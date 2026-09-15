Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat, iar furia unor manifestanți s-ar fi revărsat și asupra oamenilor care nu participau la miting. Corporatiști, livratori și bicicliști ar fi fost huiduiți și înjurați.

„Corporatiștilor, sataniștilor!”

Potrivit unui martor, un grup de aproximativ 10-15 persoane a ajuns pe bulevardul Nicolae Titulescu, în apropierea clădirii America House. Acolo, furia manifestanților s-a îndreptat către oamenii care treceau prin zonă. „Nu împotriva politicienilor, aici puteau fi de înțeles. Ci împotriva celor etichetați drept «sataniști», «corporatiști», toți cei care nu erau la protest”, a relatat acesta, pe Facebook.

Protestatar violent Foto: sursa: FB/Emy Leompescu

Potrivit mărturiei, un protestatar a strigat către oamenii aflați în clădirea America House: „Ieșiți afară, jegurilor umane ce sunteți! Corporatiștilor! Sataniștilor!”.

Un alt manifestant a strigat la portavoce, în apropierea unui Starbucks: „Sunteți niște cadavre umblătoare fără inimă”.

Un tânăr pe trotinetă ar fi fost lovit

O femeie care spune că se afla în zonă afirmă că un tânăr care circula pe trotinetă a fost atacat de mai mulți agitatori.

„Am auzit cum au început să înjure toți în cor «bagă-ți banana în c*r» către cineva care trecea pe trotinetă. A trecut un altul și l-au lovit, l-au doborât, au tăbărât pe el. Am alergat spre ei să îi iau de pe acel puști. S-au luat și după mine. «Îți bag sticla pe gât»”, a povestit femeia.

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Potrivit acesteia, grupul a ajuns să îi agreseze verbal pe cei care treceau prin zonă și să îi vizeze în special pe cei aflați pe trotinete sau biciclete, dar și pe imigranți.

Bulevardul Titulescu, blocat

Un alt martor susține că grupul de protestatari a blocat mai multe intersecții de pe bulevardul Titulescu, iar la un moment dat circulația ar fi fost oprită pe o porțiune importantă a bulevardului.

„Un grup de 10-15 oameni la început, a început să blocheze intersecție cu interesecție, încurajați de faptul că nu era nici urmă de jandarm, nici urmă de polițist, doar doi de pe la circulație care trebuia să le facă cale liberă și să oprească mașinile. Ei, acest grup, începuse să decidă cine trece”, a spus martorul.

Șoferii blocați în trafic au fost, la rândul lor, huiduiți și înjurați.

„Trădătorilor! Trădătorilor!”, s-ar fi auzit în direcția celor aflați în mașini, potrivit mărturiei.

Același martor afirmă că unele autoturisme au fost lovite, iar livratorii ai fost și ei luați la țintă. „Au mai avut de suferit și livratorii. Au avut de suferit hipsterii care s-au nimerit pe trotinetă pe acolo «huooo! banana-n c*r, huooo!», striga un grup de 5 în spatele unuia”, a relatat acesta.

Fermieri și crescători de animale din mai multe zone ale țării s-au strâns marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de situația din agricultură și zootehnie. Printre problemele reclamate de protestatari se numără blocarea exporturilor de animale vii, modul în care sunt gestionate focarele de boli la animale și întârzierile în plata despăgubirilor. Manifestația a fost marcată de incidente violente.

Jandarmeria a transmis că 26 de participanți agresivi au fost extrași din mulțime și conduși la sediile de poliție pentru identificare și dispunerea măsurilor legale.