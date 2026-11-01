Copilul ia note slabe din cauza dezordinii din casă? Ce arată un studiu pe 7.500 de perechi de gemeni

Un studiu realizat pe mai bine de 7.500 de perechi de gemeni a identificat o legătură între lipsa de organizare de acasă și notele copiilor. Elevii care creșteau în locuințe unde era greu să găsească liniște, iar programul zilnic era imprevizibil aveau, în medie, rezultate școlare mai slabe în anii următori. Surpriza a venit când cercetătorii au încercat să stabilească dacă una dintre probleme o provoacă pe cealaltă: legătura dintre ele părea să țină mai degrabă de alți factori, inclusiv de moștenirea genetică și de condițiile în care cresc copiii.

Condițiile de acasă pot influența concentrarea copiilor Foto: Pixabay

„O casă nu trebuie să fie impecabilă pentru a susține dezvoltarea unui copil, dar este important să îi ofere condiții în care să se poată simți în siguranță și să își poată exersa capacitatea de concentrare”, explică psihologul Andra Matei, pentru „Adevărul”.

Ce au descoperit cercetătorii după ce au analizat peste 7.500 de perechi de gemeni

Studiul, publicat în revista Learning and Individual Differences, a urmărit până la 7.591 de perechi de gemeni din Marea Britanie, la vârstele de 9, 12 și 16 ani. Copiii au răspuns la întrebări despre viața de acasă, inclusiv dacă televizorul era pornit frecvent, dacă aveau ore regulate de culcare și dacă puteau găsi un loc liniștit pentru a învăța. Cercetătorii au comparat aceste răspunsuri cu rezultatele lor școlare.

Au observat două lucruri: copiii care descriau mai multă agitație și lipsă de organizare acasă aveau tendința să obțină note mai slabe ulterior. Dar și cei care aveau deja dificultăți la școală raportau, în anii următori, mai multe probleme de organizare în familie.

Pentru a înțelege de unde vine această legătură, autorii au comparat gemenii identici cu cei fraternali. Rezultatele au indicat că asocierea dintre condițiile de acasă și notele copiilor era explicată în mare parte de influențe genetice și de alți factori pe care membrii aceleiași familii îi au în comun.

Cu alte cuvinte, faptul că lipsa de organizare de acasă este asociată cu rezultate școlare mai slabe nu înseamnă că ea este neapărat cauza. Cercetarea sugerează că ambele pot fi influențate de alți factori, pe care o simplă comparație între condițiile de acasă și note nu i-ar putea identifica.”

Psihologul Andra Matei explică, pentru „Adevărul”, că aspectul locuinței nu oferă, de unul singur, suficiente informații despre condițiile în care se dezvoltă un copil.

„Cred că este important să nu confundăm dezordinea fizică cu dezorganizarea emoțională a mediului familial. Faptul că într-o casă există lucruri împrăștiate nu înseamnă automat că acel copil va avea dificultăți școlare. Mai important este dacă mediul în care trăiește îi permite să își organizeze atenția, să își dezvolte autonomia și să aibă acces la resursele de care are nevoie pentru a învăța”, spune ea.

Nu doar zgomotul sau dezordinea pot îngreuna învățarea, ci și conflictele dintre părinți. „De exemplu, un copil care încearcă să citească în timp ce adulții din jur se ceartă poate avea dificultăți în a înțelege textul nu pentru că nu are capacitatea intelectuală necesară, ci pentru că atenția îi este captată de o situație care, emoțional, este mult mai importantă pentru el în acel moment. Pentru un copil, tensiunea dintre părinți nu este un simplu zgomot de fundal. Ea poate reprezenta o amenințare la adresa sentimentului său de siguranț”, continuă specialista.

De ce doi frați crescuți în aceeași casă pot avea rezultate diferite

Aceleași condiții de acasă nu îi afectează pe toți copiii în același fel. Unii reușesc să se concentreze în ciuda agitației, în timp ce alții au nevoie de mai multă liniște sau de sprijin atunci când întâmpină dificultăți. Andra Matei explică faptul că temperamentul, capacitatea de concentrare, încrederea în sine și experiențele de învățare pot influența modul în care fiecare copil se descurcă la școală.

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„Să ne imaginăm doi frați care primesc aceeași temă. Unul începe să lucreze, iar atunci când greșește, încearcă din nou. Celălalt se blochează după prima eroare și spune că nu este capabil să rezolve exercițiul. Diferența nu ține neapărat de inteligență, ci poate avea legătură cu felul în care fiecare copil a învățat să se raporteze la eșec”, completează psihologul.

Televizorul pornit, discuțiile dintre adulți sau gălăgia făcută de frații mai mici îi pot împiedica pe copii să se concentreze la teme.

„Atunci când copilul își face temele cu televizorul pornit, atenția sa este solicitată de stimuli care nu au legătură cu sarcina. Chiar dacă pare că lucrează, o parte din efortul mental este direcționată către mediul înconjurător. În consecință, activitatea poate dura mai mult, iar informațiile pot fi procesate superficial”, explică Andra Matei.

Copilul poate ajunge să citească de mai multe ori același paragraf fără să îl înțeleagă, să uite ce are de făcut sau să piardă șirul rezolvării unui exercițiu. Părinții pot confunda aceste dificultăți cu lipsa de interes, deși problema poate fi zgomotul din jur.

Oprirea televizorului și limitarea întreruperilor în timpul temelor pot ajuta copilul să se concentreze. Dacă problemele persistă și atunci când are liniște, specialista recomandă să fie căutate și alte explicații, în loc ca elevul să fie considerat neatent sau indisciplinat.

Ce se poate ascunde în spatele notelor slabe

Nu întotdeauna problemele de la școală au legătură cu învățatul. Oboseala, lipsa somnului, dificultățile financiare ale familiei sau teama de a nu-și dezamăgi părinții pot afecta concentrarea și rezultatele unui copil. De aceea, atunci când notele încep să scadă, este important ca părinții să încerce să afle ce s-a schimbat în viața lui.

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„Așadar, notele slabe nu trebuie privite doar ca o problemă educațională. Uneori, ele pot reprezenta un semnal că micuțul se confruntă cu o dificultate pe care nu știe încă să o exprime în cuvinte. Rolul adultului este să încerce să înțeleagă acest semnal, nu să îl transforme imediat într-un motiv de reproș”, este de părere Andra Matei.

Pentru familiile care locuiesc în apartamente mici sau au mai mulți copii, soluția nu presupune neapărat amenajarea unei camere separate pentru studiu.

Andra Matei îi sfătuiește pe părinți să stabilească un program pentru teme și joacă și să le asigure copiilor un loc unde să poată învăța în liniște, chiar dacă locuința este mică.

În timpul temelor, televizorul poate fi oprit, iar frații mai mici pot fi rugați să nu îi deranjeze. Psihologul recomandă și ca elevii să fie lăsați să își organizeze singuri temele, cu ajutorul părinților atunci când au nevoie, în loc ca adulții să le spună permanent ce au de făcut.

„Mesajul meu pentru părinți este să nu confunde organizarea cu perfecțiunea și nici rezultatele școlare cu valoarea copilului. Înainte de a căuta vinovați pentru o notă slabă, este mai util să ne întrebăm ce îi lipsește copilului pentru a putea progresa. Uneori, răspunsul se află în organizarea mediului, alteori în metoda de învățare, iar în anumite situații poate fi nevoie de sprijin psihologic sau educațional suplimentar”, conchide ea.