Când sute de modele promit aproape aceleași lucruri — mâncare crocantă, mai puțin ulei, gătire rapidă și sănătoasă — alegerea pare simplă. Până când începi să compari capacități, programe, putere, funcții, prețuri și, mai ales, opiniile celor care le-au cumpărat deja.

EDITOR’S CHOICE 2026 Cosori Premium Smart CS158-AF-RXB — ⭐ 4,80/5 (572 review-uri), SuperPreț 5,5 L, 1700 W, 11 programe și control din aplicație. Nu câștigă printr-un truc spectaculos, ci printr-o combinație foarte bine dozată de capacitate, funcții smart și utilizare de zi cu zi. Vezi prețul și alte detalii

La începutul verii, acest ghid arăta puțin altfel. Astăzi, piața arată diferit. Și acesta este un motiv suficient să-l luăm de la capăt.

Când am publicat prima ediție a ghidului dedicat celor mai bune air fryere care îți schimbă modul de a găti, la începutul lui 2026, întrebarea era simplă: cum alegi un air fryer bun dintr-o piață în care sute de modele promit, în esență, aceleași lucruri? Am filtrat oferta, am urmărit ratingurile și opiniile cumpărătorilor și am încercat să separăm aparatele care merită cu adevărat atenție de cele care arată bine mai ales într-o listă de specificații. Câteva luni mai târziu, am făcut o nouă selecție, ocazie cu care remarcam că piața s-a schimbat. Iar acum revenim din nou asupra ei.

Poate părea prea devreme pentru o altă actualizare. Dar, în acest moment, pe eMAG sunt disponibile aproape dublu friteuze față de oferta din vară. Între timp, unele modele au dispărut, altele și-au schimbat poziția în ofertă, iar câteva produse noi au acumulat suficient feedback încât să merite o privire serioasă. Cu alte cuvinte, terenul s-a schimbat.

Și nu doar numărul produselor se schimbă. Într-o categorie atât de dinamică, stocurile și prețurile pot varia rapid, uneori chiar de la o zi la alta. Un model care ieri părea să ofere un anumit raport între dotări și preț poate ajunge astăzi într-o cu totul altă poziție, chiar și atunci când este în continuare disponibil cu o reducere. Pentru un ghid de shopping, acesta este un detaliu important: o recomandare trebuie să țină cont nu doar de ce poate face un aparat, ci și de contextul real în care poate fi cumpărat.

Iar momentul reactualizării ghidului este cu atât mai potrivit cu cât începe un nou an universitar. Pentru studenții care se mută de acasă, pentru cei care locuiesc singuri sau împart bucătăria cu colegii, dar și pentru cuplurile și familiile care vor să gătească mai repede în timpul săptămânii, un air fryer poate deveni unul dintre acele aparate pe care ajungi să le folosești aproape zilnic. Nu pentru că face magie. Ci pentru că poate simplifica lucrurile: o porție rapidă după cursuri, cartofi crocanți cu mai puțin ulei, o cină pregătită fără să pornești cuptorul sau pur și simplu mai puțin timp petrecut în bucătărie.

Trei air fryere de top, o singură întrebare: pe care îl alegi? Foto: Daciana Stoica

De aceea, nu am vrut să republicăm pur și simplu topul din vară și am reluat selecția de la zero. Am pornit din nou de la mii de produse și am filtrat modelele suficient de bine validate de cumpărători, analizând capacitatea, funcțiile, specificațiile, experiența de utilizare reflectată în feedback și, mai ales, raportul dintre ceea ce oferă fiecare aparat și poziția sa în oferta actuală. Rezultatul? Unele nume au rămas. Altele și-au schimbat rolul. Iar câteva au ieșit complet din selecție.

Pentru că un ghid de shopping ar trebui să fie o hartă a pieței — actualizată atunci când terenul se schimbă.

În continuare vei descoperi cinci recomandări principale, fiecare construită în jurul unei nevoi diferite, plus un bonus pentru un model care merită atenție chiar dacă nu ocupă unul dintre locurile principale. Nu căutăm un singur air fryer „perfect” pentru toată lumea. Căutăm air fryerul care are cel mai mult sens pentru tine. Pentru că, atunci când ai mii de modele în față, întrebarea nu mai este „Care este cel mai bun air fryer?”. Ci „Care dintre cele bune este potrivit pentru tine?”.

