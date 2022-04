LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ruşii s-ar pregăti pentru un atac în estul ţării. Imaginile din satelit contrazic teza Rusiei că masacrul de la Bucea a fost regizat

GALERIE FOTO

UPDATE 08.48 Franţa şi Germania au anunţat luni expulzarea în masă a diplomaţilor ruşi din ţările lor, în timp ce occidentalii cer o anchetă privind ''crimele de război'' atribuite soldaţilor ruşi în regiunea Kiev, relatează AFP.

Germania a anunţat expulzarea unui ''număr mare'' de diplomaţi ruşi - 40 conform informaţiilor difuzate de AFP - aflaţi la post la Berlin, în legătură cu războiul din Ucraina.

Franţa va expulza 35 de diplomaţi ruşi ''ale căror activităţi sunt contrare intereselor sale'', a anunţat luni o sursă apropiată Ministerului de Externe francez.

UPDATE 08.35 Armata ucraineană tocmai şi-a publicat raportul zilnic de operaţiuni, susţinând că Rusia îşi regrupează trupele pentru un atac agresiv în estul Ucrainei, transmite The Guardian.

Potrivit raportului publicat de Statul Major al Forţelor Armate, obiectivul Rusiei este de a stabili acum un control total asupra teritoriului regiunilor Doneţk şi Lugansk.

UPDATE 08.24 Preşedintele german Frank Walter Steinmeier a spus că responsabilitatea pentru război îi revine lui Putin, dar a precizat că asta nu înseamnă „că nu trebuie să reconsiderăm unele situaţii în care am făcut greşeli”. Steinmeier e convins că nu se poate reveni la status quo-ul de dinainte de război cu o Rusie condusă de Putin.

Preşedintele Germaniei a fost întrebat de greşelile făcute referitor la politica cu Rusia şi a precizat că cea mai mare este „Aderarea mea la Nord Stream 2... Am ţinut să construim poduri în care Rusia nu mai credea şi despre care partenerii noştri ne-au avertizat.”

UPDATE 07.52 Imaginile din satelit contrazic declaraţia Moscovei potrivit căreia Ucraina ar fi regizat masacrul de la Bucea după ce forţele ruse s-au retras din oraş, pe 30 martie. Sateliţii au reperat încă de acum câteva săptămâni trupurile care zăceau pe străzi la Bucea, arată o analiză a acestor imagini făcută de The New York Times.

UPDATE 07.37 Rusia intenţionează să pună capăt restricţiilor asupra zborurilor către şi dinspre 52 de ţări ”prietene”, după 9 aprilie, parte a planurilor sale de a reduce măsurile luate pentru a încetini răspândirea Covid-19, a declarat luni prim-ministrul Mihail Mişhustin, transmite Reuters.

Rusia intenţionează să reia zborurile către şi dinspre Argentina, Africa de Sud şi alte ”ţări prietene”, a spus Mişhustin, adică cele care nu s-au alăturat celui mai recent val de sancţiuni occidentale asupra Moscovei din cauza invaziei Ucrainei, pe care Moscova o numeşte o „operaţiune specială” pentru demilitarizarea ţării vecine.

Moscova a impus restricţii ample de călătorie la începutul pandemiei de coronavirus, în martie 2020, dintre care multe rămân în vigoare, dar a extins treptat lista ţărilor considerate sigure pentru călătoriile aeriene.

Alte ţări cu care Rusia va relua zborurile după 9 aprilie includ Algeria, China, Liban, Peru şi Pakistan, a anunţat grupul de lucru rus pentru coronavirus.

Mişustin a mai spus că Rusia va ridica restricţiile privind călătoriile peste graniţa terestră dintre Rusia şi China.

Rusia şi-a închis spaţiul aerian pentru companiile aeriene din 36 de ţări, inclusiv toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, ca răspuns la sancţiunile legate de Ucraina care vizează sectorul său aviatic.

UPDATE 07.27 Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat din nou poporului său într-un discurs în care a promis că va aduce armata rusă în faţa justiţiei pentru crimele de război desfăşurate în regiunile de lângă Kiev.

„Aceasta va fi o lucrare comună a statului nostru cu Uniunea Europeană şi instituţiile internaţionale, în special cu Curtea Penală Internaţională (...) Toate crimele ocupanţilor sunt documentate. Este prevăzută baza procedurală necesară pentru aducerea în faţa justiţiei a militarilor rusi vinovaţi pentru fiecare crimă pe care o comit”, a declarat Zelenki.

UPDATE 07.05 Uniunea Europeană lucrează la un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care ar putea restricţiona închirierea de avioane şi importul şi exportul de produse precum carburanţi, produse din oţel şi bunuri de lux, au declarat două surse care cunosc discuţiile, transmite CNBC.

