 Trump, sfătuit să scape de „agentul imobiliar și de ginere” în negocierile cu Iranul și să trimită diplomați adevarați | adevarul.ro
search
Luni, 3 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump, sfătuit să scape de „agentul imobiliar și de ginere” în negocierile cu Iranul și să trimită diplomați adevarați

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un senator democrat a criticat dur strategia diplomatică a administrației Trump în privința Iranului, avertizând că trimișii speciali ai președintelui nu au competențele necesare pentru a scoate Statele Unite din conflict.

Steve Witkoff și Jared Kushner
Steve Witkoff și Jared Kushner, negogiatorii lui Trump cu Iranul și Rusia/FOTO:X

Senatorul Mark Kelly, un veteran al forțelor armate americane, a declarat duminică, în cadrul unei emisiuni televizate, că președintele ar trebui să înlocuiască negociatorii actuali — printre care se numără ginerele său, Jared Kushner, și Steve Witkoff — cu reprezentanți experimentați în domeniul diplomatic.

Într-o declarație la CBS, Kelly a subliniat că negociatorii numiți de președinte nu sunt capabili să conducă Statele Unite spre ieșirea din conflictul cu Iranul, care durează de la sfârșitul lunii februarie. În ciuda promisiunilor administrației de a pune capăt operațiunii militare în câteva săptămâni, procesul diplomatic a ajuns într-un impas.

„I-aș sugera să nu facă ceea ce a făcut până acum - să nu-și pună prietenul specialist în imobiliare și ginerele la conducerea negocierilor. Trebuie să aducem oameni care știu cum să facă asta, cum să vorbească cu iranienii, cum să formeze o coaliție și să-i unească pe aliații noștri”, a spus Kelly.

Criticile vin în contextul în care negocierile dintre Washington și Teheran trec printr-o perioadă dificilă, după prăbușirea recentă a armistițiului și redeschiderea parțială a rutelor maritime din Strâmtoarea Ormuz.

Administrația americană se confruntă cu dificultăți majore în încercarea de a asigura o soluție diplomatică stabilă și de a redeschide complet traficul maritim internațional.

Pe plan intern, efectele conflictului se resimt puternic. Prețul mediu al benzinei în Statele Unite a depășit pragul de 4 dolari pe galon, afectând bugetele cetățenilor și sporind presiunile inflaționiste asupra economiei.

În timp ce cota de popularitate a președintelui a înregistrat scăderi, Partidul Democrat rămâne divizat în privința gestionării crizei din Orientul Mijlociu.

În pofida tensiunilor persistente, președintele a sugerat recent, prin intermediul platformelor de socializare, deschiderea față de o posibilă reluare a discuțiilor pentru un nou armistițiu, menționând că a suspendat temporar o serie de acțiuni militare pentru a oferi o șansă diplomației.

Kushner și Witkoff sunt responsabili și de direcția diplomatică în vederea încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar nu au făcut încă progrese semnificative. Prima lor vizită la Kiev este programată pentru sfârșitul lunii august, în timpul sărbătorilor Zilei Independenței Ucrainei . Scopul principal al călătoriei este de a-i familiariza pe negociatorii americani cu consecințele reale ale agresiunii rusești, deoarece contactele lor anterioare s-au limitat la călătorii la Moscova și discuții la Geneva .

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară întreagă a rămas în întuneric după ce reţeaua electrică națională a cedat
digi24.ro
image
România evită la limită o criză majoră de energie, greul abia începe. Ungaria și Serbia iau măsuri disperate de economisire
stirileprotv.ro
image
Am scăpat de “junk” doar pe hârtie. În realitate, suntem în “junk”. România se împrumută la cele mai mari dobânzi din UE. Albania, țară non-UE, se împrumută mai ieftin ca noi. Un fost premier și un analist titrat avertizează, după evaluarea Fitch: să nu deschidem încă șampania, urmează Moody’s
gandul.ro
image
Aeroportul Charleroi se închide complet în 2028. Zborurile vor fi suspendate aproape trei luni
mediafax.ro
image
FCSB, echipă de start uluitoare cu Farul: toate transferurile în primul 11! Șumudică: „Nu a făcut-o Gigi!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Stânca Pârjoaia, detonată controlat cu 100 de kg de explozibil, pe Dunăre. Armata încearcă salvarea centralei de la Cernavodă
libertatea.ro
image
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
digi24.ro
image
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
gsp.ro
image
A întrebat-o direct pe Corinna despre starea lui Michael Schumacher și răspunsul l-a lăsat fără cuvinte
digisport.ro
image
Alimentele care pot reduce riscul de pietre la rinichi. Ce recomandă nutriționiștii
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
observatornews.ro
image
Concediu de coșmar pentru un cuplu în hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord. Ce au găsit Andrei și soția lui în cameră
cancan.ro
image
Ce se întâmplă cu pensiile dacă Bolojan rămâne premier până la finalul anului. Mai pot crește? Veste rea
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
prosport.ro
image
Top 3 cele mai periculoase țări din Europa pentru șoferi. România ocupă un loc îngrijorător în clasamentul accidentelor mortale
playtech.ro
image
Marius Șumudică, acid după Rapid – CFR Cluj. I-a distrus: „Din respect, eu îmi schimbam numele. E jenant! Se mint!”
fanatik.ro
image
1 an de austeritate sub Ilie Bolojan. Ce spun datele oficiale și economiștii
ziare.com
image
Rezultat neverosimil, în România! Spaniolii exclamă: ”Rușinea e completă! Ireal”
digisport.ro
image
Semnele care arată că nu ai încredere în tine și cum îți poți recăpăta încrederea. Scapă de sindromul impostorului!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ALERTĂ pentru bucureșteni. Metrorex vrea să scoată mai multe trenuri din circulație pentru economie energetică: În loc să vină la 5 minute, vine la 20 de minute
romaniatv.net
image
Horoscop 3 august. Ziua în care norocul își schimbă favoriții. Cine începe cu stângul și cine transformă ghinionul într-o mare să să
mediaflux.ro
image
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
VIDEO Ce daruri a primit Călin Georgescu la Lunca Câlnicului: un cocoș de rasă, o pâine și patru saci de cartofi
actualitate.net
image
Francisca și TJ Miles pregătesc petrecerea anului. De ce nu au apucat încă să plece în vacanță cu fiica lor
click.ro
image
Ariana Grande se retrage din lumina reflectoarelor. „Abia așteaptă să termine turneul Eternal Sunshine”
click.ro
image
Mariana Bitang împlinește 64 de ani. Povestea „celei de mai de succes antrenoare din lume”
click.ro
Regina Letizia, 2 august 2026, Profimedia (2) jpg
Cea mai sexy regină a arătat mai multă piele decât de obicei, căci are cu ce se lăuda! La 53 de ani, fizicul său este impecabil
okmagazine.ro
Epava descoperită în apropierea insulei Andros (© Υπουργείο Πολιτισμού)
O navă scufundată la finalului Războiului Peloponesiac, cu încărcătura aproape intactă, descoperită în apropierea insulei Andros
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spun românii despre viața în Polonia. Cum se compară cu cea din România: „Varșovia este un București făcut cu cap”
image
Francisca și TJ Miles pregătesc petrecerea anului. De ce nu au apucat încă să plece în vacanță cu fiica lor

OK! Magazine

image
Acuzații șocante! Regina Letizia ar fi avut trei iubiți înainte de nuntă și o mare pasiune pentru... bodyguarzii ei

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?