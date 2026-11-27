Deși județul Olt are aproape 180.000 de hectare amenajate pentru irigații, în campania din 2026 au fost udate efectiv doar 14.216 hectare cel puțin o dată. Infrastructura nefinalizată, nivelul scăzut al Dunării și costurile suportate de fermieri fac ca apa să rămână, de multe ori, în canale, fără să ajungă la culturi. „Nu-și mai permit”, explică directorul ANIF Olt, referindu-se la fermierii mici.

Zeci de mii de hectare ar putea fi udate, dar fermierii nu-ș permit costurile și/sau investițiile Foto: Facebook/MADR

În campania din 2026, udarea a ajuns la doar puțin peste 42.000 de hectare. Apa există, cel puțin pe hârtie și, uneori, chiar în canalele de irigații. Numai că între aceasta și culturile care au nevoie de ea se află o serie întreagă de obstacole.

Oltul, un județ cu sute de mii de hectare de teren agricol, nu duce neapărat lipsă de infrastructură de irigații, dar nici nu reușește să transforme această infrastructură într-o protecție reală pentru holdele fermierilor. Apa este, cum spun chiar cei care lucrează în agricultură, „în capu' locului”. Numai că simpla ei prezență în canal nu înseamnă că ajunge și pe câmp.

Datele din informarea ANIF - Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt privind campania de irigații din 2026 arată paradoxul. Instituția are în administrare nouă amenajări de irigații, cu o suprafață netă amenajată de 179.815 hectare și un total de 111 stații de pompare. Dintre acestea, suprafața pregătită pentru irigat în actuala campanie a fost de 133.613 hectare. Asta înseamnă că aproape 46% din terenul agricol al județului nu beneficiază de această infrastructură amenajată, iar din suprafața amenajată o parte nu este încă pregătită să funcționeze.

42.337 de hectare irigate, dintr-un județ cu peste 400.000 de hectare agricole

Cifrele campaniei din 2026 sunt grăitoare. Potrivit raportului ANIF Olt, au fost încheiate 49 de contracte pentru livrarea apei destinate irigațiilor, suprafața contractată fiind de 44.034 de hectare. Suprafața efectiv irigată a ajuns la 42.337 de hectare, dar numai pe 14.216 hectare s-a aplicat cel puțin o udare. Chiar dacă peste 42.000 de hectare au fost declarate ca suprafață irigată, udarea efectivă a culturilor a acoperit o suprafață de aproape trei ori mai mică.

Prefectul județului, Emil Albotă, i-a cerut directorului Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt, după prezentarea datelor, să explice de ce avantajul de a exploata o suprafață agricolă irigabilă nu este mai mult folosit.

„Canalul trece prin fața terenului fermierului. El trebuie să decidă dacă irigă sau nu, noi nu ducem apa la plantă. Noi ducem apa pe infrastructura principală. Al doilea motiv ar fi că OUAI-urile (n. red. - Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații) ) sunt în curs de reabilitare, multe dintre ele nici nu au început lucrările pe submăsura DR 25”, a explicat Cristian Jilavu. Un alt motiv – la Stația Celeiu, care se alimentează din Dunăre, nu s-a mai putut pompa apă din luna iulie.

Din totalul suprafeței irigate, 20.558 de hectare au fost lucrate prin organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, iar 21.779 de hectare de către alți beneficiari, inclusiv fermieri care au încheiat contracte direct cu ANIF.

Directorul instituției, Cristian Jilavu, a explicat, pentru „Adevărul”, faptul că diferența dintre cele aproape 180.000 de hectare amenajate și cele aproximativ 133.000 pregătite pentru irigații ține și de lucrările care nu au fost încă finalizate. Aproximativ 50.000 de hectare se află în diferite etape de investiții, evaluare sau fundamentare a unor proiecte.

Dar nici măcar cele 133.613 hectare pregătite pentru irigații nu pot fi considerate o garanție că apa va fi disponibilă în orice moment.