Cu toate acestea, blocul rămâne divizat cu privire la extinderea acestor sancţiuni la importurile de energie, în ciuda dovezilor tot mai numeroase referitoare la crimele de război comise de forţele ruse în Ucraina.

Procurorul general al Ucrainei a declarat că 410 cadavre au fost găsite în oraşe recucerite, de la retragerea forţelor ruse din jurul Kievului, ca parte a unei investigaţii privind posibile crime de război.

În weekend, diverse organizaţii internaţionale de presă au relatat despre uciderile în masă ale civililor în oraşul Bucea, un oraş ucrainean apropiat de capitala ţării Kiev, care a fost sub ocupaţie rusă până de curând.

UPDATE 06:40 Peste 3.300 de persoane au fost evacuate în siguranţă, majoritatea din regiunile Mariupol şi Zaporojie, relatează vicepremierul ucrainean.

Cadavrul primăriţei din Motîjin împreună cu cele ale soţului şi fiului acestora au fost descoperite într-o groapă săpată într-o pădure de pini din apropierea locuinţei primăriţei. Poliţiştii au descoperit şi cadavrele a altor două persoane, una îngropată alături de familia primăriţei, iar cealaltă într-un puţ din grădină, conform jurnaliştilor de la AFP.

Zece persoane civile şi-au pierdut viaţa în timpul bombardamentelor asupra oraşului Nikolaiev, iar 46 sunt rănite, a anunţat primarul oraşului, Oleksandr Senkevici.

UPDATE 06:00 Grupul de hackeri Anonymous a postat pe contul de Twitter un mesaj în care susţine că a obţinut datele personale a peste 120.000 de soldaţi ruşi aflaţi în prezent pe teritoriul Ucrainei.

Doi nou-născuţi ucraineni au fost numiţi după rachetele sol-aer britanice, conform presei ucrainene. Aceştia sunt un băiat şi o fată care se vor numi Yan Javelin şi Javelina, numele fiind înregistrate în regiunea Vinnytasia, ca semn de recunoştinţă pentru armele occidentale trimise în ajutorul Ucrainei, relatează BBC.

UPDATE 05.40 Sirenele anunţă, marţi dimineaţă, pericol de raid aerian în mai toate regiunile din Ucraina, anunţă jurnaliştii de la The Kiev Independent.

Alertele de raid aerian sună, marţi dimineaţă, în aproape toate regiunile din Ucraina.

Sirenele au fost activate în regiunile Cerkasî, Cernăuţi, Dnipro, Doneţk, Ivano-Frankivsk, Harkov, Hmelnîţkîi, Kirovohrad, Kiev, Liov, Nikolaiev, Odesa, Poltava, Rivne, Sumî, Ternopil, Vinnîţea, Volîn, Transcarpatia, Zaporojie, Jîtomîr şi în Kiev.

Sirens have been activated in the Cherkasy, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Khmelnytsky, Kirovohrad, Kyiv, Lviv, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Vinnytsia, Volyn, Zakarpattya, Zaporizhzhia, Zhytomyr oblasts and in Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 5, 2022

UPDATE 04:10 Zelenski se va adresa, marţi, în cadrul unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite (ONU). Acesta a declarat că este în interesul capitalei Kievului să aibă loc o anchetă deschisă şi transparentă cu privire la presupusa ucidere a civililor din Bucha.

Preşedintele ucrainean acuză forţele ruse că au ucis şi torturat peste 300 de civili în orşul Bucha. Acesta a mai spus şi că sunt informaţii potrivit cărora numărul victimelor este şi mai mare în Borodianka.

„În prezent, există informaţii despre peste trei sute de oameni ucişi şi torturaţi doar în Bucha. Este probabil ca lista victimelor să fie mult mai mare când întregul oraş va fi verificat. Şi acesta este doar un oraş”, a declarat Volodimir Zelenski.

Rusia şi Belarus au fost suspendate de la accesul fondurilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), începând de luni. În prezent BERD desfăşoară un program de sprijin în valoare de 2 miliarde de dolari pentru Ucraina şi alte regiuni puternic afectate de criza refugiaţilor.

UPDATE 04:00 Transporturile din pachetul de asistenţă de securitate în valoare de 800 de milioane de dolari au sosit din SUA, conform declaraţiilor purtătoului de cuvânt al Pentagonului, John Kirby. Un alt pachet de 300 de milioane de dolari ce prevede activităţi suplimentare de asistenţă urmează să fie trimis către Ucraina, în curând.

UPDATE 23:45 Consilierul pe probleme de securitate naţională de la Casa Albă, Jake Sullivan, a declarat că Rusia îşi intensifică atacul împotriva Ucrainei şi e posibilă o desfăşurare a zeci de mii de soldaţi în estul Ucrainei.