De la legume la carne: cu un air fryer legendar care face loc unei mese întregi Foto: KaiseiJiggin

EDITOR’S CHOICE 2026: Air fryerul care câștigă prin echilibrul dintre capacitate, putere și funcții smart

Într-un ghid cu modele pentru familii, cupluri, studenți, pasionați de tehnologie sau cumpărători atenți la buget, alegerea unei singure distincții speciale nu este despre cine bifează cele mai multe specificații. Este despre acel model care reușește să rămână relevant atunci când schimbi utilizatorul, contextul sau modul în care gătești. De această dată, distincția Editor’s Choice 2026 merge la Cosori Premium Smart CS158-AF-RXB — un air fryer care combină o capacitate practică, putere bună și funcții smart într-o configurație suficient de versatilă pentru a nu deveni o alegere „de nișă”.

Foto: Cosori Crocant, rapid și simplu: Cosori în acțiune

Este și motivul pentru care l-am păstrat în centrul selecției noastre, chiar dacă piața s-a schimbat considerabil față de edițiile anterioare. Ce anume ne-a convins și de ce Cosori rămâne alegerea Editor’s Choice 2026? Răspunsul complet, alături de detaliile despre acest model și despre toate celelalte recomandări ale ghidului, îl găsești mai jos, în rubrica dedicată celor cinci recomandări principale și bonusului.

Peste 4.800 de air-fryere. Noi am căutat ce merită cu adevărat

Să alegi un air fryer nu pare complicat până când deschizi lista cu modele disponibile și îți dai seama câte variante ai în față. Acum sunt peste 4.800 de produse în categoria „Friteuze” de pe eMAG — aproape de două ori mai multe decât în selecția noastră de la începutul verii. Așa că am început cu cel mai important lucru: să restrângem terenul.

Primul prag a fost unul simplu: produse despre care există deja suficiente dovezi din partea celor care le-au cumpărat și folosit. Am urmărit modelele cu cel puțin 100 de recenzii și un rating de peste 4,5 din 5, și care sunt disponibile, nu au stoc limitat și nici epuizat, apoi am mers mai departe.

Pentru că un rating bun nu spune toată povestea. Am vrut să vedem ce se află în spatele cifrelor: ce primești pentru banii plătiți, cât de potrivită este capacitatea pentru diferite tipuri de gospodării, cât de utile sunt funcțiile, cât de ușor poate fi folosit aparatul zi de zi și dacă experiența cumpărătorilor confirmă ceea ce promit specificațiile.

Mai mult decât cartofi: o masă întreagă, cu aer cald Foto: eMAG

Am privit fiecare model din mai multe unghiuri:

capacitate și putere — pentru câtă mâncare este potrivit și cât de bine se încadrează în categoria sa;

— pentru câtă mâncare este potrivit și cât de bine se încadrează în categoria sa; funcții și programe — ce este realmente util și ce rămâne mai degrabă o dotare de marketing;

— ce este realmente util și ce rămâne mai degrabă o dotare de marketing; utilizare de zi cu zi — comenzi, flexibilitate, curățare și cât de simplu este să-l folosești frecvent;

— comenzi, flexibilitate, curățare și cât de simplu este să-l folosești frecvent; feedbackul cumpărătorilor — nu doar numărul recenziilor, ci și ce se repetă în experiențele celor care îl folosesc;

— nu doar numărul recenziilor, ci și ce se repetă în experiențele celor care îl folosesc; versatilitate — de la un aparat simplu pentru o persoană până la modele potrivite pentru familii sau pentru gătirea mai multor preparate simultan;

— de la un aparat simplu pentru o persoană până la modele potrivite pentru familii sau pentru gătirea mai multor preparate simultan; valoare — ce primești în schimbul banilor și cum se poziționează fiecare model față de alternativele disponibile acum.

Două compartimente, două preparate, aceeași masă Foto: eMAG

Și tocmai aici s-au văzut diferențele. Unele aparate au trecut mai departe pentru că oferă un echilibru convingător între dotări, preț și feedback. Altele au fost interesante ca specificații, dar mai puțin convingătoare atunci când le-am pus lângă alternativele din aceeași zonă de preț. Iar unele produse foarte bine cotate nu au ajuns deloc în selecția finală, pentru că un rating mare, un brand cunoscut sau o listă lungă de funcții nu sunt suficiente, de unele singure, pentru a-ți câștiga un loc într-un ghid de recomandări.

