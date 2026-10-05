Alertă la granița Republicii Moldova cu Ucraina, după ce un proiectil a căzut în apropierea vămii Palanca. În urma impactului, un polițist de frontieră a fost rănit, iar un autobuz și o cabină de control au fost avariate.

Incidentul a avut loc în apropierea vămii Palanca Foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Incidentul s-a produs luni, 5 octombrie, în jurul orei 09:38, în zona punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe. Potrivit Poliției de Frontieră din Republica Moldova, incidentul a avut loc în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Proiectilul a căzut în apropierea punctului de trecere, iar în urma impactului cu solul a ricoșat și a lovit un autobuz de rută care staționa în apropierea barierei. Un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit ușor. De asemenea, autobuzul și cabina de control au fost avariate.

Vama Palanca a fost închisă temporar

„În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca (Republica Moldova)- Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost sistată. Potrivit informațiilor preliminare, proiectilul a provocat deteriorări autobuzului și cabinei de control, iar un angajat al Poliției de Frontieră este ușor rănit, alte victime nu au fost înregistrate”, a anunțat Poliția de Frontieră.

Totodată, circulația rutieră de la intersecția traseelor R-30 și R-31, din raionul Ștefan Vodă, spre Palanca, a fost oprită până la finalizarea cercetărilor la fața locului.

Echipajele de patrulare au reorientat traficul către punctul de trecere Tudora, iar șoferii sunt îndemnați să evite zona.

„Poliția de Frontieră, de comun cu Serviciul Vamal, monitorizează în continuu situația, în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina”, a transmis Poliția de Frontieră.

Poliția de Frontieră le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zona respectivă și să urmărească informațiile transmise exclusiv prin canalele oficiale.

În cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii în apropierea frontierei, oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor.

De asemenea, autoritățile avertizează populația să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte suspecte. Acestea nu trebuie atinse, iar prezența lor trebuie semnalată imediat la numărul de urgență 112.