UPDATE 23:10 SUA va emite noi sancţiuni împotriva Rusiei pe parcursul aceste săptămâni, conform declaraţiilor făcute de Jake Sullivan, consilierul american pentru securitate naţională.

“Vă puteţi aştepta la noi anunţuri de sancţiuni în această săptămână. Şi ne coordonăm cu aliaţii şi partenerii noştri cu privire la care vor fi parametrii exacţi ai acestora, dar da, săptămâna aceasta vom avea elemente de presiune economică suplimentare de anunţat”, a declarat Jake Sullivan.

Preşedintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier, recunoaşte că a fost o greşeală cooperarea economică cu Rusia, relatează The Guardian.

Primarul din Kiev, Vitali Klitschko, îi roagă pe locuitorii care au fugit de invazia rusă să nu se întoarcă momentan, cel puţin pentru o săptămână.

"Nu excludem posibilitatea lansării de rachete de către ruşi. Da, apărarea noastră antiaeriană funcţionează perfect. Dar orice se poate întâmpla. Aşa că rog oamenii să aştepte acum şi să nu se întoarcă", a postat primarul Kievului pe Telegram.

UPDATE 21.15 Franţa va expulza 35 de diplomaţi ruşi „ale căror activităţi sunt contrare intereselor sale”, potrivit AFP. „Această acţiune se înscrie într-o abordare europeană”, explică un comunicat de presă al ministerului. „Prima noastră responsabilitate este întotdeauna să asigurăm siguranţa francezilor şi europenilor”, precizează acest text.

UPDATE 20.55 Forţele ruse pregătesc un „atac masiv” împotriva trupelor ucrainene în regiunea Lugansk din estul Ucrainei, a anunţat luni guvernatorul acesteia, Serghei Gaidai, potrivit AFP.

UPDATE 20.00 Trupele ruseşti au părăsit regiunea Jîtomîr, însă ”războiului nu s-a terminat”, a anunţat guvernatorul regiunii, Vitaliy Bunechko, pe contul de Telegram, conform BBC.

”Inamicul a fost respins şi astăzi nu există trupe ruse de ocupaţie în regiunea noastră, a afirmat guvernatorul Vitaliy Bunechko pe contul de Telegram.

”Au părăsit comunităţile din nord... dar războiul nu s-a terminat. Vom câştiga! Slavă Ucrainei!”, a mai precizat oficialul ucrainean.

Regiunea Jîtomîr, care se învecinează la vest cu regiunea Kiev, a reprezentat un culoar-cheie pentru livrarea de ajutoare umanitare şi echipamente către capitală încă de la începutul războiului.

De asemenea, Jîtomîrul a suferit bombardamente masive în urma cărora mulţi civili au murit sau au rămas fără locuinţe.

The head of the #Zhytomyr administration, Vitaliy Bunechko, said that there were no more #Russian invaders in the region. pic.twitter.com/aVdTAunp0w — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2022

UPDATE 19.30 Aproximativ două treimi din trupele ruse care erau concentrate în jurul capitalei Ucrainei, Kiev, au ”părăsit zona” şi ar putea fi repoziţionate în regiunea de est a ţării, în Donbas, conform CNN.

UPDATE 19.00 Autorităţile ucrainene au mers, luni, împreună cu presa la o groapă comună în care au fost răsturnate cadavrele civililor ucişi de trupele ruse. Rusia a negat atrocităţile comise la Bucea.

Journalists were shown the mass grave in the village of Motyzhyn in the #Kyiv region, which was found after the retreat of the #Russian military. pic.twitter.com/dwsmqpnj6Y — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2022

UPDATE 18.30 Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a ameninţat luni Rusia cu represalii după masacrul de la Bucea, scriind pe Facebook că „acest rău pur şi simplu nu poate rămâne nepedepsit”.

UPDATE 18.00 Sub titlul „Ce ar trebui să facă Rusia cu Ucraina?“, agenţia de propagandă a Kremlinului, Ria Novosti, publică un articol halucinant semnat de politologul şi filosoful rus Timofei Sergheiţev, care spune că Ucraina nu poate exista ca stat naţional şi că ucrainenii trebuie „denazificaţi”.

UPDATE 17.15 În regiunea Donbas sunt trimişi la luptă recruţi ruşi, care nu au fost instruiţi în prealabil şi cărora li se oferă provizii mici de mâncare şi apă. Conform surselor, armele cu care au fost obligaţi să lupte sunt vechi din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

UPDATE 17.05 Care este motivul pentru care se ceartă purtătorul de cuvânt al Kremlinului şi liderul cecenilor

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, şi Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei şi unul dintre aliaţii apropiaţi ai preşedintelui Vladimir Putin, au intrat într-o dispută a declaraţiilor de la distanţă pe tema „patriotismului”.

