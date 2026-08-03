Incendiu pe plaja Zoom din Constanța. O magazie în care erau echipamente de kiteboarding și două ambarcațiuni s-a făcut scrum

Un incendiu izbucnit luni dimineață pe plaja Zoom dus Constanţa a distrus o magazie în care erau depozitate echipamente pentru kiteboarding și două ambarcațiuni. Pompierii au reușit să oprească extinderea flăcărilor.

Focul a izbucnit în dimineaţa zilei de luni, 3 august, în incinta unui beach bar de pe plaja Zoom, din zona Faleză Nord a municipiului Constanța, şi flăcările au cuprins rapid o magazie cu o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. În interior se aflau materiale și echipamente folosite pentru practicarea kiteboardingului, dar și două ambarcațiuni, potrivit presei locale.

La scurt timp după izbucnirea incendiului, a fost dat un apel la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” Constanța.

„În această dimineață, salvatorii constănțeni au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o magazie unde erau depozitate materiale pentru kite boarding și două ambarcațiuni, pe o plajă din Faleză Nord. La fața locului au fost alocate de îndată mai multe forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Dobrogea» al județului Constanța. Vorbim despre o mașină de descarcerare, o autoscară, un echipaj de prim-ajutor și două mașini de stingere”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea.

Când au ajuns pompierii, incendiul cuprinsese deja întreaga magazie. Echipele de intervenție au acționat pentru stingerea flăcărilor și pentru a împiedica propagarea acestora către celelalte construcții și amenajări aflate în apropiere.

„Sosiți la fața locului, pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la întreaga magazie și au reușit să îl lichideze în limitele găsite. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită”, a precizat reprezentanta ISU Dobrogea.

În urma incendiului, magazia a fost distrusă, la fel ca echipamentele pentru kiteboarding depozitate în interior și cele două ambarcațiuni. Flăcările nu au ajuns însă la celelalte construcții din zonă, datorită intervenției pompierilor.

Potrivit administratorului, care estimează pierderile între 80.000 şi 100.000 de euro, fără partea de construcţie, incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit. Mai exact de la un prelungitor aflat în priză, la care nu era conectat niciun alt consumator.

Autoritățile au transmis că incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără persoane rănite.