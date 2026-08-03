Un apropiat al lui Michael Schumacher din F1 se teme de ce este mai rău: „Nici nu știu dacă e în viață. Este în comă indusă!”

La aproape 13 ani de la gravul accident suferit la schi, starea de sănătate a lui Michael Schumacher rămâne un subiect învăluit în mister, familia alegând să păstreze o discreție totală.

Christian Danner a încercat să afle cum se simte fostul campion mondial, însă fără succes. Fostul pilot german spune că, deși discută frecvent cu soția lui Schumacher, Corinna, și cu alte persoane apropiate familiei, nimeni nu i-a oferit detalii. În lipsa unor informații clare, Danner recunoaște că se teme de cel mai rău scenariu.

„Indiferent de cum arată Michael sau de condiția în care este, doar vreau să-l văd. Nici nu știu dacă e în viață. Faptul că nu apare pe nicăieri arată că, probabil, nu este foarte bine. El este unul dintre eroii din Formula 1. Sunt zvonurile că se află în Mallorca și că e în comă indusă. Când vorbesc cu Corinna, nu-mi spune. Când vorbesc cu alte persoane care ar putea ști, nu-mi spune nimeni nimic.

Sunt eroi în toate disciplinele sportive și, chiar dacă la un moment dat decad, fac doar bine dacă oamenii îi pot vedea din nou. Pentru mine, ar fi extraordinar să-l văd din nou pe Michael și cred că asta simte toată lumea din Formula 1!”, a declarat Christian Danner, citat de Daily Star.

Jurnalistul german Felix Gorner a afirmat că a obținut informații despre starea actuală a lui Michael Schumacher, pe care o descrie drept una extrem de dificilă. Potrivit acestuia, fostul campion mondial nu mai poate comunica verbal, iar situația sa generală este, în opinia sa, una foarte tristă, conform Mirror.