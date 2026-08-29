Scandal la un dealer auto din Arad. Zeci de clienți reclamă că au rămas fără bani și mașini

Aproximativ 40 de persoane au protestat vineri, 28 august, la Arad, acuzând un dealer auto local că le-a încasat banii pentru autoturisme care nu au mai fost livrate. Nu este prima dată când păgubiții au încercat să atragă atenția asupra situației.

Păgubiții au protestat din nou Foto: captură TVR Info

Oamenii susțin că, în ultimii doi ani, au achitat sume cuprinse între 12.000 și aproape 80.000 de euro pentru mașini noi pe care, în multe cazuri, le-au văzut doar în fotografii, potrivit Agerpres și TVR Info.

„Voi apela și la Curtea de Apel de la Haga”

Protestatarii, care s-au trezit și fără autoturisme, și fără banii plătiți, au afișat pancarte cu mesaje precum „Noi am plătit, mașinile unde sunt?” sau „Respectul pentru client nu intră în insolvență”.

„În 28 februarie am plătit mașina, iar în contract se menționa că o primesc în cel mult o lună. Voi apela și la Curtea de Apel de la Haga, dacă în instanțele din țara noastră nu mi se va face dreptate”, a declarat un preot pensionar din comuna Vinga, care se numără printre păgubiți, potrivit Agerpres

Prejudiciul estimat depășește 10 milioane de lei

83 de persoane au reclamat că au cumpărat mașini care nu le-au mai fost livrate.

În urmă cu două luni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad anunța că administratorul unei firme este cercetat după ce 83 de persoane au reclamat că au cumpărat mașini care nu le-au mai fost livrate.

Potrivit procurorilor, prejudiciul estimat depășește 10 milioane de lei.

Cei care se consideră victime susțin însă că paguba reală ar fi mult mai mare, ridicându-se la câteva milioane de euro.

Dealerul auto din Arad vizat de reclamațiile clienților se află în procedură de insolvență. Potrivit avocatului societății, Silvestru Hosszu, măsurile asigurătorii instituite în dosar vizează bunuri și sume de aproximativ 9,3 milioane de lei și 347.665 de euro.

Avocatul a precizat că nu toți cei care se consideră păgubiți au urmat aceeași cale juridică. Astfel, există persoane care au depus plângeri penale fără să se înscrie la masa credală, dar și cazuri în care au fost formulate declarații de creanță fără sesizarea organelor de anchetă.

Potrivit acestuia, aproximativ 50 dintre autoturismele comandate și nelivrate s-ar afla într-un depozit din Curtici. Apărarea a solicitat instituirea de măsuri asigurătorii și asupra acestor vehicule, pentru a împiedica eventuala lor vânzare până la finalizarea investigațiilor.

În prezent, compania aflată sub administrare specială nu mai desfășoară activități de comercializare a autoturismelor, fiind menținută doar componenta de service auto.

Inițial reținut, administratorul a fost ulterior plasat sub control judiciar. Cercetările vizează infracțiuni de abuz de încredere, bancrută simplă, bancrută frauduloasă și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.