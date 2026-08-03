Forțele Navale au reluat luni, 3 august, operațiunile de detonare controlată a stâncii Pârjoaia, din zona brațului Bala, pentru a devia un volum mai mare de apă către Dunărea Veche și Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

TVR Info scrie că prima încercare, desfășurată duminică, nu a avut rezultatul așteptat. De aceea, militarii au mărit cantitatea de explozibil de la 30 la 100 de kilograme. După detonarea de duminică, scafandrii specializați în intervenții EOD au intrat în apă pentru a verifica efectele exploziei.

Detonarea de luni s-a încheiat cu succes, iar stânca a fost distrusă, transmite Digi24.

Prima detonare a desprins doar o bucată mare din stânca Pârjoaia, fără a o disloca complet, deoarece roca a absorbit o parte din unda de șoc. Operațiunea va fi reluată pentru a modifica distribuția debitului Dunării, în condițiile în care aproximativ 80% din apă se scurge în prezent spre brațul Bala, în detrimentul Dunării Vechi și al alimentării zonei Cernavodă.

Prin dislocarea stâncii, autoritățile încearcă să modifice curenții și să redirecționeze un volum mai mare de apă către Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Autoritățile au efectuat explozii-test înaintea detonării propriu-zise. Înaintea detonării, echipele de intervenție fac teste, măsurători în teren și au adus în zonă utilajele și barjele necesare desfășurării lucrărilor.

Primarul comunei Lipnița, Nicolae Dinu, a declarat că, deși fluviul a mai înregistrat în trecut perioade cu debite reduse, situația actuală este fără precedent. Primarul a precizat că locuitorii satului Izvoarele au fost informați din timp despre desfășurarea operațiunii, după ce a fost contactat de prefectul județului Constanța.

„I-am informat să nu se sperie, că este normal când vezi atâta mișcare aici să îți pui întrebări. Sunt oameni profesioniști care au venit aici”, a declarat Nicolae Dinu.

Autoritățile vor detona controlat stânca Pârjoaia pentru a crește debitul de apă către Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă și pentru a permite amplasarea unor barje care vor redirecționa apa spre Dunărea Veche.

Măsura vine în contextul în care debitul Dunării a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani, iar Guvernul a alocat 7 milioane de lei pentru lucrări de urgență, inclusiv adâncirea albiei și curățarea canalului de alimentare al centralei.

Primele efecte sunt așteptate de la mijlocul săptămânii, în timp ce autoritățile avertizează că nivelul apei continuă să scadă.