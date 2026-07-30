Tensiuni în fața ANSVSA, la protestul oierilor. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene

Momente tensionate la protestul organizat joi în fața Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce mai mulți fermieri au încercat să forțeze gardurile pentru a intra în instituție și a discuta cu conducerea.

UPDATE 10:40 Jandarmeria: Protestatarii au aruncat cu obiecte și au forțat dispozitivul de ordine

După incidentele de la protest, Jandarmeria Capitalei a transmis că intervenția forțelor de ordine a avut loc după ce o parte dintre participanți au încercat să rupă dispozitivul de protecție și au devenit violenți.

Potrivit instituției, în jurul orei 09:45, mai mulți protestatari au forțat cordonul de jandarmi și panourile metalice montate pentru delimitarea zonei de protest și au aruncat cu obiecte contondente în direcția forțelor de ordine.

„În jurul orei 09:45, participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine”, a transmis Jandarmeria.

Reprezentanții instituției susțin că, înainte de intervenție, jandarmii au făcut apel la calm și au încercat să detensioneze situația prin intermediul echipelor de dialog.

„Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță iritant-lacrimogenă”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei.

Instituția le recomandă protestatarilor să coopereze cu forțele de ordine, să respecte indicațiile acestora și să se delimiteze de orice acte de violență.

UPDATE 10:20 Nemulțumirile fermierilor

Situația de la protestul fermierilor din fața sediului ANSVSA a rămas tensionată pe parcursul manifestației. După ce, anterior, jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a împiedica pătrunderea protestatarilor în instituție, fermierii au încercat din nou să împingă gardurile de protecție.

Forțele de ordine au format un nou cordon în fața sediului ANSVSA, în timp ce protestatarii au scandat „Demisia!” și „Hoții!”, cerând să fie primiți la discuții de președintele instituției, Alexandru Bociu.

„Să ne despăgubească!”

Fermierii spun că interdicția privind exporturile de ovine și caprine îi aduce în pragul falimentului.

„Am 300 de miei pe stabulație. Mănâncă granule în fiecare zi, mănâncă nutreț, sunt bani. Eu de vândut nu pot vinde, nu mai am ce să le dau de mâncare. Dacă ne-au pus interdicție, să ne despăgubească! Nu putem da la export, nu putem da nicăieri”, a declarat unul dintre crescătorii de animale.

Două tabere, o singură întrebare: poate ajunge un fermier la închisoare pentru apa cu care își udă culturile?

Protestatarii susțin că blocarea exporturilor către statele arabe le provoacă pierderi uriașe și cer măsuri urgente din partea autorităților.

„Cu ce să-mi îmbrac copiii?”

Un tânăr fermier prezent la protest a spus că nu mai poate face față cheltuielilor.

„Sunt un tânăr cioban, un tânăr fermier. Am venit astăzi aici să ne spună de ce nu ne putem vinde oile, brânza, cașul. Plătim impozite, plătim taxe. Cu ce să mai plătesc curentul? Cu ce să iau haine la copii când începe școala?”, a spus acesta.

Întrebat de reporter dacă a fost afectat de intervenția jandarmilor, acesta a răspuns: „Da, au venit și mi-au dat cu spray.”

„Ne-au gazat ca pe fraieri”

Un alt protestatar a acuzat forțele de ordine că au intervenit disproporționat.

„Ne-ați spus de la început să nu venim cu bâte și n-am venit. Noi n-am lovit pe nimeni. Ne-ați gazat ca pe fraieri. Ce suntem noi, animale, pe domeniul public?”, a spus fermierul.

Știrea inițială

Potrivit imaginilor transmise de la fața locului, sute de fermieri din mai multe județe ale țării s-au adunat în fața sediului ANSVSA pentru a cere soluții la blocarea exporturilor de oi și capre.

Tensiunile au izbucnit în momentul în care protestatarii au cerut să fie primiți de președintele instituției. După ce li s-a comunicat că nu pot intra în sediu, o parte dintre aceștia au împins gardurile de protecție instalate de jandarmi.

Forțele de ordine au intervenit pentru a restabili ordinea și au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea manifestanților aflați în zona gardurilor.

Protestatarii spun că sunt afectați grav de interzicerea exporturilor de ovine și caprine către statele arabe, o piață importantă pentru crescătorii de animale din România.

Potrivit fermierilor, numai în acest an existau contracte estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, iar blocarea exporturilor îi împinge spre faliment.

Aceștia susțin că autoritățile nu au găsit o soluție pentru reluarea exporturilor, în condițiile în care sectorul este afectat de focarele de pestă a micilor rumegătoare și de variola ovinelor.

După incidentele de la sediul ANSVSA, situația s-a calmat, însă jandarmii au rămas în dispozitiv, pregătiți să intervină în cazul unor noi incidente.

Fermierii au anunțat că vor continua protestul în fața ANSVSA până la ora 13:00, după care se vor deplasa către sediul Guvernului pentru a-și continua manifestația.