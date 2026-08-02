Ce ai voie să iei din camera de hotel și ce se consideră furt

Șamponul, papucii de unică folosință sau pixul cu logo-ul hotelului ajung de multe ori în bagajul turiștilor la finalul sejurului. Însă unde se trasează limita dintre un suvenir permis și un obiect a cărui luare poate fi considerată furt? Regula este mai simplă decât pare și se aplică în majoritatea hotelurilor din întreaga lume.

Obiecte din camera de hotel pe care ai voie să le iei acasă

Deși fiecare hotel poate avea propriul regulament, există o regulă generală valabilă în industria ospitalității: obiectele consumabile sunt, de regulă, destinate oaspeților și pot fi luate acasă, în timp ce bunurile reutilizabile rămân proprietatea hotelului.

În această categorie intră produsele de toaletă oferite în recipiente mici, de unică folosință. Șampoanele, balsamurile, gelurile de duș, săpunurile, loțiunile de corp sau trusele de igienă sunt puse la dispoziția turiștilor pentru a fi folosite în timpul șederii și, dacă rămân neutilizate, pot fi luate fără probleme, potrivit Booking.com.

Tot aici se încadrează plicurile cu ceai, cafea, zahăr, ciocolată caldă sau lapte pentru cafea, precum și sticlele cu apă oferite gratuit de hotel. Dacă unitatea de cazare întâmpină oaspeții cu bomboane, gustări sau băuturi din partea casei, acestea sunt considerate cadouri și pot fi consumate sau luate la plecare.

În cele mai multe cazuri, și papucii de unică folosință pot fi luați acasă, deoarece sunt destinați utilizării unui singur client. De asemenea, multe hoteluri permit păstrarea pixurilor, creioanelor, carnețelelor sau cărților poștale personalizate cu sigla hotelului.

Există însă și excepții. Unele hoteluri participă la programe prin care produsele de igienă rămase sunt colectate și donate organizațiilor caritabile. În astfel de cazuri, este recomandat ca turiștii să verifice politica unității de cazare înainte de a lua produsele.

Ce se consideră furt

Dacă obiectul este destinat să fie folosit de mai mulți oaspeți și să rămână în cameră după plecarea fiecărui client, acesta nu trebuie pus în bagaj.

Pe lista obiectelor pe care nu ai voie să le iei se află:

prosoapele și halatele de baie;

lenjeria de pat, pernele, păturile și cuverturile;

umerașele;

paharele, cănile, farfuriile și alte obiecte de veselă;

uscătorul de păr, fierul de călcat, fierbătorul sau aparatul de cafea;

telecomanda televizorului;

obiectele decorative, tablourile, lămpile și alte elemente din inventarul camerei.

Nici produsele din minibar nu pot fi considerate gratuite. Chiar dacă sunt consumate în cameră sau luate la plecare, ele sunt taxate separat, dacă hotelul nu precizează în mod expres că sunt incluse în prețul cazării.

Profesorul Mehmet Erdem, specialist în operațiuni hoteliere la Universitatea Nevada din Las Vegas, spune că unii turiști au ajuns să plece din hoteluri cu obiecte surprinzătoare, de la capete de duș și uscătoare de păr până la bucăți de marmură sau alte elemente de mobilier.

Potrivit Poliției Metropolitane din Marea Britanie, însușirea bunurilor care aparțin hotelului reprezintă furt. În unele țări, astfel de fapte au dus chiar la condamnări. Presa internațională a relatat cazul unei femei din Nigeria care a fost condamnată la trei luni de închisoare după ce a furat două prosoape dintr-un hotel.

Chiar și atunci când nu există consecințe penale, hotelurile pot taxa contravaloarea obiectelor lipsă, iar unele lanțuri hoteliere folosesc baze de date interne cu persoane cărora le pot refuza viitoarele rezervări. Potrivit American Hotel & Lodging Association, furturile din hoteluri produc anual pierderi de zeci de milioane de dolari.

Regula care te ajută să nu greșești

Dacă nu ești sigur dacă un obiect poate fi luat, aplică regula de bază folosită de majoritatea hotelurilor: consumabilele sunt, în general, oferite oaspeților, iar obiectele reutilizabile fac parte din inventarul hotelului și trebuie să rămână în cameră.

În cazul în care ai dubii, cea mai sigură soluție este să întrebi la recepție înainte de plecare. Astfel eviți costuri suplimentare, neînțelegeri sau chiar acuzații de furt.