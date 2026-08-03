Merită să emigrezi în Polonia? „Au autostrăzi în toată țara, iar viața de zi cu zi este mai ieftină”

Polonia devine tot mai atractivă pentru români, ca destinație turistică și posibilă țară de emigrare. Economia de peste un trilion de dolari și infrastructura modernă îi impresionează pe unii, însă opiniile românilor despre emigrare rămân împărțite.

Polonia a devenit o destinație tot mai atractivă pentru românii care plănuiesc să plece din țară, atrași de orașele, infrastructura modernă și costurile de zi cu zi considerate de unii mai mici decât în România. Un român i-a provocat pe internauții de pe platforma Reddit să spună cum este viața în Polonia și dacă emigrarea aici mai merită.

Românii atrași de mutarea în Polonia

Unul dintre participanții la discuție a susținut că avantajele economice nu sunt însă atât de mari pe cât ar putea părea.

„Nu este cu mult peste România. Salariile și PIB-ul pe cap de locuitor sunt cu aproximativ 20% mai mari, dar și chiriile sunt mai scumpe. Din punct de vedere economic, dacă stai în chirie, probabil că o vei duce cam la fel de bine sau de rău ca în România”, a scris acesta.

El a adăugat că diferența cea mai vizibilă este legată de infrastructură.

„Au autostrăzi în toată țara, iar zonele rurale sunt considerabil mai dezvoltate decât cele din România”, a completat internautul.

Un alt român, care susține că a locuit un an în Polonia, a descris-o drept o versiune ceva mai dezvoltată a României.

„Este o Românie plus 20%. Asta este și bine, și rău. Prețurile sunt cam aceleași, chiria este mai scumpă, iar țara este mai organizată”, a notat acesta.

Alți participanți la dezbatere au fost impresionați de curățenie, transportul public și organizarea orașelor.

„E mai frumos, e mai curat, transportul public este modern și ai multe variante. Prețurile mi s-au părut ca la noi sau chiar mai mici. Au reguli de arhitectură, multe muzee și spații urbane, iar lumea merge mult pe bicicletă”, a relatat un român.

Un internaut care a lucrat în Gdańsk, Łeba și Cracovia a remarcat și diferențele dintre prețurile alimentelor.

„Viața de zi cu zi este mai ieftină, iar mâncarea este foarte ieftină comparativ cu România. Am rămas șocat de prețurile din țară când m-am întors. Este o diferență de 20–30% la aproape orice cumperi de mâncare și de băut”, a declarat acesta.

Același român a apreciat în mod deosebit calitatea vieții din marile orașe poloneze.

„Din punctul de vedere al civilizației, infrastructurii, arhitecturii, vieții artistice și de noapte, nu pot compara cu nimic de aici. Îndeosebi Cracovia este un oraș care concurează cu ușurință cu orice oraș din Occident”, este de părere internautul.

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Un alt român a remarcat orașul Wrocław.

„Sunt peste noi, au autostrăzi, prețurile sunt mai mici, iar Wrocław mi s-a părut mult peste Timișoara la infrastructură, urbanism și arhitectură”, a scris acesta, după ce a petrecut mai multe zile în Polonia.

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Varșovia a fost comparată, la rândul ei, cu o variantă mai bine organizată a Capitalei României.

„Varșovia este un București făcut cu cap și mult mai bine dezvoltat. Ai infrastructură, mâncare bună și de calitate și prețuri acceptabile”, a notat un participant la discuție.

Controversele emigrării în Polonia

Nu toți românii consideră însă că diferențele justifică o mutare permanentă.

„Să emigrezi din România în Polonia e ca și cum ai pune pariu pe o cotă de 1,10”, a comentat, ironic, unul dintre ei.

Un alt internaut a atras atenția că avantajele financiare pot fi anulate de costurile și dificultățile relocării.

„Financiar vei fi cam tot pe acolo, însă te vei afla într-o altă țară, cu o limbă foarte complicată, departe de prieteni, rude și de orice om pe care te poți baza pentru o mână de ajutor”, a scris acesta.

Chiriile ridicate au fost menționate printre principalele dezavantaje ale marilor orașe.

„Am primit la un moment dat o ofertă de muncă în Cracovia și m-am interesat de chirii. Sunt enorme, iar asta m-a făcut să nu dau curs mutării”, a povestit un român.

Altcineva a concluzionat că aspectul orașelor nu ar trebui să fie criteriul principal al unei emigrări.

„Nu contează atât de mult pentru o mutare permanentă cum arată un oraș, ci felul în care se trăiește, ce faci acolo ca să nu mori de plictiseală în fiecare weekend și dacă ai prieteni. Cum arată contează mai mult pentru un city-break”, a explicat acesta.

Polonia, remarcată pentru dezvoltarea economică accelerată

Polonia și România au avut un parcurs istoric asemănător în a doua jumătate a secolului XX. În anii ’80, ambele erau state socialiste afectate de crize economice, lipsuri alimentare și nemulțumiri sociale, iar în 1989 au ieșit din regimurile comuniste. După 1990, însă, Polonia s-a desprins mai rapid din punct de vedere economic, aplicând reforme dure, reorganizând instituțiile și investind în infrastructură, educație și atragerea capitalului străin.

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Cele două țări au aderat ulterior la Uniunea Europeană: Polonia în 2004, iar România în 2007. Polonia a reușit să folosească mai eficient fondurile europene, dezvoltând o rețea de aproximativ 5.500 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres și modernizând legăturile feroviare dintre marile orașe.

O analiză recentă a Bloomberg prezenta Polonia drept una dintre cele mai dinamice economii ale Uniunii Europene, cu un PIB care a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, de peste două ori mai mare decât cel al României, dar și cu o populație aproape dublă. În ultimii 15 ani, PIB-ul pe cap de locuitor al Poloniei a crescut cu aproximativ 50%, reducând decalajul față de Occident, potrivit companiei de media și servicii financiare Bloomberg.

Transformarea este vizibilă mai ales în Varșovia, Cracovia și Gdańsk, orașe cu infrastructură modernă, transport public bine organizat și centre istorice restaurate. Capitala Poloniei îmbină zgârie-norii și marile proiecte urbane cu monumentele și cartierele care păstrează urmele celui de-al Doilea Război Mondial și ale perioadei comuniste. Clădirea sa emblematică, Palatul Culturii și Științei, a fost ridicată în anii ’50, în stilul arhitecturii staliniste, și domină și astăzi centrul orașului, fiind înconjurată de turnurile moderne care au schimbat imaginea Varșoviei.