Diana Șoșoacă încearcă să se alăture protestului fermierilor: cere „ocuparea Bucureștiului”

Diana Șoșoacă încearcă să transforme protestul fermierilor și crescătorilor de animale din Piața Victoriei într-o acțiune de mobilizare pentru susținătorii S.O.S. România. Europarlamentara le-a cerut membrilor și simpatizanților partidului să iasă în stradă și să rămână în piață, lansând totodată atacuri la adresa forțelor de ordine.

Șoșoacă, în șubă Foto: Inquam Photos / George Călin

Lidera S.O.S. România a transmis mai multe mesaje pe Facebook încă de dimineață, îndemnându-și susținătorii să se alăture protestului.

„Româniaaaaa, ieși în stradă! Ocupați Bucureștiul! Nu intrați în țarcuri! În țarcuri să stea boii de la putere! Azi e ziua democrației! Care democrație, cu jandarmi care bat protestatarii? Jos cu dictatura! Libertate!”, a scris Diana Șoșoacă.

Ulterior, aceasta le-a cerut protestatarilor să nu părăsească Piața Victoriei și să nu se lase influențați de ceea ce ea a numit „infiltrați”.

„Nu vă duceți după fenta infiltraților! Nu părăsiți Piața Victoriei! Nu plecați, cum ați făcut mereu, de v-au distrus manifestațiile! Mulți membri S.O.S. sunt în stradă! Ceilalți, unde sunteți? Ieșiți în stradă!”, a transmis europarlamentara.

Șoșoacă a susținut și că a vorbit în plenul Parlamentului European despre protestele din România, afirmând că zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva Uniunii Europene.

„Nu mai stați separat! V-au despărțit în grupuri. Uniți-vă! Mergeți în Victoriei și stați uniți! Nu mai plecați! Eu am anunțat în plen că zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva «democrației UE»!”, a spus ea.

Diana Șoșoacă a avut un mesaj și pentru jandarmii mobilizați la protest, pe care i-a acuzat că ar fi recurs la violență împotriva manifestanților.

„La pușcărie cu Jandarmeria! Criminalilor! Ați gazat oamenii! Huooooooo! Jos fascismul european!”, a transmis lidera S.O.S. România.

Mesajele au fost publicate în contextul în care, marți, în jurul prânzului, au izbucnit incidente între unele grupuri de protestatari și jandarmi.

Potrivit informațiilor comunicate în urma incidentelor, cinci persoane au fost reținute de Jandarmeria Română. În timpul protestului au fost prezenți și susținători ai lui Călin Georgescu, despre care autoritățile au transmis că au încercat să se alăture manifestației fermierilor și crescătorilor de animale.