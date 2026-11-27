În noaptea de Sfântul Andrei există o mulțime de tradiții și superstiții. Una dintre ar avea rolul de a le ajuta pe fete să-și găsească ursitul. Conform obiceiului, acestea trebuie să pregătească un preparat anume și să-l mănânce doar în anumite condiții.

Fată mâncând o turtă pentru a-și afla ursitul Foto: imagine creata cu AI

Noaptea de Sfântul Andrei, cea din 29 spre 30 noiembrie, este poate cea mai mistică și magică noapte din cultura și tradiția românească. Este momentul din an în care spiritele bântuie și se fac sau se dezleagă farmece puternice. Ies lupii din bârloguri, odată cu moroii, strigoii, solomonarii și toate creaturile mitologiei românești. Este o zi la granița dintre creștinism și păgânism, specifică acestui colț de lume. Se fac cruci, dar și farmece puternice, cu învățături din lumi de demult.

Unul dintre aceste obiceiuri se leagă de viitorul tinerelor fete. În lumea rurală, căsătoria era un eveniment important: însemna împlinirea vârstei și intrarea tinerei fete în societate. Se încheia copilăria și începea viața de femeie. Niciuna dintre mândrele satului nu și-ar fi dorit să rămână acasă la părinți mai mult decât trebuia. Toate se temeau să nu rămână fete bătrâne, așa că țineau neapărat să afle cine le este ursitul, ca să se pregătească, să nu-l rateze și să-și împlinească rostul. De aceea, deși erau creștine, măcar prin botez, și deși era sărbătoare mare, fetele apelau tot la vechea magie.

Ce trebuie să mănânce o fată pentru a-și vedea ursitul

Fetele care se rușinau să-și întrebe mama, bunica sau mătușa cum se procedează, ca nu cumva să li se reproșeze că stau cu gândul numai la băieți sau că sunt prea tinere pentru așa ceva, căutau degrabă o babă meșteră în sat, adică una care știa vechile rânduieli, din vremurile în care românii se închinau la duhurile pădurii, ale focului și ale apelor. Așa aflau fetele ce trebuie să pregătească pentru noaptea de Sfântul Andrei. În primul rând, era busuiocul, care se strecura sub pernă. Mirosea frumos, aducea vise plăcute și poate că apărea în ele și Făt-Frumos.

Apoi era turta: o turtă foarte sărată, care se mânca înainte de culcare. Tradiția spune că, dacă face tot ce trebuie, adică pune busuioc sub pernă și mănâncă turta, fata își va visa ursitul. Visul este hotărâtor. Dacă bărbatul care îi apare în vis îi aduce apă într-o cofă sau îi dă să bea din căușul palmei, acela este ursitul. Mai mult, nunta se va face în anul următor. Dacă fata nu visează niciun bărbat, înseamnă că mai are de așteptat. Iar dacă tânărul din vis îi întoarce spatele, se crede că e vorba de o iubire pierdută sau de un tânăr care o îndrăgește, dar nu are curaj să o pețească.

Cum se prepară turta Sfântului Andrei

Turta pe care trebuie să o mănânce fata se numește turta Sfântului Andrei. Rețeta este simplă, dar la prima preparare e nevoie de îndrumarea unei persoane mai în vârstă. Aveți nevoie de jumătate de kilogram de făină de grâu, aproximativ 25 de grame de drojdie, sare și un pahar cu apă călduță. Drojdia se dizolvă în apa călduță și se lasă câteva minute să se activeze. Făina se pune într-un vas mai mare, se face cu mâinile o groapă în mijloc și se toarnă apa cu drojdia. Se adaugă și sarea.

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Apoi se frământă până se obține un aluat ușor de modelat, care se lasă la dospit cam o jumătate de oră. După aceea, se iau bucăți mici și se aplatizează în palme, astfel încât să rezulte turte groase de aproximativ un centimetru. Tradițional, turtele se coceau pe plita încinsă; mai nou, se fac în tigaie, eventual prăjite în puțin ulei. Turtele se mâncau imediat după ce erau gata, înainte de culcare. După ce erau mâncate nu se bea apă, deși erau sărate. Așa era obiceiul.

Sub zodia usturoiului

Pe lângă ritualurile de aflare a ursitului, în noaptea de Sfântul Andrei se practică numeroase alte obiceiuri. De exemplu, pe 30 noiembrie se pune grâu la încolțit. Felul în care crește până de Anul Nou prevestește belșugul, sănătatea și norocul familiei în anul următor. Tot atunci se taie ramuri de măr, păr, prun sau vișin, care se țin în apă, în casă. Dacă înfloresc până de Anul Nou sau de Bobotează, se spune că anul va fi rodnic. Oamenii urmăresc vremea din noaptea și din ziua de Sfântul Andrei pentru a ghici cum vor fi iarna și recolta din anul următor.

Usturoiul joacă un rol esențial în noaptea de Sfântul Andrei. Ușile, ferestrele, porțile și grajdurile se ung cu usturoi sau se atârnă la ele legături de usturoi, pentru a ține la distanță strigoii și spiritele rele. Se evită măturatul, spălatul, scosul gunoiului din casă și alte treburi gospodărești, ca să nu fie alungat norocul și să nu fie „deranjate” spiritele.

În plus, nu se dau bani sau obiecte cu împrumut, ca să nu se risipească sporul casei, și se evită certurile. Dacă animalele ajung să vorbească înainte de miezul nopții și omul le aude ce spun, este cel mai rău semn. Deși este o sărbătoare creștină, noaptea de Sfântul Andrei este plină de manifestări păgâne arhaice.

„Nu încape îndoială că creștinismul inițial al populației românești purta semne vizibile ale credințelor păgâne, reprezentând un adevărat sincretism religios. Anchetele întreprinse de diferiți cercetători la sfârșitul secolului trecut și începutul secolului nostru în mijlocul populației țărănești a României au dovedit că rămășițele acestui sincretism s-au păstrat în mod aproape nealterat”, preciza Alexandru V. Boldur în „Elemente de păgânism în credințele poporului român”.