Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat că actualul premier, Luca Niculescu, are o viziune diferită de cea a fostului șef al Guvernului, Ilie Bolojan, în special în ceea ce privește atragerea investițiilor. Zamfir a afirmat că nu are reproșuri la adresa actualului premier, despre care spune că îl încurajează să atragă investitori în România.

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir. Foto: Facebook

Întrebat care este diferența dintre cei doi premieri, Daniel Zamfir a descris-o drept „uriașă” și a susținut că Luca Niculescu este deschis investițiilor și susține demersurile sale pentru atragerea capitalului străin.

„În primul rând, pentru că Luca Niculescu este un om deschis spre investiții. Luca Niculescu m-a încurajat să fac aceste discuții în Qatar. Luca Niculescu dorește să investim cât mai mult în România în momentul ăsta, mai ales că avem o situație grea la anul. Nu am ce reproș să îi fac. Până în momentul ăsta, domnul Luca Niculescu chiar e un om care a demonstrat până acum că are o cu totul altă viziune”, a afirmat ministrul Economiei, într-un interviu acordat Digi24.

Critici la adresa fostului premier Ilie Bolojan

Declarațiile lui Zamfir vin după ce, în luna august, ministrul l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru măsurile fiscale propuse de Guvern. Social-democratul a susținut atunci că există și alte soluții pentru reducerea deficitului și l-a acuzat pe fostul premier că a afectat imaginea economică a României prin declarațiile despre riscul intrării în incapacitate de plată: „E greșit fundamental. Îl rog pe domnul Bolojan să nu mai facă astfel de afirmații pentru că prejudiciază mediul economic din România”.

Vineri, 27 noiembrie, Daniel Zamfir a criticat din nou politicile de austeritate aplicate în mandatul lui Bolojan, susținând că sacrificiile populației și ale mediului de afaceri nu au fost urmate de reforme reale în administrația publică.

Ministrul a avertizat că necesarul suplimentar de finanțare până la finalul anului ar putea depăși 50 de miliarde de lei. El a explicat că suma de 47 de miliarde de lei solicitată de ministere, menționată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu este definitivă, în condițiile în care există incertitudini privind banii care vor fi atrași prin PNRR.

„Cele 47 de miliarde, de cât vorbește domnul Nazare, s-ar putea, sau aproape sigur, vor depăși 50 de miliarde”, a declarat Zamfir.

Zamfir acuză lipsa reformelor și invocă scăderea PIB-ului

Ministrul Economiei a susținut că majorările de taxe și reducerile de cheltuieli nu au produs rezultatele promise de fosta administrație. În opinia sa, deficitul ar urma să rămână la un nivel similar celui de la începutul mandatului lui Bolojan, în timp ce economia a intrat în contracție.

„A fost un chin degeaba, pentru că toate aceste măsuri de austeritate nu au avut rezultatul pe care îl reclama Ilie Bolojan la începutul mandatului”, a afirmat ministrul, care a invocat și o scădere de 1,5% a PIB-ului.

Pentru a susține acuzațiile privind lipsa reformelor în companiile de stat, Zamfir a relatat și un episod legat de compania IOR. Potrivit acestuia, membrii Consiliului de Administrație ar fi decis, în ziua în care el depunea jurământul ca ministru, majorarea indemnizațiilor de la 4.800 la 14.700 de lei.

Zamfir a afirmat că a intervenit și a anulat hotărârea înainte ca aceasta să producă efecte financiare, iar indemnizațiile au revenit la nivelul inițial.