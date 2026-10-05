Socrul lui Călin Georgescu a ajuns la DIICOT pentru audieri. Fostul candidat va fi scos din arest pentru o percheziție informatică

Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei și socrul lui Călin Georgescu, a ajuns luni, 5 octombrie, la DIICOT în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru înșelăciune.

Călin Georgescu, la sediul DIICOT Foto: Inquam Photos / George Călin

Moldoveanu trebuie să dea explicații în legătură cu un împrumut de 118.000 de lei acordat omului de afaceri Răzvan Leu, în octombrie 2023. În același timp, Călin Georgescu urmează să fie scos din arest pentru a participa la o percheziție informatică.

Vasile Moldoveanu a fost citat în calitate de martor în dosarul instrumentat de DIICOT.

Călin Georgescu se află în arest preventiv după ce, pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a decis arestarea sa pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă în dosarul în care procurorii îl acuză de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu un prejudiciu reclamat de aproximativ 1,1 milioane de euro.

În cadrul anchetei, fostul candidat urmează să fie scos din arest pentru a participa la o percheziție informatică. Procurorii verifică astfel datele și dispozitivele ridicate în cadrul anchetei, pentru a stabili traseul banilor și modul în care ar fi fost pusă la cale afacerea.

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-a propus o afacere care presupunea obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate.

Pentru accesarea creditului, Leu a fost convins să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, aproximativ 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, potrivit acuzațiilor formulate în dosar.

Ulterior, omul de afaceri a fost convins să mai plătească 100.000 de euro, după ce i s-a promis că valoarea creditului va fi majorată la 15 milioane de euro.

Creditul nu s-ar fi materializat, iar banii nu ar fi fost restituiți. Răzvan Leu a depus plângerea penală în ianuarie 2024, susținând că a pierdut peste un milion de euro în urma afacerii.

Sechestru pe vila din Mogoșoaia

În încercarea de a recupera prejudiciul, procurorii au instituit sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

Ancheta a inclus și percheziții la mai multe adrese. În timpul acțiunilor din septembrie, procurorii au ridicat documente, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă. DIICOT a anunțat atunci și ridicarea unor sisteme de bruiaj și a unor documente de identitate care urmau să fie expertizate.