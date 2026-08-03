Nava-tanc maritimă Baustella, sub pavilion Hong Kong, a eșuat duminică după-amiază, 2 august, pe Canalul Sulina, blocând temporar traficul maritim. Este al doilea incident în care este implicat vasul în mai puțin de două luni.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, nava naviga în amonte către portul Galați, iar în momentul întâlnirii cu o altă ambarcațiune a pierdut capacitatea de manevră, eșuând pe malul drept al canalului, scrie Radio România Constanța.

O echipă a Căpităniei Portului Tulcea și un remorcher al AFDJ Galați au intervenit pentru dezeșuarea navei Baustella. După ce au fost descoperite infiltrații de apă într-un tanc de balast, vasul a fost remorcat în rada portului Tulcea, unde urmează să fie inspectat tehnic.

Verificările trebuie să stabilească eventualele avarii, motivele pierderii guvernării și dacă nava îndeplinește condițiile pentru reconfirmarea clasei.

Baustella este un tanc specializat în transportul de asfalt/bitum, construit în 2018, având 110 metri lungime, 20,2 metri lățime și o capacitate deadweight de aproximativ 7.995 tone.

Nava a mai fost implicată într-un incident naval pe 23 iunie, când s-a izbit de mal pe brațul Sulina, în dreptul localității Vulturu.

Acum o lună și jumătate, un alt tanc maritim, LIL STELLA, tot sub pavilion Hong Kong, care transporta circa 6.200 de tone de bitum către Galați, a eșuat, pe 17 iunie, în același punct, la mila 28+5, tot pe malul drept, între Maliuc și Partizani.

Și atunci șenalul a fost parțial blocat, iar traficul restricționat până la dezeșuarea navei. În nici unul dintre cazuri nu s-a produs poluare.

Cercetările sunt în desfășurare și sunt coordonate de Căpitănia Portului Tulcea.