbura somnul. Este nevoie de avizul medicului înainte de a începe dacă: aveți tulburare bipolară (lumina puternică poate declanșa episoade de agitație sau euforie excesivă), aveți afecțiuni ale ochilor, în special ale retinei, sau luați medicamente care cresc sensibilitatea la lumină. Solarul nu este un înlocuitor pentru lampa de luminoterapie: expune la radiații ultraviolete, fără beneficiul terapeutic.

- Psihoterapia. O formă de terapie cognitiv-comportamentală adaptată pentru depresia sezonieră a fost comparată direct cu luminoterapia la 177 de pacienți. În prima iarnă, cele două tratamente au fost la fel de eficiente. Două ierni mai târziu însă, depresia a revenit la 27% din cei care făcuseră psihoterapie, față de 46% din cei tratați cu lumină. Explicația ține de faptul că psihoterapia lasă în urmă abilități pe care persoana le păstrează: să-și schimbe gândurile negative despre iarnă și să-și planifice activități plăcute în loc să se retragă. Lampa funcționează doar cât timp este folosită, iar până în a doua iarnă doar 30% din pacienți o mai foloseau.

- Medicamentele. Antidepresivele din clasa ISRS, precum fluoxetina sau sertralina, au eficiență dovedită, iar pentru persoanele cu episoade repetate există și tratamente preventive, începute toamna, înainte de apariția simptomelor. Ele se iau doar la recomandarea și sub supravegherea unui medic. În studiul canadian, cei tratați cu fluoxetină au avut mai des agitație, tulburări de somn și palpitații decât cei tratați cu lumină.

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Ce putem face concret pentru a preveni sau reduce oboseala și schimbările de dispoziție din sezonul rece?

Cele trei măsuri cu cel mai bun raport între efort și efect sunt:

- Lumina de dimineață, zilnic. Faceți 20–30 de minute de mers afară în prima parte a zilei, chiar dacă e înnorat. Dacă e posibil, mutați biroul lângă fereastră și deschideți draperiile imediat după trezire.

- Program de somn constant, inclusiv în weekend. Culcați-vă și treziți-vă la aceleași ore, fără să dormiți mult mai mult decât de obicei. Somnul prelungit pare tentant iarna, dar prelungește senzația de oboseală și dereglează ceasul intern.

- Activitate și oameni, planificate dinainte. Programați deliberat activități care vă fac plăcere, mișcare fizică și întâlniri cu prietenii, în loc să așteptați să vă vină cheful. Este principiul de bază al psihoterapiei care, în studiile citate, a protejat cel mai bine împotriva revenirii depresiei în iernile următoare. O plimbare de dimineață cu un prieten bifează toate cele trei măsuri deodată.

Când este nevoie de un specialist?

Merită să consultați un specialist dacă tristețea, lipsa de energie sau lipsa de plăcere durează mai mult de două săptămâni și sunt prezente aproape zilnic. La fel dacă aceste stări vă afectează munca, relațiile sau grija față de propria persoană, ori dacă tiparul se repetă în fiecare toamnă. Apariția sentimentelor de lipsă de speranță sau a gândurilor despre moarte ori autovătămare necesită ajutor imediat. Iarna nu poate fi scurtată, dar felul în care o traversăm poate fi schimbat. Depresia sezonieră este una dintre cele mai previzibile probleme de dispoziție: știm când vine, știm de ce apare și avem tratamente cu eficiență dovedită. Asta înseamnă că o putem întâmpina din timp, cu lumină, ritm, oameni și, atunci când e nevoie, cu sprijinul unui specialist.