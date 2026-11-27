După aproape patru decenii de creștere economică accelerată, Polonia se confruntă cu provocarea unei noi transformări majore. Modelul care a ajutat-o să treacă de la economia socialistă la statutul de economie de un trilion de dolari își pierde eficiența, iar problemele demografice, presiunile asupra bugetului și instabilitatea politică amenință perspectivele de dezvoltare ale țării, potrivit unei analize publicate de Bloomberg.

Agenția S&P Global Ratings a avertizat deja că ar putea reduce ratingul de credit al Poloniei Foto: Pexels

Din 1989 până în prezent, Polonia a înregistrat una dintre cele mai spectaculoase transformări economice din Europa. Însă avantajele care au susținut această evoluție, în special forța de muncă ieftină și accesul la piața europeană, nu mai sunt suficiente pentru a menține ritmul de creștere.

În plus, vulnerabilitățile economiei devin tot mai vizibile. Problemele sunt amplificate de tensiunile politice interne, care afectează inclusiv instituții importante precum Banca Națională și Curtea Constituțională.

Într-o scrisoare deschisă publicată în această lună, reprezentanții mediului de afaceri polonez au avertizat că încrederea investitorilor, construită în decenii, ar putea fi pierdută „în doar câteva săptămâni”, pe fondul confruntărilor dintre forțele politice.

Agenția S&P Global Ratings a avertizat deja că ar putea reduce ratingul de credit al Poloniei, urmând exemplul Moody's, din cauza creșterii datoriei publice și a riscurilor politice înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor.

Modelul economic al Poloniei își pierde avantajele

Un alt motiv de îngrijorare este situația demografică. Polonia se numără printre țările europene cu cele mai slabe perspective în acest domeniu, iar reducerea populației ar putea afecta consumul intern, unul dintre principalele motoare ale economiei.

În același timp, tot mai multe companii poloneze preferă să investească în străinătate, considerând că oportunitățile de pe piața internă sunt tot mai limitate.

Polonia a fost mult timp una dintre principalele destinații europene pentru externalizarea serviciilor din domenii precum IT, finanțe și resurse umane. Însă dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale reduce cererea pentru unele dintre aceste activități.

Potrivit Bloomberg, țara are nevoie de o nouă strategie economică, bazată mai puțin pe costurile reduse ale forței de muncă și mai mult pe productivitate, inovare și tehnologii avansate.

Miza depășește însă granițele Poloniei. Țara a devenit un actor economic important în Europa, un stat-cheie al Uniunii Europene pe flancul estic, în contextul războiului din Ucraina, și unul dintre membrii NATO care alocă cele mai mari sume pentru apărare.

În acest an, Polonia a participat la toate reuniunile de lucru ale guvernatorilor băncilor centrale și miniștrilor de finanțe din G20, înaintea summitului găzduit de președintele american Donald Trump în Florida, în perioada 14-15 decembrie.

Creștere economică puternică, dar finanțe publice tot mai fragile

Produsul Intern Brut al Poloniei, calculat în dolari, este în prezent de aproximativ 17 ori mai mare decât în 1990. Un rol important în această evoluție l-a avut aderarea la Uniunea Europeană, în 2004.

Între acel moment și 2025, economia poloneză a crescut de patru ori în dolari, un ritm mult peste media europeană.

Fondul Monetar Internațional estimează că PIB-ul pe cap de locuitor, ajustat în funcție de puterea de cumpărare, ar putea depăși în curând nivelurile înregistrate în Spania și Japonia.

Cu toate acestea, situația finanțelor publice este mult mai puțin confortabilă.

Deficitul bugetar al Poloniei este estimat la aproximativ 7% din PIB atât în acest an, cât și în 2027, ceea ce ar plasa țara printre statele cu cele mai mari deficite din Uniunea Europeană.

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Guvernul condus de Donald Tusk trebuie să găsească un echilibru între cheltuielile sociale și necesitatea creșterii bugetului apărării.

Polonia a suspendat deja contribuțiile la programul NATO destinat finanțării achizițiilor de armament american pentru Ucraina.

Sławomir Dudek, președintele Consiliului Fiscal al Poloniei, avertizează că statul nu mai dispune de suficient spațiu bugetar pentru a face față unor eventuale situații neprevăzute.

Conflictul dintre Tusk și Nawrocki complică situația

Tensiunile dintre premierul Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki reprezintă un alt factor de risc pentru economie.

În primul an de mandat, Nawrocki a respins prin veto mai multe proiecte legislative ale guvernului decât predecesorul său, Andrzej Duda, în cei zece ani petrecuți la conducerea țării.

Președintele a promis, de asemenea, că nu va susține majorări de taxe. Guvernul ar putea fi însă nevoit să recurgă la această măsură pentru a menține datoria publică în limitele legale.

Depășirea acestor praguri ar putea impune măsuri de austeritate, cu efecte negative asupra creșterii economice.

În paralel, perspectiva reducerii populației active pune presiune suplimentară asupra economiei.

Șimon Midera, directorul general al PKO BP, cea mai mare bancă din Polonia, consideră că această evoluție ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru autorități.

Potrivit acestuia, Polonia trebuie să își regândească fundamental competitivitatea și să renunțe la un model economic bazat pe forța de muncă ieftină, orientându-se către productivitate, inovare și tehnologii avansate.

Criza demografică amenință creșterea economică

În ultimii cinci ani, Polonia a înregistrat una dintre cele mai importante scăderi ale populației dintre statele membre ale Uniunii Europene. Numărul locuitorilor s-a redus cu aproximativ 3%.

Numărul nașterilor a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria țării, iar imigrația este privită în mare parte cu reticență.

Economiștii estimează că, în următorii cinci ani, reducerea populației active ar putea diminua ritmul anual de creștere a PIB-ului cu o medie de 0,6 puncte procentuale.

Importanța integrării europene este evidențiată și de datele Ministerului polonez de Externe. Potrivit instituției, peste jumătate din creșterea economică a țării este rezultatul apartenenței la Uniunea Europeană.

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Oficialii polonezi susțin că, în absența integrării europene, PIB-ul pe cap de locuitor ar fi în prezent inferior celui din Kazahstan.

Investițiile în tehnologie, noua miză a Varșoviei

În ciuda acestor dificultăți, economia Poloniei continuă să înregistreze rezultate solide pe termen scurt.

Comisia Europeană estimează că PIB-ul țării va crește cu 3,5% în acest an, cel mai rapid ritm dintre marile economii ale Uniunii Europene.

Totodată, indicele bursier WIG20 a atins noi recorduri, înregistrând o creștere de 27% de la începutul anului.

În acest context, guvernul de la Varșovia încearcă să atragă investiții cu valoare adăugată mai mare, în sectoare precum tehnologia, inteligența artificială și producția de vehicule electrice.

Autoritățile urmăresc inclusiv dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare pentru aceste industrii, prin investiții în domenii precum metalurgia.

Potrivit Bloomberg, viitorul economic al Poloniei depinde de capacitatea țării de a realiza o nouă transformare structurală. După succesul tranziției de la economia socialistă la cea de piață, Varșovia trebuie acum să găsească un nou motor de creștere, într-un context marcat de îmbătrânirea populației, presiuni bugetare și incertitudine politică.