UPDATE 17.00 Primarul oraşului Bucea (Uraina), Anatoliy Fedoruk, a declarat pentru CNN, luni dimineaţă, că ucrainenii nu vor ierta poporul rus pentru atrocităţile petrecute în localitate. „Jumătate din oraş este distrus”, copii, mame şi bătrâni fiind victimele principale ale măcelului, potrivit oficialului ucrainean.

UPDATE 16.45 De ce eşuează războiul informaţional al Rusiei în privinţa Ucrainei

În timp ce Rusia recurge la emoţii negative, subliniind frica şi râspândind ameninţări, atât pe plan intern cât şi pe plan extern, Ucraina se bazează pe emoţiile pozitive ce reies din empatie.

UPDATE 16.00 Surse mass-media ucrainene au dat publicităţii, în această dimineaţă, informaţii despre identitatea presupusului comandant al trupelor ruse de la Bucea, responsabil pentru masacrul din oraşul eliberat.

UPDATE 15.50 Rusia impune restricţii de viză pentru cetăţenii ”ţărilor neprietenoase”

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat, luni, un decret care introduce restricţii privind vizele pentru cetăţenii ţărilor pe care Moscova le consideră ”neprietenoase” ca răspuns la sancţiunile impuse Rusiei în urma invaziei în Ucraina, relatează Reuters.

Decretul, care intră în vigoare luni, suspendă regimul simplificat de eliberare a vizelor al Rusiei cu unele state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu Norvegia, Elveţia, Danemarca şi Islanda.

Decretul a dispus, de asemenea, Ministerului de Externe al Rusiei şi altor organisme să decidă introducerea restricţiilor individuale de intrare pentru ”cetăţenii străini şi apatrizii care comit acţiuni neprietenoase împotriva Rusiei, a cetăţenilor săi sau a persoanelor juridice ale ţării”

Luna trecută, guvernul rus a aprobat o listă de ţări neprietenoase, inclusiv Statele Unite, Canada, Marea Britanie, statele membre ale Uniunii Europene şi Ucraina.

UPDATE 14.55 Corespondentul BBC, Yogita Limaye, transmite că în apropiere de Bucea, locul în care armata rusă a masacrat aproape 400 de civili, au fost descoperite şi alte gropi comune în care au fost aruncate corpurile unor ucraineni ucişi. Printre cadavre au fost identificate şi trupurile primarului Olga Sohnenko, ale soţului şi ale fiului acesteia.

Preşedintele Zelenski a vizitat luni oraşul Bucea, unde forţele ruse au comis un adevărat masacru în timpul retragerii. FOTO EPA-EFE

UPDATE 13.55 Rusia anunţă luni că va ancheta cu privire la o ”provocare” vizând să ”discrediteze” forţele ruse în Ucraina, care acuză Guvernul ucrainean de ”manipularea” opiniei publice, la o zi după descoperirea a zeci de cadavre ale unor civili la Bucea, relatează AFP.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Rusia de comiterea unui ”genocid” în Ucraina, la o zi după aceste descoperiri.

Directorul Comitetului rus de anchetă, Aleksandr Bastrîkin, a ordonat ”să se prezinte o evaluare judiciară a provocării din partea Ucrainei cu privire la uciderea unor civili la Bucea”, anunţă într-un comunicat Comitetul, însărcinat cu principalele anchete penale în Rusia.

”Cu scopul de a discredita militarii ruşi, Ministrul ucrainean al Apărării a difuzat în presa occidentală imagini filmate la Bucea, în regiunea Kiev, ca probă a unei ucideri în masă a unor civili”, acuză într-un comunicat Comitetul.

”Potrivit unor informaţii de la Ministerul rus al Apărării, toate materialele difuzate de către regimul de la Kiev despre crime ale unor militari ruşi în această localitate nu corespund realităţii şi au un caracter provocator”, acuză Comitetul.

Potrivit Comitetului, Aleksandr Bastrîkin a ordonat să se a ”măsuri exhaustive” în vederea identificării tuturor persoanelor implicate şi să se stabilească dacă acestea este necesar să fie judecate cu privire la difuzare de ”informaţii false” despre armata rusă, o infracţiune introdusă în Codul Penal rus după invazia Ucrainei, pedepsită cu până la 15 ani de închisoare.

UPDATE 13.51 Rusia respinge ”în mod categoric” toate acuzaţiile legate de descoperirea unui număr mare de cadavre de civili la Bucea, în apropiere de Kiev, subliniază luni un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează AFP.

