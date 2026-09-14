Protest masiv al oierilor și fermierilor, anunțat marți în Piața Victoriei. Jandarmeria pregătește filtre și recomandă șoferilor să evite zona

Un protest al oierilor și fermierilor este anunțat marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București. Jandarmeria Capitalei anunță măsuri speciale pentru asigurarea ordinii publice și protecția participanților, inclusiv filtre pentru controlul corporal și al bagajelor. Marșul este unul spontan, neautorizat și se estimează că circa 200.000 de producători agricoli vor ajunge mâine în fața Guvernului, notează publicațiile de profil. Între timp, Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de stat în valoare de 52 de milioane de euro pentru sprijinirea crescătorilor de bovine afectați de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte.

Un protest al oierilor și fermierilor este anunțat marți, 15 septembrie. Foto: arhivă

Manifestația este promovată pe rețelele sociale ca fiind una de amploare. Aceasta ar urma să aducă în Capitală participanți din mai multe zone ale țării.

Fermierii și oierii își exprimă nemulțumirea față de interdicția impusă la nivelul Uniunii Europene privind exporturile de animale vii până la sfârșitul anului. Pe unele grupuri de pe rețelele sociale este anunțată și participarea unor asociații de rezerviști, notează AgroInfo.

Jandarmeria Capitalei precizează însă că manifestația nu a urmat procedura prevăzută de Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, pentru declararea prealabilă a acesteia.

Pentru prevenirea incidentelor, forțele de ordine vor institui dispozitive de prefiltrare pe traseele care duc către Piața Victoriei. Jandarmii vor efectua controale corporale și ale bagajelor, iar participanții sunt sfătuiți să nu vină cu genți sau bagaje voluminoase.

De asemenea, Jandarmeria avertizează că este interzis accesul la manifestație cu arme, inclusiv cuțite sau bricege, materiale explozive ori incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau dispozitive pentru șocuri electrice. Forțele de ordine nu vor permite nici accesul persoanelor care au asupra lor obiecte contondente, folosite de anumite categorii socio-profesionale care și-au anunțat participarea la protest.

La fața locului vor fi prezente și echipe de dialog ale Jandarmeriei, care vor purta veste albastre inscripționate și vor menține legătura cu participanții.

În funcție de numărul persoanelor prezente, traficul rutier în zona Pieței Victoriei ar putea fi restricționat. Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să evite zona și să aleagă rute alternative. Jandarmeria face apel la participanți să respecte indicațiile forțelor de ordine pentru ca manifestația să se desfășoare fără incidente.

România primește undă verde pentru ajutoare de 52 de milioane de euro destinate crescătorilor de bovine

Între timp, Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 277 de milioane de lei, notificată de România pentru sprijinirea crescătorilor de bovine afectați de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte.

Sprijinul va fi acordat sub forma unor granturi directe, de până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Schema va fi aplicabilă până la 31 decembrie 2026 și are ca obiectiv reducerea impactului majorării costurilor asupra fermierilor din sectorul creșterii bovinelor.

Potrivit Comisiei Europene, măsura a fost aprobată în baza Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Acesta permite statelor membre să sprijine sectoarele economice afectate de consecințele crizei, printre care agricultura, pescuitul, transporturile și industriile mari consumatoare de energie.

Bruxelles-ul a stabilit că schema este necesară, adecvată și proporțională pentru sprijinirea temporară a activităților din sectorul producției agricole primare și nu afectează în mod nejustificat condițiile schimburilor comerciale din Uniunea Europeană.

Cadrul temporar permite acordarea unor ajutoare calculate inclusiv pe baza consumului real, pentru acoperirea unei părți din creșterile de prețuri la combustibili sau îngrășăminte, precum și forme simplificate de sprijin cu valoare redusă.

Comisia Europeană precizează că va monitoriza în continuare evoluția crizei din Orientul Mijlociu și situația economică generală. Cadrul temporar privind ajutoarele de stat va rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2026.