Un accident rutier grav, surprins de o cameră de bord, a avut loc duminică pe DN 56A, în zona Valea Anilor, județul Mehedinți. Un șofer de 25 de ani, care consumase băuturi alcoolice, a încercat să depășească un TIR și s-a izbit frontal de un autoturism.

Imaginile surprinse de camera de bord a unui participant la trafic arată momentul în care tânărul intră în depășirea TIR-ului. În același timp, din sens opus se apropia un autoturism. Șoferul nu a mai avut timp să revină pe banda sa, iar cele două mașini s-au ciocnit frontal.

În urma impactului, patru persoane au fost rănite. Printre victime se numără cei doi șoferi implicați în accident, precum și doi pasageri, scrie presa locală.

Polițiștii ajunși la fața locului i-au testat pe cei doi conducători auto cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat că șoferul de 25 de ani, care efectuase manevra de depășire, consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

În urma verificărilor, polițiștii au deschis un dosar penal pe numele acestuia. Tânărul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, dar și pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.