La final, nu am vrut să obținem o listă cu cele mai populare air fryere și atât. Am vrut să construim o selecție în care fiecare aparat are un motiv clar pentru care se află acolo: unul poate fi alegerea potrivită pentru majoritatea utilizatorilor, altul pentru o familie numeroasă, altul pentru cei care vor două coșuri, altul pentru cei care caută cât mai mult pentru banii investiți, iar altul pentru cei care vor să cheltuiască inteligent pe un produs cât mai complet.

Pentru că, atunci când ai peste 4.800 de produse în față, valoarea unui ghid nu stă în cât de lungă este lista. Ci în câte dintre ele poți să le elimini fără să pierzi o alegere bună.

Un air fryer, mai multe feluri de a găti Foto: Altex

De la control din aplicație la capacitate pentru familii, două feluri deodată, grill sau multifuncțional: cele mai bune air fryere

Acum că am văzut cum am ales produsele și ce criterii au stat la baza selecției, a venit momentul să descoperim modelele care au ajuns efectiv în colecția noastră de recomandări. Sunt aparate gândite pentru nevoi diferite: de la utilizarea de zi cu zi într-un cuplu sau într-o gospodărie mică, până la mesele unei familii numeroase ori nevoile celor care locuiesc singuri și vor să gătească rapid și simplu — inclusiv studenții aflați la început de an universitar, pentru care un air fryer poate fi unul dintre cele mai practice electrocasnice de bucătărie.

Pentru fiecare recomandare păstrăm aceeași structură, astfel încât comparația să fie cât mai ușor de urmărit: mai întâi explicăm rolul categoriei, apoi prezentăm pe scurt produsul într-o casetă tehnică, iar după aceea arătăm de ce l-am ales, ce avantaje și limite are și cui i se potrivește cel mai bine. În acest fel, nu trebuie să alegi pur și simplu „cel mai bun” air fryer, ci poți identifica modelul care se potrivește cel mai bine propriului tău mod de a găti.

Trei air fryere de top. Care se potrivește bucătăriei tale? Foto: Daciana Stoica





Iar dacă unul dintre modele îți atrage atenția, îl poți verifica direct din caseta de prezentare sau din denumirea produsului: linkul afiliat către pagina sa de pe eMAG îți permite să vezi în timp real prețul, disponibilitatea, specificațiile actualizate și opiniile cumpărătorilor înainte de a lua o decizie și de a comanda online.

Hai să vedem, pe rând, cele cinci recomandări principale și alternativa bonus care completează selecția.

1. Cel mai bun air fryer pentru majoritatea utilizatorilor

Categoria generală este categoria de referință a acestui ghid: aici căutăm modelul care reușește să ofere cel mai bun echilibru între capacitate, putere, funcții, ușurință în utilizare și experiența de zi cu zi, fără să fie construit în jurul unei singure nevoi foarte specifice. Rolul acestei categorii este să ofere un punct de plecare cititorului care nu caută neapărat cel mai ieftin, cel mai mare sau un aparat cu o funcție specială, ci un air fryer complet și versatil pentru utilizare obișnuită.

Cele mai bune Air Fryere din 2026: piața s-a schimbat, liderii au rămas aceiași. Ce model alegi în funcție de nevoile, bugetul și stilul tău de gătit?

BEST OVERALL Friteuza fără ulei Cosori Premium Smart CS158-AF-RXB — ⭐4,80/5 (572 de recenzii), SuperPreț, Disponibilă în mai multe variante de culoare 5,5 L, 1700 W, control digital și conectivitate prin aplicație mobilă, cu 11 programe și temperatură reglabilă între 75 și 205°C. Capacitatea de 1,4 kg de alimente, timerul și oprirea automată completează un aparat orientat spre utilizarea zilnică. Vezi prețul și alte detalii

În cadrul selecției noastre, Cosori Premium Smart este alegerea pentru majoritatea utilizatorilor, fără să fie specializat într-un singur tip de utilizare. Este suficient de versatil pentru mesele de zi cu zi, dar aduce și un avantaj suplimentar prin conectivitatea prin aplicație, care îl diferențiază de modelele clasice din selecție.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este combinația dintre funcționalitatea obișnuită a unui air fryer și partea smart. Aplicația poate face utilizarea mai comodă pentru cei care gătesc frecvent și vor acces la rețete sau la controlul aparatului, în timp ce numărul mare de programe oferă mai multe opțiuni de preparare fără ca utilizatorul să seteze manual fiecare etapă. Un alt punct important este echilibrul dintre dimensiune și capacitate: aparatul nu intră în categoria modelelor foarte voluminoase, dar oferă suficient spațiu pentru utilizarea cotidiană. În același timp, puterea și intervalul larg de temperatură îi permit să fie folosit pentru o varietate de preparate, nu doar pentru cartofi sau produse congelate.