Experţi de la Ministrul rus al Apărării au descoperit semne de ”falsificări video” şi ”falsuri” (”fakes”) în imagini prezentate de către autorităţile ucrainene drept probe ale unui masacru de care acuză Rusia.



FOTO EPA-EFE

UPDATE 13.29 Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski avertizează că Vladimir Putin nu îşi va opri acţiunile militare la Ucraina, ci ar putea continua cu o invadare a ţărilor baltice ca parte a războiului său pe termen lung dus împotriva Occidentului.

UPDATE 13.08 Armata rusă a adunat o „acumulare semnificativă de trupe şi echipament militar” în regiunea Lugansk în vederea unei eventuale ofensive, anunţă luni guvernatorul regiunii, Serghii Gaidai, relatează CNN.

„Da, pot confirma că există o acumulare semnificativă de trupe şi de echipament militar pregătite în vederea unei înaintări majore (în regiunea Lugansk)”, anunţă el la televiziunea ucraineană.

„S-a încercat o înaintare la Rubijne, în această noapte (de duminică spre luni), însă apărătorii noştri au respins atacul. Rezistăm, dar vedem o acumulare majoră de trupe”, subliniază el.

Liderii „republicilor” separatiste proruse Lugansk şi Doneţk au anunţat o „mobilizare totală” în teritoriile asupra cărora deţin controlul.

Potrivit lui Gaidai, această mobilizare este în curs, însă noii recruţi mobilizaţi sunt lipsiţi de experienţă şi sunt „folosiţi drept carne de tun”.

UPDATE 12.36 Execuţiile civililor ar fi fost planificate din timp, acuză şeful serviciilor secrete britanice, Richard Moore. Directorul MI6 a scris într-o postare pe Twitter că în planul de invazie al lui Putin erau incluse execuţii fără niciun proces de judecată.

UPDATE 12.20 Cei care au reuşit să supravieţuiască măcelului din Bucea au făcut mărturisiri înfricoşătoare. Oamenii nu au crezut că vor supravieţui.

În total, 290 de cadavre de civili au fost descoperite - în mod oficial - la Bucea, un oraş recucerit de către ucraineni de la ruşi.

În urma descoperirii a sute de cadavre civili ucişi la Bucea, la periferia Kievului, primarul oraşului a denunţat luni, la postul francez BFMTV, o adevărată ”vânătoare de oameni” a trupelor ruse.

UPDATE 12.08 Opt persoane au fost ucise, iar alte 34 au fost rănite în bombardamente ale forţelor ruse la Oceac şi Nikolaev, în sudul Ucrainei, anunţă luni parchetul ucrainean, relatează AFP.

”Din cauza bombardamentelor inamicului, şapte locuitori de la Oceac au fost ucişi, iar alţi 20 (au fost) răniţi. În oraşul Nikolaev, o persoană a fost ucisă, iar alte 14 au fost rănite, inclusiv un copil”, anunţă într-un comunicat parchetul.

Potrivit parchetului, tiruri ale forţelor ruse au avariat locuinţe şi infrastructură civilă, dar şi vehicule.

Nikolaev, un oraş-cheie pe drumul către Odesa, cel mai mare port ucrainean, a fost bombardat intensiv atunci când armata rusă a încercat să cucerească acest oeaş - cu 475.000 de locuitori înainte de război - însă în zadar.

Laţul rus pare să slăbească în ultimele zile la Nikolaev.

Portul Oceac, cu 15.000 de locuitori, situat la malul Mării Negre, a fost una dintre primele ţinte ale invaziei ruse, la 24 februarie.

UPDATE 12.01 Odesa se pregăteşte pentru „ce e mai rău”, spune primarul acestui oraş de circa un milion de locuitori din sud-estul Ucrainei.

„Din fericire, încă nu avem morţi sau răniţi. Nu avem nici pagube importante”, a declarat Ghennadi Truhanov într-un interviu acordat pentru BFMTV duminică, după un atac cu rachete al armatei ruse asupra unor depozite de combustibil.

UPDATE 11.51 Premierul spaniol Pedro Sanchez evocă luni un posibil ”genocid” în Ucraina, în urma dezvăluirii unui masacru la Bucea, la periferia Kievului, după retragerea trupelor ruse, iar premierul polonez Mateusz Morawiecki cere ca o comisie internaţională să ancheteze un ”genocid” comis, acuză el, de armata rusă în oraşe ucrainene, relatează AFP.

”Vom face tot ceea ce putem pentru ca cei care au comis aceste crime de război să nu rămână nepedepsiţi şi să fie judecaţi, în acest caz la Curtea Penală Internaţională (CPI), pentru a da socoteală de aceste presupuse crime împotriva umanităţii, crime de război şi, de ce să nu ospunem, de genocid”, a declarat Pedro Sanchez la un forum economic.