Dunărea, jumătate din sursa de apă, a devenit o problemă

Una dintre explicațiile pentru dificultățile din campania acestui an a venit chiar din principala sursă de alimentare a sistemului. Potrivit directorului ANIF Olt, aproximativ 50% din necesarul de apă pentru irigații provine din Dunăre, iar cealaltă jumătate din râul Olt. Dunărea nu a avut nivelul necesar pentru funcționarea optimă a sistemului în lunile de vară. Cristian Jilavu spune că instituția s-a confruntat cu această problemă în ultimii doi-trei ani, iar în 2026 situația a fost deosebit de dificilă.

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„Noi anul ăsta am fost foarte rău, foarte rău. A fost nivel mic, cum toată lumea o știe, și nu au putut iriga”, a explicat directorul ANIF Olt.

Instituția are în vedere o soluție tehnică pentru reducerea dependenței de nivelul apei din actualele prize de captare: instalarea unor stații plutitoare în interiorul Dunării, care să permită preluarea apei direct din fluviu. Proiectul ar presupune adăugarea unei trepte de pompare, astfel încât apa să poată fi preluată și în condițiile în care nivelul Dunării scade.

Apa este gratuită, dar irigațiile nu sunt

Chiar și atunci când apa ajunge în canal, fermierul trebuie să facă față costului transformării ei în apă pentru culturile proprii.

Este de ajuns să ai apă pe canal? „Nu este de ajuns. Este o parte din procesul de irigație”, spune Cristian Jilavu. În aval de infrastructura ANIF începe cheltuiala fermierului. Acesta trebuie să aibă echipamente de udare, motopompe sau instalații de irigat, să asigure forța de muncă și, nu în ultimul rând, să suporte costurile de funcționare.

Apa livrată pe canal este gratuită, iar energia electrică utilizată pentru irigații beneficiază de o subvenție de 50%. Totuși, aceste facilități nu elimină toate cheltuielile. Pentru fermierii mici, în special, combustibilul necesar funcționării motopompelor s-a dovedit un obstacol greu de depășit.

„Nu-și mai permit. Fermierii mai mici nu-și permit să mai irige cum irigau până acum”, a explicat directorul ANIF Olt, atrăgând atenția că presiunea costurilor se resimte chiar și în condițiile în care apa nu este taxată.

În cazul exploatațiilor mari, investiția în echipamente presupune, la rândul ei, sume importante. În ultimul an, spune Jilavu, piața a cunoscut o dezvoltare vizibilă a furnizorilor de echipamente de irigații, semn că fermierii caută soluții pentru a-și proteja culturile. Doar că investiția în instalații nu rezolvă întreaga problemă, dacă infrastructura principală nu poate asigura permanent debitul necesar.

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Zeci de mii de hectare care încă așteaptă infrastructura

ANIF Olt administrează nouă amenajări de irigații, printre cele mai importante fiind Terasa Caracal, Terasa Corabia, Stoenești-Vișina, Bucșani-Cioroiu și Drăgănești. Unele dintre ele sunt deja reabilitate, altele se află încă în diferite etape de execuție sau pregătire a investițiilor.

Potrivit raportului instituției, reabilitarea amenajării Terasa Corabia este finalizată, în timp ce lucrările de la Stoenești-Vișina, etapa a II-a, sunt realizate în proporție de 50%. Pentru Terasa Caracal, etapa a II-a, proiectul se află în faza DALI, iar pentru Stoenești-Vișina, etapa a III-a, se evaluează propunerile financiare. Reabilitarea aducțiunii care alimentează amenajarea Dăbuleni-Potelu-Corabia se află, de asemenea, în faza de evaluare a propunerilor financiare.

Dacă în sudul județului există cel puțin o infrastructură care poate fi reabilitată și utilizată, nordul Oltului se confruntă cu o problemă și mai mare: lipsa totală a amenajărilor de irigații.

Cristian Jilavu confirmă că o mare parte din județ rămâne neacoperită de sistem, iar în zona de nord nu există, în prezent, o soluție concretă de extindere a unei amenajări.