Marian Godină răspunde acuzațiilor ONG-ului care l-a reclamat la IGPR, MAI și ANI: „Varianta neoficială ar fi fost probabil să mă pârască mamei”

Marian Godină explică, în stilul său caracteristic, de ce consideră neîntemeiate acuzațiile care i-au fost aduse de ONG-ul Patria Prima, care l-a reclamat la MAI, IGPR și ANI.

Aşa cum era de aşteptat, poliţistul-influencer Marian Godină răspunde public acuzaţiilor pe care i le aduce ONG-ul Patria Prima printr-un mesaj pe reţelele sociale, acolo unde are cea mai mare vizibilitate.

În postarea sa de luni, 3 august, Marian Godină spune că a primit numeroase mesaje prin care era anunțat că organizația se laudă cu sesizarea depusă împotriva sa şi ia fiecare punct al reclamației și explică de ce consideră că aceste lucruri nu contravin statutului său de polițist..

„Am fost asaltat în acest weekend de mesaje în care eram informat că un ONG se laudă că m-a reclamat la MAI, IGPR și ANI. Am citit amuzat textul reclamației, iar azi, la sală, pe banda de alergare, am luat fiecare punct al reclamației și l-am argumentat. Asta pentru cei care au răbdare să citească”, a scris Marian Godină.

Prima observație a lui Marian Godină începe serios, el precizând că o reclamație oficială este un demers firesc într-o societate democratică, şi sfârşeşte cu o primă ironie.

„L-am reclamat ieri pe dl Godină. Oficial, cu număr de înregistrare, la IGPR, la Corpul de Control MAI și la ANI”, a transmis organizația.

Foarte bine. Dreptul la petiționare este un semn de sănătate a democrației. Mă bucur că reclamația a fost făcută oficial. Varianta neoficială ar fi fost probabil să mă pârască mamei”, a scris acesta.

Statutul de polițist de la Acțiuni Speciale

Una dintre principalele critici ale ONG-ului este legată de faptul că Marian Godină lucrează la Acțiuni Speciale, o structură unde identitatea polițiștilor poate fi protejată în anumite contexte, dar este în același timp o persoană cunoscută public.

În acest context, poliţiştul influencer explică statutul său şi detaliază diferența între protejarea informațiilor operative și ascunderea identității unui polițist.

«Și înainte să sară fanii: nu pentru că scrie pe Facebook. Ci pentru că nimeni nu s-a obosit vreodată să întrebe cum poate un agent de la Acțiuni Speciale - structura aia unde identitatea ta e teoretic protejată de lege - să fie simultan cel mai vizibil om din Poliția Română.»

Faptul că lucrez la Acțiuni Speciale nu înseamnă că existența și identitatea mea sunt secrete.

Autorul vorbește despre o identitate «teoretic protejată de lege», dar nu indică nicio lege și niciun articol care ar interzice unui polițist dintr-un serviciu pentru acțiuni speciale să fie cunoscut public, să scrie cărți sau să apară în emisiuni. Dacă o asemenea interdicție ar exista, ar fi foarte ușor de indicat. Numai că nu există.

Există, desigur, informații operative, date clasificate, identitatea unor persoane implicate în misiuni și alte informații profesionale care nu pot fi făcute publice. Nu am divulgat niciodată asemenea informații. Legea interzice publicarea datelor clasificate, nu faptul că numele și chipul unui polițist sunt cunoscute.

Nu mi-am construit pagina publicând planuri de intervenție, identități ale colegilor sau informații din dosare. Mi-am construit-o scriind texte, publicând cărți și relatând întâmplări în limitele legii.

Formula «lucrează la Acțiuni Speciale, deci trebuie să fie anonim» este o invenție, nu o prevedere legală.

Iar ca să le tai din entuziasmul de a crede că sunt primii care mă reclamă, trebuie să spun că, de-a lungul anilor, am avut un teanc de reclamații. Nu am pățit nimic pentru că într-un stat de drept nu pățești nimic atunci când nu încalci legea. Sau așa ar fi normal”, scrie el.

Cărțile, emisiunile și veniturile din online

ONG-ul a invocat și activitatea publică a lui Marian Godină: numărul mare de urmăritori, participarea la emisiuni TV, cărțile publicate și veniturile obținute din platforme precum Facebook și Google, ridicând întrebări despre compatibilitatea dintre statutul de polițist și activitatea de creator de conținut.

«600.000 de followeri. Survivor în Dominicană vreo 4 luni. iUmor de două ori. Roast la PRO TV. Cărți peste cărți. Bani de la Facebook Ireland și Google Ireland, trecuți chiar în declarația lui de avere. Plus firma soției, care vinde alpaca cu fața lui pe post de reclamă.»

Toate acestea sunt prezentate ca și cum simpla lor enumerare ar demonstra existența unei fapte ilegale.

Da, am peste 660.000 de urmăritori pe Facebook și peste 70.000 pe Instagram. (M-ați ajuta să mă urmăriți și acolo)

Da, am scris cărți. Da, am participat la emisiuni de televiziune. Da, am fost la Survivor.