Pe de altă parte, premierul polonez Mateusz Morawiecki a îndemnat la înfiinţarea unei comisii internaţionale de anchetă cu privire la ”genocidul” comis, acuză el de către armata rusă, în oraşe ucrainene, inclusiv la Bucea.

”Aceste masacre sângeroase comise de către ruşi, militari ruşi, merită să fie numite ceea ce sunt. Acesta este un genocid şi el trebuie să fie judecat”, a declarat presei Morawiecki.

”De aceea, noi propunem să se înfiinţeze o comisie internaţională care săancheteze această crimă de genocid”, a subliniat el.

UPDATE 11.42 Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba cere Curţii Penale Internaţionale (CPI) să ancheteze uciderea unor civili la Bucea, la nord-vest de Kiev, relatează CNN.

„Profit de această ocazie şi îndemn Curtea Penală Internaţională (CPI) şi organizaţii internaţionale să trimită misiuni internaţionale la Bucea şi în alte oraşe eliberate pentru a culege, în cooperare cu cooperare cu autorităţi ucrainene, probe ale acestor crime de război”, a îndemnat Kuleba într-un mesaj postat pe reţele de socializare, pe care a postat un interviu acordat postului britanic Times Radio.

El acuză trupe ruse de faptul că au ucis civili ucraineni „de furie”, pe timpul ocupaţiei şi retragerii de la Bucea.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a îndemnat, la rândul său, la o „investigaţie independentă” la Bucea, pe care o consideră „esenţială”.

UPDATE 11.13 Preşedintele francez în exerciţiu Emmanuel Macron consideră că există „indicii foarte clare” ale comiterii unor crime de război în Ucraina, pe care le condamnă luni, la postul France Inter.

Franţa şi-a exprimat „disponibilitatea pe lângă autorităţile ucrainene de a le asista în anchetele pe care sunt pe cale să le desfăşoare”, anunţă Macron.

„Cele şi cei care s-au aflat la originea acestor crime trebuie să răspundă”, subliniază el.

UPDATE 10.35 Federaţia Rusă ar fi lansat o mobilizare ascunsă de rezervişti, în speranţa de a aduna 60.000 de soldaţi care să lupte în războiul din Ucraina, a anunţat armata ucraineană luni, 4 aprilie.

UPDATE 10.20 Rusia se confruntă în continuare cu deficit de medicamente în urma sancţiunilor occidentale impuse după invadarea Ucrainei, a informat Associated Press, scrie insider.com.

Săptămâna trecută, Reuters a informat că Roszdravnadzor, un organism de reglementare în domeniul sănătăţii din Rusia, a declarat că penuria de medicamente se datorează unei cereri „artificial” mai mari, deoarece oamenii şi-au făcut provizii la începutul războiului, iar furnizorii nu au putut să reînnoiască aceste stocuri la timp, scrie insider.com.

UPDATE 10.03 Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a acuzat Ucraina pentru masacrul din oraşul ucrainean Bucea. De asemenea, ea spune că „Întreruperea negocierilor de pace este scopul crimei regimului de la Kiev”.

„Declaraţiile Occidentului despre situaţia din satul ucrainean Bucea şi viteza cu care au fost distribuite nu lasă nicio îndoială cine a comandat această poveste”, a mai susţinut Zaharova duminică seară la canalul de televiziune Rossia-1. Înregistrarea video a fost postată pe canalul ei de Telegram.

UPDATE 09.30 Pe 3 aprilie au fost postate noi imagini din satelit din oraşul ucrainean Bucea. În fotografii apare ceea ce pare a fi un şanţ lung de mai mult de 13 metri, care a fost săpat pe terenul de lângă o biserică. Aici a fost găsită o groapă comună după ce forţele ruse s-au retras.

UPDATE 08.41 Dmitri Polyansky, prim-adjunctul reprezentantului permanent al Federaţiei Ruse pe lângă ONU, a anunţat necesitatea întrunirii în legătură cu „provocarea flagrantă a radicalilor ucraineni la Bucea”.

Ministerul rus al Apărării a declarat duminică că Forţele Armate Ruse au părăsit complet satul Bucea din regiunea Kiev pe 30 martie, iar „dovezile crimelor” au apărut abia în a patra zi, când angajaţii Serviciului de Securitate al Ucrainei au ajuns în oraş. Departamentul a mai subliniat că, pe 31 martie, primarul municipiului Bucea, Anatoly Fedoruk, a confirmat în mesajul său video că nu sunt soldaţi ruşi în oraş, dar nici măcar nu a menţionat vreun localnic împuşcat pe stradă, cu mâinile legate.

