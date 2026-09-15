Fermierii ies în stradă la București. Va fi protest de amploare azi în Piața Victoriei: „Ne-a ajuns cuțitul la os demult, am tăcut, am răbdat”

Fermieri și crescători de animale din mai multe zone ale țării sunt așteptați marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București, pentru a protesta față de situația din agricultură și zootehnie. Printre principalele nemulțumiri se numără blocarea exporturilor de animale vii, modul în care sunt gestionate focarele de boli la animale și întârzierile în plata despăgubirilor.

Organizatorii au avansat o estimare de până la aproximativ 200.000 de participanți. Foto: Facebook/Orădeanul24

Participanții vor să depună la Guvern un document care cuprinde 15 revendicări, potrivit Radio România. Mobilizarea s-a făcut în principal prin intermediul rețelelor sociale, iar fermierii spun că se deplasează la București în nume propriu.

Organizatorii au avansat o estimare de până la aproximativ 200.000 de participanți. Potrivit anunţurilor de pe reţelele de socializare, protestul neautorizat este programat să înceapă la ora 10.00.

„Ne-a ajuns cuţitul la os demult, am tăcut, am răbdat (...) producătorul de hrană, crescătorul de animale a ajuns batjocura, nu a actualei conduceri, ci şi a fostei conduceri. Pe noi au dat cu biciul în continuu, noi, ţăranii români, adică cultura mare, tot ce înseamnă producătorii de hrană am ajuns bătaia de joc a autorităţilor care fac legi cu femeile de servici şi cu trădătorii din sector de la noi”, a afirmat Ionică Sterp din Bihor, unul dintre liderii crescătorilor de ovine, într-o postare pe Facebook.

Crescătorii de oi cer reluarea exporturilor

Una dintre principalele nemulțumiri vizează interdicția privind exportul de ovine vii, măsură prelungită până la finalul anului 2026, conform News.

Crescătorii susțin că restricția le afectează grav activitatea și cer ca măsurile să fie aplicate în funcție de zonele în care sunt identificate focare de boli ale animalelor, nu la nivelul întregii țări.

Interdicția a fost introdusă în contextul apariției unor focare de pestă și de variolă ovină și caprină.

De asemenea, printre revendicările fermierilor se numără demisia preşedintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, din cauza modului în care a gestionat focarele de pestă sau variolă ovină şi care a dus la blocarea exporturilor de animale vii de către UE.

Nemulțumiri privind despăgubirile pentru secetă

Fermierii reclamă și modul în care au fost stabilite despăgubirile pentru culturile afectate de secetă. Potrivit informațiilor publicate de AgroInfo, agricultorii susțin că suma anunțată inițial, de 100 de euro pe hectar, ar fi fost redusă la maximum 100 de lei pe hectar, iar banii nu ar urma să ajungă la toți fermierii afectați.

Protestatarii acuză, de asemenea, prețurile mici obținute pentru produsele agricole, creșterea costurilor cu carburanții, importurile de cereale din Ucraina și birocrația din sectorul agricol.

Jandarmeria anunță filtre în Capitală

Nu este primul protest al fermierilor organizat în ultimii ani la București. Manifestațiile anterioare au avut la bază revendicări similare, inclusiv privind despăgubirile pentru secetă și condițiile economice în care își desfășoară activitatea producătorii agricoli.

Jandarmeria Capitalei a anunțat că protestul de marți este neautorizat, întrucât nu ar fi fost respectată procedura privind declararea prealabilă a adunărilor publice.

Pentru desfășurarea manifestației, jandarmii vor organiza filtre pe traseele de acces către Piața Victoriei. Participanții pot fi supuși controlului corporal preventiv și verificării bagajelor.