Principalul avantaj este combinația dintre funcționalitatea obișnuită a unui air fryer și partea smart. Aplicația poate face utilizarea mai comodă pentru cei care gătesc frecvent și vor acces la rețete sau la controlul aparatului, în timp ce numărul mare de programe oferă mai multe opțiuni de preparare fără ca utilizatorul să seteze manual fiecare etapă. Un alt punct important este echilibrul dintre dimensiune și capacitate: aparatul nu intră în categoria modelelor foarte voluminoase, dar oferă suficient spațiu pentru utilizarea cotidiană. În același timp, puterea și intervalul larg de temperatură îi permit să fie folosit pentru o varietate de preparate, nu doar pentru cartofi sau produse congelate. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Cosori Premium Smart este potrivit pentru utilizatorii care folosesc frecvent air fryerul și vor un aparat mai bine echipat decât un model de bază. Este o alegere potrivită pentru cei care au nevoie de o capacitate practică pentru mesele obișnuite și pentru persoanele care apreciază controlul prin aplicație și accesul la rețete. În schimb, nu este alegerea evidentă pentru cine are nevoie de două zone de gătire independente sau de o capacitate foarte mare pentru prepararea unor cantități generoase dintr-o singură sesiune. Pentru aceste nevoi, în selecția noastră există categorii și modele dedicate.

Prin echilibrul dintre funcțiile disponibile, capacitatea practică și experiența smart, Cosori Premium Smart CS158-AF-RXB este alegerea noastră pentru majoritatea utilizatorilor. Nu excelează într-o singură direcție în detrimentul celorlalte, ci oferă un pachet suficient de complet pentru a funcționa ca recomandare generală a acestui ghid.

2. Cel mai bun air fryer pentru familii numeroase

Categoria „friteuză pentru familii numeroase” are un rol foarte clar în acest ghid: identifică modelul potrivit atunci când principala nevoie este să gătești o cantitate mai mare de mâncare dintr-o singură sesiune. Aici criteriul esențial devine capacitatea, completată de putere, controlul preparării și ușurința cu care aparatul poate susține mesele unei familii mai numeroase.

BEST FOR FAMILIES Friteuza cu aer cald Tefal Easy Fry Mega EY855D10 — ⭐4,85/5 (330 de recenzii) 7,5 L, 2020 W și capacitate declarată pentru până la 8 persoane, cu 8 programe presetate și temperatură reglabilă între 80 și 200°C. Are cuvă cu înveliș antiaderent, oprire automată și panou digital cu control al timpului și temperaturii. Vezi prețul și alte detalii

Pentru familiile numeroase, Tefal Easy Fry Mega se remarcă prin capacitatea sa de 7,5 L, care îl separă clar de modelele mai compacte din selecție. Este alegerea destinată situațiilor în care un air fryer obișnuit de 3–5 L poate deveni limitativ, iar posibilitatea de a pregăti o cantitate mai mare într-o singură sesiune contează mai mult decât funcțiile smart sau existența mai multor compartimente.

Ce avantaje oferă: Avantajul esențial este spațiul disponibil pentru preparare, care permite pregătirea unor porții generoase fără a împărți neapărat aceeași masă în mai multe ture. Acest lucru este util în special la preparate precum cartofi, carne, pește, legume sau pizza, atunci când cantitatea necesară pentru mai multe persoane poate depăși rapid capacitatea unui model compact. Un alt avantaj este că volumul mare nu vine însoțit de o utilizare complicată: cele 8 programe presetate oferă puncte de pornire pentru diferite tipuri de preparate, iar temperatura și timpul pot fi ajustate în funcție de rețetă. În plus, învelișul antiaderent și compatibilitatea cu mașina de spălat vase, menționată de producător, simplifică partea de curățare după o sesiune de gătit mai consistentă.