UPDATE 08.08 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, duminică, prin intermediul unei alocuţiuni înregistrate, la cea de-a 64-a ediţie a Premiilor Grammy, echivalentele Oscar pentru muzica americană, pentru a cere sprijin în favoarea ţării sale invadate de Rusia.

„Războiul. Care este exact opusul muzicii? Liniştea oraşelor în ruine şi a oamenilor ucişi", a lansat preşedintele Zelenski, care a apărut în obişnuitul său tricou kaki, înaintea interpretării melodiei "Free" de John Legend, însoţit pe scenă de artiştii ucraineni Mika Newton şi Lyuba Yakimchuk.

UPDATE 07.38 Forţele ruse se „retrag activ” din regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, a anunţat guvernatorul Dmitro Jiviţki, potrivit Ukrinform.

„Săptămâna trecută am văzut o acumulare mare de trupe ale Rusiri de la Bilopillia la Konotop, în zona Konotop... Au venit noi coloane”, a precizat Jiviţki.

El a menţionat că această acumulare de echipamente militare vine în contextul acoperirii de către ruşi a retragerii soldaţilor lor. Acum coloanele au părăsit regiunea, a adăugat Jiviţki.

Regiunea Sumî se numără printre primele atacate de Rusia de la startul invaziei.

UPDATE 07.23 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminică, într-un nou discurs, că soldaţii ruşi care au comis atrocităţi în Ucraina sunt “criminali, torţionali, violatori şi jefuitori” cate merită moartea pentri ce au făcut.

Zelenski s-a adresat mamelor soldaţilor ruşi şi liderilor Rusiei, vorbindu-le despre faptele teribile comise de armată.

„Sute de oameni au fost ucişi. Civili torturaţi, executaţii. Cadavre pe străzi. Zonă minată. Sunt minate chiar şi cadavrele!

Consecinţele jafurilor. Răul concentrat a venit pe pământul nostru. Criminali. Torţionari. Violatori. Jefuitori. Care spun că sunt armată. Şi care merită doar moartea după ce au făcut.”

UPDATE 06.52 Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a anunţat că din 24 februarie şi până la 2 aprilie, la miezul nopţii, s-au înregistrat 3.455 de victime civile în Ucraina: 1.417 oameni au murit şi 2.038 au fost răniţi.

Dintre civilii ucişi, 293 sunt bărbaţi, 201 femei, 22 fete şi 40 băieţi. În plus, au murit 59 de copii şi 802 adulţi despre care nu se ştie dacă erau femei sau bărbaţi.

Printre cei peste 2.000 de răniţi se numără şi 92 de copii.

Cele mai multe victime s-au înregistrat în regiunile Doneţk şi Luhansk: 468 de morţi şi 1.036 de răniţi.

OHCHR consideră că de fapt bilanţul este considerabil mai mare, însă există întârzieri în ceea ce priveşte verificarea informaţiilor din zonele în care ostilităţile sunt intense.

UPDATE 05.47 Un număr de 2.694 de oameni au fost evacuaţi prin coridoarele umanitare, duminică, a anunţat vicepremierul ucrainean Irina Vereşciuk, potrivit CNN.

Ea a precizat că 469 de oameni din Mariupol au plecat cu propriile vehicule prin coridoarele umanitare de la Mariupol şi Berdiansk către Zaporojie.

În regiunea Luhansk, 1.467 de oameni au fost evacuaţi din Lisiceansk, Severodoneţk, Rubijne şi Kreminna.

Şapte autobuze însoţite de o delegaţie a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii au ajuns duminică la Manhuş şi există negocieri pentru ca acest convoi să îşi continue drumul către Mariupol luni.

Un convoi cu peste 350 de persoane de la Mariupol şi Berdiansk a trecut de punctele de verificare.

Alte zece autobuze cu 408 de locuitori din Mariupol de la Berdiansk trec prin Vasilivka, a precizat Vereşciuk.

UPDATE 03.56 Luni, 4 aprilie, de la ora 10:00 va fi reluată legătura de la Cernihiv la Kiev pe ruta către Honcharivske (vechiul drum către Kiev), a anunţat şeful OVA de la Cernihiv, Vyacheslav Chaus pe Telegram.

"Traficul se va desfăşura pe ambele sensuri. Dar ne aşteptăm să apară întârzieri în trafic; pe alocuri va trebui să stăm la coadă", a spus el.

Potrivit lui Chaus, va exista o limită de greutate de până la 5 tone. Toate autovehiculele cu o masă mai mare de 5 tone nu pot circula încă pe acesată şosea.

UPDATE 03.44 Şeful serviciului de informaţii britanic MI6 Richard Moore a spus că planurile lui Putin de a invada Ucraina includ execuţii care urmează să fie efectuate de serviciile sale militare şi de informaţii. El a scris despre acest lucru ca răspuns la un mesaj al ministrului britanic de externe Liz Trass pe Twitter.