Nici popularitatea, nici scrierea unei cărți și nici apariția la televizor nu reprezintă, în sine, încălcări ale legii.

Statutul polițistului permite în mod expres activitățile de creație literar-artistică.

Firma soției nu mai desfășoară acea activitate de câțiva ani. Dar chiar dacă ar face-o, ar face-o în mod perfect legal.

Iar veniturile mele din Facebook și Google sunt declarate și impozitate. Eu așa știu că se procedează într-un stat normal.

Mai mult decât atât, înainte de a începe activitatea de creator de conținut, am informat în scris Poliția Română, conform obligațiilor legale.

La rândul ei, Poliția Română a solicitat un punct de vedere Agenției Naționale de Integritate cu privire la compatibilitatea acestei activități cu funcția mea.

ANI a răspuns oficial și am adresa scrisă acasă.

Sună cam așa concluzia ANI:

Prin urmare, opinăm că exercitarea calității de funcționar public cu statut special, simultan cu deținerea calității de titular al unei persoane fizice autorizate sau întreprindere individuală, în vederea desfășurării activității de creator de conținut, nu este de natură să genereze o situație de incompatibilitate, din perspectiva dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă activitățile desfășurate în domeniul privat nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului.

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Cu alte cuvinte, exact instituția invocată în reclamație a opinat deja cu privire la această chestiune”, a explicat poliţistul-influencer.

Salariul de polițist și veniturile din drepturi de autor

O altă critică a Asociaţiei Patria Prima vizează declarațiile lui Godină despre salariul de polițist. ONG-ul a susținut că acesta vorbea despre un venit de 4.400 de lei, deși avea și alte surse de bani.

«Și omul ăsta ieșea public să se plângă că are 4.400 lei salariu. În timp ce declara aproape 90.000 de lei doar din drepturi de autor.»

Când am spus că salariul meu era de 4.400 de lei, m-am referit la salariul meu de polițist.

Nu am spus niciodată că acela era singurul venit al familiei mele și nici nu am ascuns faptul că scriam cărți. Dimpotrivă, vorbeam frecvent despre ele.

Salariul unui polițist nu devine mare doar pentru că, după program, acesta scrie cărți sau desfășoară alte activități permise de lege.

Faptul că eu aveam și alte venituri nu schimbă realitatea că salariul unui polițist era mic”, şi-a justificat Marian Godină postările despre acest subiect.

Acuzațiile privind politica și mesajele de pe Facebook

În contextul în care ONG-ul l-a acuzat și că pagina sa de „polițist simplu” ar fi devenit un spațiu de promovare politică, Marian Godină respinge această interpretare și spune că opiniile exprimate online nu reprezintă propagandă politică atât timp cât nu susține partide sau candidați și nu face campanie electorală.

«Anti-național» este o etichetă politică, nu o faptă.

Pentru unii, a ironiza teoriile potrivit cărora francezii ne fură apa din Vidraru sau existența unei „limbi strămoșești” înseamnă că ești împotriva României.

Eu nu confund România cu un partid politic, cu un candidat sau cu un grup de pagini conspiraționiste.

A critica politicieni sau a combate minciuni nu înseamnă propagandă politică.

Nu am îndemnat niciodată oamenii să voteze cu vreun partid și nici nu am făcut campanie electorală pentru vreun candidat.

Am criticat politicieni din toate partidele atunci când am considerat că merită criticați.

Am fost reclamat de multe ori și pe acest subiect. Niciodată nu s-a demonstrat că aș fi încălcat legea, pentru că nu am încălcat-o, scrie el.

Participarea la Survivor și banii publici

Un alt punct contestat de ONG este participarea lui Marian Godină la emisiunea Survivor, fiind plătit din bani publigi degeaba timp de aproximativ patru luni.

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Da, sunt plătit din bani publici. La fel ca profesorii, medicii, pompierii, judecătorii și mulți alți funcționari.

Asta nu înseamnă că un contribuabil dobândește drept de proprietate asupra vieții mele private sau asupra activităților legale pe care le desfășor în timpul liber.

În plus, autorul însuși spune că am declarat venituri de peste 90.000 de lei într-un an. Pentru acei bani am plătit taxe și impozite consistente. Așadar, contribuția mea la bugetul public nu este deloc neglijabilă.

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La Survivor am participat din concediu fără plată.

Deși mă aflam în concediu pentru creșterea copilului și aș fi putut suspenda doar indemnizația, am considerat că ar fi imoral să beneficiez de acel drept în timp ce eram plecat în Republica Dominicană.

Am ales concediul fără plată.

În acea perioadă statul român nu m-a plătit cu niciun leu, dar a încasat taxe și impozite din veniturile mele.

Și încă un detaliu: nu am fost primul polițist care a participat la Survivor.

PS dacă ar fi să fac și eu o supoziție, aș spune că reclamația acestui ONG are legătură cu faptul că l-am reclamat la parchet pe deputatul Dan Tanasă. De altfel, el este unul care aplaudă demersul acelui ONG”, şi-a încheiat el mesajul.