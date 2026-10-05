 Curs valutar BNR, 5 octombrie 2026. Euro a scăzut, dolarul a crescut. Cum au evoluat principalele valute | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 5 octombrie 2026. Euro a scăzut, dolarul a crescut. Cum au evoluat principalele valute

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Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 5 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,3306 lei, în scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a crescut la 4,7569 lei. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, creșteri.

Bancnote amestecate de euro și dolari
Euro a scăzut, iar dolarul a crescut luni, 5 octombrie. Foto: arhivă Foto: arhivă

Euro a fost cotat luni, 5 octombrie, la 5,3306 lei, în scădere cu 0,0141 lei față de ședința precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3447 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7569 lei, după o creștere de 0,0050 lei față de cotația de vineri, 2 octombrie, de 4,7519 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7358 lei, cu 0,0011 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7347 lei.

Lira sterlină a crescut ușor și a ajuns la 6,2894 lei, față de 6,2764 lei în ziua precedentă, înregistrând o creștere de 0,0130 lei.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,3306 lei, în scădere cu 0,0141 lei față de ziua precedentă.

Dolar SUA (USD): 4,7569 lei, în creștere cu 0,0050 lei.

Franc elvețian (CHF): 5,7358 lei, în creștere cu 0,0011 lei.

Liră sterlină (GBP): 6,2894 lei, în creștere cu 0,0130 lei.

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4485 lei, în scădere cu 0,0041 lei.

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR joi, 1 octombrie, euro a ajuns de la 5,2777 lei la 5,3306 lei pe 5 octombrie. În această perioadă, moneda europeană s-a apreciat cu 0,0529 lei, respectiv cu aproximativ 1%.

Dolarul american a crescut de la 4,6765 lei pe 1 octombrie la 4,7569 lei pe 5 octombrie, ceea ce înseamnă o creștere de 0,0804 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5896 lei pe 1 octombrie și a ajuns la 5,7358 lei pe 5 octombrie, înregistrând o creștere de 0,1462 lei.

Lira sterlină a crescut de la 6,1807 lei la 6,2894 lei în aceeași perioadă, respectiv cu 0,1087 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a ajuns luni la 1,4485 lei, față de 1,4357 lei pe 1 octombrie, ceea ce reprezintă o creștere de 0,0128 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

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