Avantajul esențial este spațiul disponibil pentru preparare, care permite pregătirea unor porții generoase fără a împărți neapărat aceeași masă în mai multe ture. Acest lucru este util în special la preparate precum cartofi, carne, pește, legume sau pizza, atunci când cantitatea necesară pentru mai multe persoane poate depăși rapid capacitatea unui model compact. Un alt avantaj este că volumul mare nu vine însoțit de o utilizare complicată: cele 8 programe presetate oferă puncte de pornire pentru diferite tipuri de preparate, iar temperatura și timpul pot fi ajustate în funcție de rețetă. În plus, învelișul antiaderent și compatibilitatea cu mașina de spălat vase, menționată de producător, simplifică partea de curățare după o sesiune de gătit mai consistentă. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Tefal Easy Fry Mega este potrivit în primul rând pentru familii numeroase, gospodării în care se gătește pentru mai multe persoane sau utilizatori care preferă să pregătească porții mari dintr-o singură dată. Este o alegere logică și pentru cei care gătesc frecvent pentru familie sau prieteni și consideră că un aparat de dimensiuni obișnuite nu oferă suficient spațiu. Trebuie însă făcută diferența față de un model dual-basket: capacitatea mare nu înseamnă automat și două zone independente de gătire. Pentru cine vrea să pregătească simultan două feluri diferite, cu temperaturi sau timpi diferiți, un dual-basket rămâne mai potrivit; această categorie este tratată separat în ghid.

Tefal Easy Fry Mega EY855D10 este recomandarea noastră pentru familiile care pun pe primul loc cantitatea de mâncare ce poate fi pregătită într-o singură sesiune. Capacitatea de 7,5 L și orientarea către porții pentru mai multe persoane îi justifică locul în această categorie, fără ca utilizarea să devină inutil de complicată.

3. Cel mai bun air fryer cu două compartimente

Categoria „friteuză cu două compartimente” are un rol distinct în acest ghid, deoarece două coșuri schimbă efectiv modul în care poate fi folosit un air fryer. În loc ca aparatul să fie evaluat doar prin capacitate sau prin numărul de programe, aici contează posibilitatea de a pregăti în paralel două preparate diferite și de a coordona procesul astfel încât întreaga masă să poată fi servită în același timp.

BEST DUAL-BASKET Friteuza dublă fără ulei Philips Airfryer Seria 3000 NA351/00 — ⭐4,67/5 (178 de recenzii), SuperPreț; Disponibilă și pe alb Capacitate totală de 9 L, două recipiente de dimensiuni diferite, 2750 W și tehnologie RapidAir Plus, cu 8 presetări și afișaj digital. Modelul este compatibil cu aplicația HomeID și include funcții de sincronizare a duratelor de preparare și de copiere a acelorași setări în ambele coșuri. Vezi prețul și alte detalii

Philips NA351/00 se diferențiază prin cele două recipiente, care nu servesc doar la creșterea capacității, ci fac gătirea unei mese complete mai flexibilă. Dimensiunile diferite ale coșurilor permit alocarea spațiului în funcție de preparat, iar funcția de sincronizare este deosebit de utilă atunci când prepararea celor două feluri necesită timpi diferiți de gătire.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este posibilitatea de a separa preparatele în funcție de ceea ce gătești, fără să fie nevoie să folosești două aparate. Poți pune, de exemplu, felul principal în compartimentul mai mare și garnitura într-unul mai mic, iar sistemul de sincronizare ajustează pornirea astfel încât preparatele să fie gata în același timp. Configurația cu două coșuri oferă și mai multă flexibilitate atunci când membrii familiei preferă alimente diferite sau când două preparate necesită temperaturi și durate distincte. În plus, tehnologia RapidAir Plus este concepută pentru circularea aerului cald în jurul și prin alimente, iar compatibilitatea cu HomeID adaugă acces la rețete și instrucțiuni adaptate utilizării aparatului.

Principalul avantaj este posibilitatea de a separa preparatele în funcție de ceea ce gătești, fără să fie nevoie să folosești două aparate. Poți pune, de exemplu, felul principal în compartimentul mai mare și garnitura într-unul mai mic, iar sistemul de sincronizare ajustează pornirea astfel încât preparatele să fie gata în același timp. Configurația cu două coșuri oferă și mai multă flexibilitate atunci când membrii familiei preferă alimente diferite sau când două preparate necesită temperaturi și durate distincte. În plus, tehnologia RapidAir Plus este concepută pentru circularea aerului cald în jurul și prin alimente, iar compatibilitatea cu HomeID adaugă acces la rețete și instrucțiuni adaptate utilizării aparatului. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Philips NA351/00 este potrivit pentru familii sau gospodării în care se pregătesc frecvent două componente ale aceleiași mese și pentru utilizatorii care vor să reducă numărul de ture necesare pentru preparare. Este deosebit de util atunci când vrei să gătești simultan, de exemplu, carne și garnitură, două tipuri de garnitură sau porții diferite pentru persoane cu preferințe alimentare distincte. Este o alegere mai puțin necesară pentru cine gătește în general un singur preparat la un moment dat și nu are nevoie de separarea alimentelor. În acest caz, un air fryer cu un singur coș poate fi suficient, iar avantajul principal al unui model dual-basket nu ar fi exploatat la fel de mult.