„Ştiam că planurile lui Putin pentru invazie includ execuţii extrajudiciare de către serviciile sale militare şi de informaţii. Rapoartele despre execuţii ale civililor din zonele eliberate sunt îngrozitoare şi înspăimântătoare”, a scris Richard Moore.

Trass a spus că cei responsabili pentru atrocităţile comise de trupele ruse în Bucha, Irpen şi alte oraşe ucrainene ar trebui aduşi în faţa justiţiei.

„Regimul Putin nu va avea voie să-şi ascundă implicarea în aceste atrocităţi”, a spus ea.

UPDATE 02.27 Aproape sigur, unul dintre obiectivele principale ale invaziei Rusiei asupra Ucrainei este Mariupolul, deoarece capturarea acestui oraş va permite ocupanţilor să obţină un coridor terestru din Rusia către teritoriile ocupate temporar din peninsula Crimeea. Acest lucru este evidenţiat de date recente de la serviciile secrete britanice.

„Luptele acerbe continuă în Mariupol, în timp ce trupele ruse încearcă să cuprindă oraşul”, se arată în comunicat.

Potrivit informaţiilor britanice, oraşul continuă să sufere lovituri intense fără discriminare, dar forţele ucrainene menţin rezistenţa, menţinând în acelaşi timp controlul în zonele centrale.

„Mariupol este aproape sigur ţinta cheie a invaziei ruse, deoarece va oferi un coridor terestru din Rusia către teritoriul ocupat al Crimeei”, au spus serviciile de informaţii.

Reamintim, inamicul a scos de pe teritoriul Mariupolului aproape 40 de mii de mlocuitori care au fost duşi în Rusia şi belarus. Alţi aproape 100.000 de oameni au venit deja în zona controlată de Ucraina.

UPDATE 01.42 Ocupanţii ruşi continuă să lanseze lovituri cu rachete asupra infrastructurii critice din întreaga Ucraină, încercând să semene panică în rândul populaţiei şi să perturbe logistica Forţelor de Apărare. Acest lucru este menţionat în rezumatul Statului Major General de la miezul nopţii de 4 martie.

Statul Major a mai spus că situaţia din regiunea Volyn nu s-a schimbat semnificativ, anumite unităţi ale Forţelor Armate ale Republicii Belarus continuă să îndeplinească sarcini de acoperire a frontierei. În direcţia Polissya, inamicul finalizează regruparea şi pregătirea pentru redistribuirea unităţilor individuale de pe teritoriul Republicii Belarus către Federaţia Rusă.

„Conform informaţiilor disponibile, unele unităţi ale ocupanţilor din trupele aeropurtate sunt transferate cu avioane militare de transport în oraşul Belgorod. Pentru a încetini avansul unităţilor Forţelor Armate ale Ucrainei, ocupanţii au efectuat minări haotice în masă. În direcţia Slobozhansky, inamicul continuă să blocheze oraşul Harkov, să trimită lovituri de artilerie în zonele rezidenţiale ale oraşului şi să încerce să regrupeze trupele.

Pe direcţia Izyum, ocupanţii au încercat să reia ofensiva, dar nu au reuşit. În direcţiile Doneţk şi Tavriya, ocupanţii au continuat să îşi concentreze eforturile pe capturarea aşezărilor Rubizhne, Popasna, Troitske, Avdiivka, Maryinka, Krasnohorivka şi pregătirea pentru o ofensivă care ar putea începe în viitorul apropiat în direcţia Severodonetsk şi Velyka. Cu sprijinul aeronavelor şi artileriei, inamicul continuă să ia cu asalt oraşul Mariupol.

Pe direcţia Sud Bug, în timpul zilei, inamicul şi-a concentrat eforturile pe menţinerea poziţiilor ocupate în zona n.p. Alexandrovka. El încearcă să lupte pentru a ajunge la graniţa administrativă a regiunii Herson”, a spus Statul Major.

UPDATE 00.38 Un militar rus care conducea un camion al armatei Federaţiei Ruse a fost reţinut de poliţia din Belarus. Nu se cunosc mai multe amănunte despre incident.

UPDATE 00.07 În regiunea Cernihiv, Forţele Armate au eliberat trei aşezări de sub ocupanţii ruşi - Kolycivka, Yagidne şi Ivanivka. Potrivit Comandamentului Operaţional Nord, teritoriul este curăţat şi controlat de militarii ucraineni, iar ajutorul umanitar este livrat civililor.

„Aceste aşezări din regiunea Cernihiv îşi vor aminti mult timp ororile războiului,” declara şeful OVA Sumii, Dmitri Jiviţki, a anunţat retragerea activă a trupelor ruse din regiune.