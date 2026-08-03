Ministrul Radu Miruță, după detonarea stâncii Pârjoaia. „Miercuri, joi în cel mai fericit caz, Cernavodă ar fi fost oprită”

Ministrul Apărării Radu Miruță spune că intervenția Armatei Române pentru îndepărtarea stâncii Pârjoaia a ajuns la rezultatul urmărit. Lucrările continuă, iar autoritățile încearcă să câștige timp pentru menținerea funcționării Centralei de la Cernavodă.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni, 3 august, într-o scurtă conferinţă de presă organizată la fața locului, că misiunea desfășurată de Armata Română în zona brațului Bala s-a încheiat cu un rezultat favorabil. Potrivit acestuia, intervenția a permis îndepărtarea unei porțiuni importante din stânca Pârjoaia, iar operațiunile următoare vor viza scoaterea fragmentelor desprinse și continuarea lucrărilor de dragare.

Radu Miruță a explicat faptul că acțiunea de luni a fost precedată de o testare realizată cu o zi înainte, pentru stabilirea cantității necesare de explozibil. Astfel, astăzi au fost folosite aproximativ 180 de kilograme de explozibil, iar efectul obținut a fost cel așteptat. În timpul intervenției, echipele au observat și resturi de țevi care ieșeau din zona de rocă dislocată.

„Ieri Armata Română a testat pentru a vedea ce cantitate de explozibil este necesară, iar acțiunea de azi a fost un succes”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Radu Miruță, scafandrii au confirmat că aproximativ patru metri din stâncă au „dispărut”, chiar mai mult decât se anticipa. Bucățile desprinse vor fi extrase cu ajutorul unei macarale în cursul acestei zile, iar intervenția va continua cu operațiuni de dragare.

În acest context, Radu Miruţă a ţinut să sublinieze că rezultatul obținut are importanță nu doar pentru alimentarea cu apă a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, ci și pentru navigația pe Dunăre şi uşurarea dragării pe braţul Dunării Vechi.

„Ce s-a reușit este un lucru necesar navigației. Este un succes bucata de astăzi, de care Armata a fost responsabilă”, a spus el.

Pentru etapele următoare, autoritățile pregătesc aducerea echipamentelor necesare. O a treia barjă urmează să ajungă luni seară în zonă, iar o a patra este așteptată marți seară, astfel încât intervenția să poată avea efecte începând de miercuri dimineață.

Pe fondul stării de alertă energetică declarate de premierul interimar Ilie Bolojan, ministrul Apărării a declarat că fiecare zi în care Centrala de la Cernavodă continuă să funcționeze este importantă, într-un moment în care debitul scăzut al Dunării pune presiune pe sistemul energetic.

„Miercuri, joi în cel mai fericit caz, Centrala de la Cernavodă ar fi fost oprită. Orice zi în care aceasta funcționează de miercuri încolo este un câștig”, a Punctat Radu Miruță.

Vă reamintim că ucrările din zona Bala–Dunărea Veche sunt desfășurate în contextul în care Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii şi pune în pericol funcţionarea Centralei de la Cernavodă, unde reactorul 1 a fost deja oprit şi există riscul ca şi cel de-al doilea reactor să fie deconectat.

Guvernul a alocat șapte milioane de lei pentru intervenții de urgență menite să crească debitul de apă către Dunărea Veche și către zona de alimentare a Centralei de la Cernavodă.