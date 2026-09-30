 Ce nu ai voie să faci în propria curte. Situația în care vecinul te poate obliga să iei măsuri | adevarul.ro
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Ce nu ai voie să faci în propria curte. Situația în care vecinul te poate obliga să iei măsuri

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Mulți români care locuiesc la casă își plantează pomi și arbori în curte fără să se gândească prea mult la distanța față de proprietatea vecină. Tocmai de aceea, de la o situație aparent banală, mulți ajung să se certe cu vecinii în instanță. 

Gazon întreținut cu o mașină de tuns iarba Foto Better Homes & Gardens Australia jpg
Foto: Better Homes & Gardens Australia

Codul Civil stabilește reguli clare în ceea ce privește plantarea copacilor în curte, iar nerespectarea lor poate duce la conflicte între vecini și chiar la obligația de a scoate sau tăia copacul. 

Potrivit articolului 613 din Codul Civil, în lipsa unor prevederi speciale stabilite prin lege, regulament de urbanism sau prin obiceiul locului, arborii trebuie plantați la o distanță de cel puțin doi metri față de linia de hotar. 

Există însă și excepții pentru arborii mai mici de doi metri, plantați și garduri vii. 

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