România cumpără energie din Ucraina: Măsura luată de Nuclearelectrica după oprirea Unității 1 de la Cernavodă

Nuclearelectrica a început să achiziționeze energie electrică din Ucraina, cu sprijinul companiei de stat Energocom din Republica Moldova, pentru a compensa deficitul de producție generat de oprirea planificată a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Măsura urmărește limitarea impactului asupra pieței românești de energie și menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național.

Compania a anunțat că importă energie din Ucraina va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie apărut în urma scoaterii din funcțiune a Unității 1 de la CNE Cernavodă, aflată în program de oprire planificată. Prin această soluție, Nuclearelectrica urmărește reducerea presiunii asupra pieței de energie și asigurarea continuității alimentării cu energie electrică.

Achiziția este realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie al Republicii Moldova, în baza relației de colaborare dezvoltate între cele două companii în ultimii ani. Nuclearelectrica și Energocom au semnat în 2023 un Memorandum de Înțelegere privind consolidarea rezilienței energetice și acordarea de sprijin reciproc, document care a pus bazele unei cooperări strategice între România și Republica Moldova în domeniul energiei.

Potrivit Nuclearelectrica, colaborarea actuală demonstrează caracterul reciproc al acestui parteneriat. Dacă în ultimii ani România și Nuclearelectrica au contribuit la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, în prezent Energocom sprijină România în gestionarea unei perioade dificile pentru sistemul energetic.

Contextul este complicat și de condițiile hidrologice nefavorabile. Nivelul extrem de scăzut al Dunării reduce producția de energie hidro, ceea ce limitează una dintre principalele surse de electricitate ale României și crește presiunea asupra celorlalte capacități de producție. În aceste condiții, importurile și parteneriatele regionale devin esențiale pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.

Unitatea 1 de la Cernavodă are o putere instalată de aproximativ 700 MW și, împreună cu Unitatea 2, asigură în mod obișnuit între 18% și 20% din producția de energie electrică a României. Oprirea temporară a unuia dintre reactoare reduce semnificativ producția internă de energie, motiv pentru care operatorul a apelat la importuri pentru a acoperi necesarul și a limita efectele asupra pieței.