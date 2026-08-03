Un senator democrat a criticat dur strategia diplomatică a administrației Trump în privința Iranului, avertizând că trimișii speciali ai președintelui nu au competențele necesare pentru a scoate Statele Unite din conflict.

Senatorul Mark Kelly, un veteran al forțelor armate americane, a declarat duminică, în cadrul unei emisiuni televizate, că președintele ar trebui să înlocuiască negociatorii actuali — printre care se numără ginerele său, Jared Kushner, și Steve Witkoff — cu reprezentanți experimentați în domeniul diplomatic.

Într-o declarație la CBS, Kelly a subliniat că negociatorii numiți de președinte nu sunt capabili să conducă Statele Unite spre ieșirea din conflictul cu Iranul, care durează de la sfârșitul lunii februarie. În ciuda promisiunilor administrației de a pune capăt operațiunii militare în câteva săptămâni, procesul diplomatic a ajuns într-un impas.

„I-aș sugera să nu facă ceea ce a făcut până acum - să nu-și pună prietenul specialist în imobiliare și ginerele la conducerea negocierilor. Trebuie să aducem oameni care știu cum să facă asta, cum să vorbească cu iranienii, cum să formeze o coaliție și să-i unească pe aliații noștri”, a spus Kelly.

Criticile vin în contextul în care negocierile dintre Washington și Teheran trec printr-o perioadă dificilă, după prăbușirea recentă a armistițiului și redeschiderea parțială a rutelor maritime din Strâmtoarea Ormuz.

Administrația americană se confruntă cu dificultăți majore în încercarea de a asigura o soluție diplomatică stabilă și de a redeschide complet traficul maritim internațional.

Pe plan intern, efectele conflictului se resimt puternic. Prețul mediu al benzinei în Statele Unite a depășit pragul de 4 dolari pe galon, afectând bugetele cetățenilor și sporind presiunile inflaționiste asupra economiei.

În timp ce cota de popularitate a președintelui a înregistrat scăderi, Partidul Democrat rămâne divizat în privința gestionării crizei din Orientul Mijlociu.

În pofida tensiunilor persistente, președintele a sugerat recent, prin intermediul platformelor de socializare, deschiderea față de o posibilă reluare a discuțiilor pentru un nou armistițiu, menționând că a suspendat temporar o serie de acțiuni militare pentru a oferi o șansă diplomației.

Kushner și Witkoff sunt responsabili și de direcția diplomatică în vederea încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar nu au făcut încă progrese semnificative. Prima lor vizită la Kiev este programată pentru sfârșitul lunii august, în timpul sărbătorilor Zilei Independenței Ucrainei . Scopul principal al călătoriei este de a-i familiariza pe negociatorii americani cu consecințele reale ale agresiunii rusești, deoarece contactele lor anterioare s-au limitat la călătorii la Moscova și discuții la Geneva .