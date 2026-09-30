Ce nu ai voie să faci în propria curte. Situația în care vecinul te poate obliga să iei măsuri

Mulți români care locuiesc la casă își plantează pomi și arbori în curte fără să se gândească prea mult la distanța față de proprietatea vecină. Tocmai de aceea, de la o situație aparent banală, mulți ajung să se certe cu vecinii în instanță.

Foto: Better Homes & Gardens Australia

Codul Civil stabilește reguli clare în ceea ce privește plantarea copacilor în curte, iar nerespectarea lor poate duce la conflicte între vecini și chiar la obligația de a scoate sau tăia copacul.

Potrivit articolului 613 din Codul Civil, în lipsa unor prevederi speciale stabilite prin lege, regulament de urbanism sau prin obiceiul locului, arborii trebuie plantați la o distanță de cel puțin doi metri față de linia de hotar.

Există însă și excepții pentru arborii mai mici de doi metri, plantați și garduri vii.

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