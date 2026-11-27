Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și unul dintre negociatorii implicați în dosarele privind Rusia, Ucraina, Gaza și Iran, a oferit o perspectivă controversată asupra războiului din Ucraina, într-un interviu de aproximativ 70 de minute acordat săptămâna aceasta. Într-o analiză publicată de The Guardian, declarațiile sale sunt interpretate drept o apropiere de narațiunea Kremlinului și o înțelegere insuficientă a cauzelor invaziei ruse.

În timpul interviului acordat lui Mathias Döpfner, directorul executiv al grupului media Axel Springer, Kushner a vorbit despre abordarea sa diplomatică, folosind formule precum „Nu ai nimic până nu ai ceva” și „joci mingea de acolo de unde aterizează”. El a recunoscut totodată că a trebuit să învețe din mers complexitatea Europei și „problemele locale ale Ucrainei”, după ce a preluat dosarul în urmă cu aproximativ un an.

Kushner și-a prezentat experiența de om de afaceri drept un avantaj în negocieri, argumentând că înțelegerea economiei este esențială pentru înțelegerea geopoliticii.

Cea mai controversată parte a intervenției sale a fost însă modul în care a descris războiul ruso-ucrainean: nu ca pe o agresiune a Rusiei împotriva unui stat suveran, ci ca pe o succesiune de neînțelegeri și probleme de comunicare.

Jared Kushner îl descrie pe Putin drept „un mare maestru al politicii”

În discuție, ginerele lui Donald Trump a vorbit elogios despre liderul de la Kremlin. „Putin – oamenii pot aprecia ceea ce a făcut, pot să nu aprecieze ceea ce a făcut – dar este un mare maestru al politicii. Este o figură istorică”, a afirmat Kushner.

Acesta a susținut că, pentru a opri vărsarea de sânge, negocierile trebuie să țină cont de temerile Moscovei privind securitatea de după război. Kushner a afirmat că Putin nu ar avea încredere că oprirea luptelor ar duce la un acord care să împiedice izbucnirea unui nou conflict.

De asemenea, el a minimalizat dimensiunea morală a modificării granițelor prin forță, afirmând că frontierele europene s-au schimbat de-a lungul istoriei prin războaie, acorduri de pace sau concesii.

„Nu este vorba despre echitate sau despre cine are dreptate și cine nu. Este vorba despre a pune capăt uciderilor”, a spus negociatorul american.

Kushner a susținut și că Vladimir Putin a dat dovadă de reținere, inclusiv prin faptul că nu a recurs la arme nucleare, și a negat că Donald Trump ar fi exercitat presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Când intervievatorul i-a amintit declarațiile și acțiunile lui Trump considerate ostile Kievului, Kushner l-a descris pe liderul american drept „un contraatacant puternic”.

Ce soluție propune ginerele lui Trump pentru războiul din Ucraina

În privința unei eventuale înțelegeri, Kushner a afirmat că disputa teritorială din Donbas este în impas și a sugerat că aceasta ar putea fi rezolvată în cadrul unui acord mai amplu privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei.

El a evocat posibilitatea relansării unui format de cooperare între Rusia și NATO, precum și aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, însoțită de garanții de securitate asemănătoare celor prevăzute de Articolul 5 al Alianței Nord-Atlantice. Nu a oferit însă detalii concrete despre modul în care ar funcționa aceste garanții.

Potrivit analizei The Guardian, planul nu a fost acceptat până acum nici de Moscova, nici de Kiev și nici de statele europene, care arată rezerve față de această abordare.

Kushner a insistat că Europa trebuie să participe la negocieri, dar a descris sprijinul militar european pentru Ucraina drept un „război prin intermediari” împotriva Rusiei.

În concluzia analizei sale, The Guardian apreciază că perspectiva negociatorului american riscă să transforme concesiile făcute Moscovei în principalul instrument pentru încheierea conflictului, fără o evaluare suficientă a responsabilității Rusiei pentru declanșarea războiului.