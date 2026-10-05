 Pușcașii marini britanici revin în Insulele Feroe pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial, pe fondul temerilor privind Rusia | adevarul.ro
search
Luni, 5 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Pușcașii marini britanici revin în Insulele Feroe pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial, pe fondul temerilor privind Rusia

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pușcașii marini regali britanici au participat la exerciții militare în Insulele Feroe, teritoriu autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei, situat la aproximativ 240 de kilometri de coasta Scoției. Manevrele au ca scop consolidarea apărării arhipelagului în fața unor posibile amenințări rusești.

Pușcași marini britanici
Pușcași marini britanici Foto: X@BootneckStuff Royal Marines

Militarii britanici, cunoscuți pentru beretele lor verzi, au desfășurat alături de forțele daneze exerciții de abordare și preluare a controlului asupra unor ambarcațiuni de pescuit. Potrivit unei surse din Marina Regală britanică, manevrele au fost concepute pentru a împiedica infiltrarea forțelor ruse pe insule folosind nave civile, scrie The Sun.

Exercițiile au loc pe fondul temerilor că Moscova ar putea utiliza traulere comerciale pentru a transporta personal sau echipamente în regiune.

Un precedent invocat în acest context este anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014, când militari ruși fără însemne distinctive, cunoscuți drept „omuleții verzi”, au preluat controlul asupra unor obiective strategice din peninsula ucraineană.

Un punct strategic în Atlanticul de Nord

Insulele Feroe ocupă o poziție strategică în Atlanticul de Nord, pe rute maritime importante pentru monitorizarea submarinelor nucleare rusești care ar putea încerca să ajungă în Atlantic fără a fi detectate.

Regiunea face parte dintr-un sistem mai amplu de supraveghere maritimă utilizat de NATO pentru monitorizarea activităților militare rusești.

Primul Lord al Amiralității, generalul Sir Gwyn Jenkins, a declarat că apărarea Atlanticului este esențială pentru securitatea Regatului Unit.

„Apărarea Atlanticului este fundamentală pentru economia noastră, securitatea națională și modul nostru de viață”, a afirmat acesta.

Jenkins, fost membru al unității de elită Special Boat Service, a adăugat că revenirea pușcașilor marini britanici în Insulele Feroe transmite un mesaj clar privind cooperarea militară dintre aliați.

El a declarat că Regatul Unit, împreună cu Danemarca și ceilalți parteneri din Forța Expediționară Comună (Joint Expeditionary Force), este pregătit să protejeze apele, insulele și rutele maritime esențiale pentru securitatea statelor participante.

Exerciții comune cu forțele daneze

Ministerul britanic al Apărării a confirmat desfășurarea militarilor în regiune pentru a coopera cu forțele daneze și cu autoritățile maritime din Insulele Feroe.

Potrivit instituției, exercițiile au inclus operațiuni de abordare și preluare a controlului asupra unor nave, debarcări pe litoraluri abrupte și greu accesibile, precum și misiuni desfășurate cu ambarcațiuni de mici dimensiuni.

La manevre au participat militari britanici și danezi, alături de membri ai serviciului de pază de coastă din Insulele Feroe.

Scenariile au urmărit testarea capacității forțelor participante de a interveni rapid în cazul unor incidente maritime și de a securiza zone costiere dificil de accesat.

Un precedent din Al Doilea Război Mondial

Prezența militară britanică în Insulele Feroe are un precedent istoric. În 1940, pușcașii marini britanici au ocupat arhipelagul pentru a împiedica preluarea controlului de către Germania nazistă, după ce forțele germane invadaseră Danemarca.

Revenirea lor în regiune are loc într-un context de preocupări sporite privind securitatea Atlanticului de Nord și activitatea militară a Rusiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
digi24.ro
image
Selena Gomez, apariție spectaculoasă într-o ținută albă. Ce piese vestimentare au creat un look regal | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Întrunire de lux la USR, pe un vas-restaurant privat, pe Sena, în Paris. Costul de închiriere a unei astfel de ambarcațiuni sare de 6.000 de euro pe seară. Cine a participat
gandul.ro
image
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
mediafax.ro
image
El este cel mai căutat român din lume pe Wikipedia! I-a bătut pe Hagi, Ceaușescu și Nadia Comăneci
fanatik.ro
image
Violul de la școala de vară AUR: Inculpații reclamă „scurgeri de informații” și acuză că victima ar fi susținută de un ONG afiliat USR
libertatea.ro
image
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
digi24.ro
image
FRF, anunț oficial după dezastrul din Polonia: „Au părăsit azi cantonamentul României”
gsp.ro
image
"Nu știu românește!" Scene fără precedent la naționala României, înaintea meciului cu Suedia
digisport.ro
image
Ai obiceiul să citești în pat, pe întuneric? Cât de nociv este acest obicei pentru ochii tăi
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
"Cea mai mică garsonieră" din Bucureşti costă 17.000 de euro. Are 6mp, baie la comun şi "zonă mică de tablou"
observatornews.ro
image
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie la 60 de ani fără penalizare dacă ai și grupe de muncă? Cum faci calculul?
newsweek.ro
image
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
prosport.ro
image
Cât costă să pregătești mașina pentru iarnă în 2026. Anvelope, antigel, baterie și lichid de parbriz
playtech.ro
image
Dezvăluiri tulburătoare: „Aveam contract semnat cu Lecce pe 3 milioane pentru Hîldan și a murit! Șoc! Eram în Italia”
fanatik.ro
image
Autostrada până la Pașcani, gata cu un an și jumătate întârziere. Explicația Pro Infrastructura: „Umbrărescu nu a avut capacitate”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în cazul lui Gică Hagi! Un singur nume de înlocuitor pe listă
digisport.ro
image
Regula de la care Adela Popescu și Radu Vâlcan nu se abat în creșterea celor trei băieți: „Au timp mai târziu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la Breaza a lui Cheloo. A renunțat la apartamentul din București și s-a mutat aici. Vila e din lemn, cu o curte imensă, iar peisajul din apropiere îți taie respirația / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Zi de foc la Cotroceni. Nicușor Dan se pregătește să desemneze un nou premier. Programul consultărilor cu partidele și posibilelel propuneri
mediaflux.ro
image
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
gsp.ro
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni
actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”
click.ro
image
Trapperul Ian, reținut pentru 24 de ore după incidentul de la Arenele Romane. Artistul s-a ales cu dosar penal
click.ro
image
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Regina Mette Marit și Regele Haakon la nunta lor profimedia 0069160664 jpg
Bărbații-problemă din trecutul noii Regine a Norvegiei. Imagini nemaivăzute cu soția regelui pe când era rasă în cap și fumătoare
okmagazine.ro
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Mi-au furat cheia, au fugit cu banii!” Vica Blochina, țeapă de zile mari în timpul renovării
image
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”

OK! Magazine

image
Bărbații-problemă din trecutul noii Regine a Norvegiei. Imagini nemaivăzute cu soția regelui pe când era rasă în cap și fumătoare