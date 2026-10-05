 Scene uluitoare la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie în tribune, la un meci de handbal junioare | adevarul.ro
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Video Scene uluitoare la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie în tribune, la un meci de handbal junioare

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România devine o țară în care violența verbală și fizică este tot mai evidentă. La un meci de handbal junioare disputat în Sala „Constantin Jude” din Timișoara, ieri (duminică, 4 octombrie), mai mulți suporteri-părinți s-au încăierat în tribune! Poliția anchetează cazul, iar FR de Handbal anunță măsuri severe.

Cei doi bărbați s-au prăbuși peste scaune, iar ceilalți au sărit să-i despartă
Cei doi bărbați s-au prăbuși peste scaune, iar ceilalți au sărit să-i despartă Foto: Captură video Facebook

Conflictul a izbucnit în timpul partidei dintre LPS Banatul Timişoara şi CSC Millenium Giarmata 12-30, contând pentru etapa a 2-a din Campionatul U15, Seria P. Aflați în tribunele celei mai mari săli din orașul de pe Bega, mai mulţi părinți suporteri s-au luat la bătaie!

Altercația a fost filmată, iar imaginile au ajuns pe rețelele sociale. Conflictul s-a iscat între doi bărbați, iar cei din jurul lor au intervenit. Observând ce se întâmplă, tinerele handbaliste au început să țipe. Una dintre junioare a alergat lângă tribună și le-a făcut semne celor doi bărbați să se oprească din bătaie. Apoi, s-a întors spre teren și, îngrozită, și-a acoperit fața cu palmele...

Antrenoare de handbal la HC Beldiman Arad, Adriana Beldiman a postat imaginile pe contul său de pe Facebook, precum și următorul comentariu: „La un meci de handbal junioare 3 din Campionatul Naţional, în loc să vadă fetele jucând, să le încurajeze şi să se bucure de sport, părinţii s-au bătut în tribune. Copii de 13-14 ani pe teren, părinți care se iau la bătaie pe margine. Ce exemplu le dăm? Ce mesaj transmitem? Handbalul e despre respect, disciplină şi fair-play. Nu despre orgolii de adulţi care se bat ca pe uliță. Ruşine. Serios. Auziți disperarea fetelor care îşi văd părinții în halul ăla??”, a scris a postat imaginile pe pagina sa de socializare.

Pe de altă parte, și meciul a fost unul tensionat, arbitrele partidei dictând 12 eliminări în contul gazdelor, LPS Banatul, şi 8 în cel al echipei din Giarmata. De asemenea, antrenorul timișorean Attila Horvath a fost descalificat.

IPJ Timiș a reacționat: „Ca urmare a imaginilor apărute în spaţiul public, în care sunt surprinse mai multe persoane îmbrâncindu-se, în incinta unei săli de sport din municipiul Timişoara, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Urbană Timișoara efectuează verificări pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum şi în vederea identificării persoanelor implicate. Totodată, precizăm faptul că, la nivelul IPJ Timiş, nu au fost înregistrate sesizări cu privire la cele întâmplate”.

Nu în ultimul rând, Federația Română de Handbal (FRH) a condamnat cele întâmplate la Timișoara într-un comunicat: „FRH propune convocarea de urgență a Consiliului de Administrație în urma incidentului de la competiția de junioare

Federația Română de Handbal condamnă ferm incidentul petrecut în tribune la partida dintre LPS Banatul Timișoara și CSC Millenium Giarmata, din cadrul Campionatului Național de Junioare U15, disputată duminică, 4 octombrie 2026, la Timișoara.

În urma celor întâmplate, președintele Federației Române de Handbal, Bogdan Voina, împreună cu conducerea Federației, au propus convocarea de urgență a Consiliului de Administrație pentru marți, 6 octombrie 2026, în vederea analizării situației și stabilirii măsurilor care se impun.

Cazul se află pe masa Comisiei de Disciplină a Federației Române de Handbal și va fi analizat în prima ședință a acesteia. Totodată, având în vedere gravitatea faptelor, FRH ia în calcul sesizarea organelor de poliție.

Măsurile pe care Federația le are în vedere se înscriu în principiile Politicii de Safeguarding a FRH, care pune în centrul activității sportive siguranța, integritatea, demnitatea și bunăstarea copiilor și stabilește principiul toleranței zero față de orice formă de violență. Regulamentul subliniază inclusiv responsabilitatea părinților de a adopta un comportament respectuos față de sportivi, antrenori, arbitri, oficiali și ceilalți părinți.

Federația Română de Handbal va comunica public măsurile adoptate și evoluția situației”.

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