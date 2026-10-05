Pușcașii marini regali britanici au participat la exerciții militare în Insulele Feroe, teritoriu autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei, situat la aproximativ 240 de kilometri de coasta Scoției. Manevrele au ca scop consolidarea apărării arhipelagului în fața unor posibile amenințări rusești.

Pușcași marini britanici Foto: X@BootneckStuff Royal Marines

Militarii britanici, cunoscuți pentru beretele lor verzi, au desfășurat alături de forțele daneze exerciții de abordare și preluare a controlului asupra unor ambarcațiuni de pescuit. Potrivit unei surse din Marina Regală britanică, manevrele au fost concepute pentru a împiedica infiltrarea forțelor ruse pe insule folosind nave civile, scrie The Sun.

Exercițiile au loc pe fondul temerilor că Moscova ar putea utiliza traulere comerciale pentru a transporta personal sau echipamente în regiune.

Un precedent invocat în acest context este anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014, când militari ruși fără însemne distinctive, cunoscuți drept „omuleții verzi”, au preluat controlul asupra unor obiective strategice din peninsula ucraineană.

Un punct strategic în Atlanticul de Nord

Insulele Feroe ocupă o poziție strategică în Atlanticul de Nord, pe rute maritime importante pentru monitorizarea submarinelor nucleare rusești care ar putea încerca să ajungă în Atlantic fără a fi detectate.

Regiunea face parte dintr-un sistem mai amplu de supraveghere maritimă utilizat de NATO pentru monitorizarea activităților militare rusești.

Primul Lord al Amiralității, generalul Sir Gwyn Jenkins, a declarat că apărarea Atlanticului este esențială pentru securitatea Regatului Unit.

„Apărarea Atlanticului este fundamentală pentru economia noastră, securitatea națională și modul nostru de viață”, a afirmat acesta.

Jenkins, fost membru al unității de elită Special Boat Service, a adăugat că revenirea pușcașilor marini britanici în Insulele Feroe transmite un mesaj clar privind cooperarea militară dintre aliați.

El a declarat că Regatul Unit, împreună cu Danemarca și ceilalți parteneri din Forța Expediționară Comună (Joint Expeditionary Force), este pregătit să protejeze apele, insulele și rutele maritime esențiale pentru securitatea statelor participante.

Exerciții comune cu forțele daneze

Ministerul britanic al Apărării a confirmat desfășurarea militarilor în regiune pentru a coopera cu forțele daneze și cu autoritățile maritime din Insulele Feroe.

Potrivit instituției, exercițiile au inclus operațiuni de abordare și preluare a controlului asupra unor nave, debarcări pe litoraluri abrupte și greu accesibile, precum și misiuni desfășurate cu ambarcațiuni de mici dimensiuni.

La manevre au participat militari britanici și danezi, alături de membri ai serviciului de pază de coastă din Insulele Feroe.

Scenariile au urmărit testarea capacității forțelor participante de a interveni rapid în cazul unor incidente maritime și de a securiza zone costiere dificil de accesat.

Un precedent din Al Doilea Război Mondial

Prezența militară britanică în Insulele Feroe are un precedent istoric. În 1940, pușcașii marini britanici au ocupat arhipelagul pentru a împiedica preluarea controlului de către Germania nazistă, după ce forțele germane invadaseră Danemarca.

Revenirea lor în regiune are loc într-un context de preocupări sporite privind securitatea Atlanticului de Nord și activitatea militară a Rusiei.