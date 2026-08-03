Doi tineri de 18 ani, dați dispăruți în zona barajului Călimănești din județul Vrancea, au fost găsiți fără viață în râul Siret, pe teritoriul județului Galați. Trupurile au fost descoperite luni dimineață, după o amplă operațiune de căutare desfășurată de echipele ISU din trei județe.

Alarma a fost dată în cursul zilei de duminică după ce cele două persoane au fost semnalate ca dispărute în apropierea barajului Călimănești, din zona localității Pădureni, județul Vrancea. Imediat după primirea apelului, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea au început misiunile de căutare și salvare.

Intervenția a fost reluată luni dimineață și extinsă în aval, fiind mobilizate și echipaje ale ISU Galați, în cooperare cu salvatori din cadrul ISU București–Ilfov. Căutările s-au desfășurat atât pe apă, cât și în zonele de mal, în încercarea de a-i găsi pe cei doi tineri.

„Cele două victime au fost localizate în apele râului Siret, pe teritoriul județului Galați. Una dintre persoane a fost extrasă, iar echipajele operative acționează pentru extragerea celei de-a doua victime. Din păcate, ambele persoane au fost găsite fără semne vitale”, a anunțat ISU Galați.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au transmis un apel la responsabilitate, avertizând asupra pericolelor pe care le prezintă scăldatul în locuri neamenajate.

„Le recomandăm cetățenilor să evite scăldatul în zone neamenajate și să nu intre în apă în apropierea barajelor sau în zonele cu curenți puternici, deoarece aceste locuri pot reprezenta un pericol major”, au transmis reprezentanții ISU.