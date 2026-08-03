„Odiseea” pe formatul original al lui Nolan: Singurul cinematograf din Europa unde se vede filmul în versiunea IMAX 70mm

Mii de cinefili călătoresc sute sau chiar mii de kilometri pentru a vedea „Odiseea”, noul film al lui Christopher Nolan, în format IMAX pe peliculă de 70 mm. Un cinematograf din Praga a devenit una dintre cele mai căutate destinații din Europa pentru această experiență.

În Europa există doar șase săli de cinema echipate pentru proiecții IMAX pe peliculă de 70 mm (IMAX 70mm), scrie Il Post.

Trei dintre ele se află în Anglia (două la Londra și una la Manchester), iar celelalte sunt la Bruxelles (Belgia), Montpellier (Franța) și Praga (Cehia).

În ultimele două săptămâni, cinematograful din Praga, Cinema City, a devenit una dintre cele mai căutate destinații pentru cinefililor europeni.

Praga a devenit o destinație populară pentru cinefili datorită costurilor mai reduse de transport și cazare și accesului facil din Europa Centrală.

Pentru a face față cererii, cinematograful Cinema City proiectează filmul până la cinci ori pe zi, atrăgând spectatori din 15 țări europene și peste 22.000 de vizitatori din străinătate până la 27 iulie.

Biroul de presă al cinematografului Arcadia din Italia a declarat pentru publicația Il Post că, începând cu 16 iulie, au fost vândute peste 9.000 de bilete pentru proiecțiile filmului „Odiseea” în versiunea originală și pe peliculă de 70 mm.

Spectatorii au venit din toate regiunile Italiei, dar și din numeroase țări europene, precum Țările de Jos, Austria și Elveția. De asemenea, cinematograful a atras și un număr mai restrâns de spectatori din afara Europei, în special din Iran și Statele Unite.

Filmele pe peliculă de 70 mm sunt alcătuite din role foarte mari, care trebuie asamblate înainte de proiecție într-o singură bandă, un proces ce poate dura câteva ore. Cea mai dificilă etapă este îmbinarea rolelor, care necesită o precizie ridicată și echipamente speciale pentru a evita deteriorarea peliculei.

Cu Matt Damon în rolul lui Ulise și Anne Hathaway în rolul Penelopei, „Odiseea” a fost întâmpinată cu recenzii entuziaste și a obținut 264 de milioane de dolari (198 de milioane de lire sterline) la nivel mondial în weekendul lansării, înregistrând totodată un scor de 97% din partea publicului pe Rotten Tomatoes.