Philips Airfryer Seria 3000 NA351/00 este alegerea noastră pentru categoria „Best Dual-Basket” deoarece cele două coșuri aduc o utilitate concretă, nu doar o capacitate mai mare. Combinația dintre recipiente de dimensiuni diferite, sincronizarea preparării, capacitatea totală de 9 L și funcțiile de control îl transformă într-o soluție foarte potrivită pentru cei care vor să pregătească mai ușor o masă completă într-o singură sesiune.

4. Cel mai bun air fryer pentru raportul calitate-preț

Categoria „cel mai bun raport calitate-preț” are un rol diferit de categoria generală: aici nu căutăm neapărat cel mai complet aparat din întregul ghid, ci modelul care reușește să ofere un pachet cât mai convingător de funcții și utilitate în raport cu prețul. Este categoria dedicată cititorului care vrea să evite atât compromisurile unui model de bază, cât și dotările pe care nu le va folosi, alegând un aparat bine echipat și practic pentru utilizarea de zi cu zi.

BEST VALUE Friteuza cu aer cald Tefal Easy Fry & Grill EY501815 — ⭐4,79/5 (412 de recenzii), Top Favorite 4,2 L, 1400 W, funcție grill și 8 programe, cu temperatură reglabilă între 80 și 200°C și tehnologie Extra Crisp. Aparatul are înveliș antiaderent, timer de până la 60 de minute, oprire automată și componente detașabile compatibile cu mașina de spălat vase. Vezi prețul și alte detalii

Tefal Easy Fry & Grill este alegerea noastră deoarece oferă mai mult decât funcționalitatea de bază a unui air fryer, fără să devină un aparat supradimensionat sau excesiv de complex. Combinația dintre gătirea cu aer cald, funcția grill, programele automate și tehnologia Extra Crisp îi oferă o versatilitate care îl face interesant pentru utilizatorul care vrea un singur aparat pentru mai multe tipuri de preparate.

Ce avantaje oferă: Unul dintre cele mai importante avantaje este funcția 2 în 1: aparatul poate fi utilizat atât pentru gătirea cu aer cald, cât și pentru prepararea la grill. Astfel, utilizatorul nu primește doar un air fryer destinat în principal preparatelor crocante, ci un aparat care poate aborda și carne, pește sau legume atunci când este dorită rumenirea specifică grillului. Tehnologia Extra Crisp este orientată către obținerea unei texturi crocante prin combinația dintre temperatură și fluxul de aer cald, iar reglarea temperaturii permite adaptarea preparării la diferite alimente. În plus, componentele detașabile compatibile cu mașina de spălat vase reduc efortul de curățare, ceea ce contează într-un aparat destinat utilizării frecvente. Un alt punct forte este dimensiunea: cei 4,2 L îl păstrează într-o zonă relativ compactă, dar fără să-l limiteze la porții foarte mici. Potrivit informațiilor din selecție, capacitatea este destinată inclusiv preparării pentru familie și prieteni, ceea ce îi extinde utilitatea dincolo de categoria aparatelor strict individuale.

Unul dintre cele mai importante avantaje este funcția 2 în 1: aparatul poate fi utilizat atât pentru gătirea cu aer cald, cât și pentru prepararea la grill. Astfel, utilizatorul nu primește doar un air fryer destinat în principal preparatelor crocante, ci un aparat care poate aborda și carne, pește sau legume atunci când este dorită rumenirea specifică grillului. Tehnologia Extra Crisp este orientată către obținerea unei texturi crocante prin combinația dintre temperatură și fluxul de aer cald, iar reglarea temperaturii permite adaptarea preparării la diferite alimente. În plus, componentele detașabile compatibile cu mașina de spălat vase reduc efortul de curățare, ceea ce contează într-un aparat destinat utilizării frecvente. Un alt punct forte este dimensiunea: cei 4,2 L îl păstrează într-o zonă relativ compactă, dar fără să-l limiteze la porții foarte mici. Potrivit informațiilor din selecție, capacitatea este destinată inclusiv preparării pentru familie și prieteni, ceea ce îi extinde utilitatea dincolo de categoria aparatelor strict individuale. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Tefal Easy Fry & Grill este potrivit pentru utilizatorii care vor un aparat versatil pentru mesele de zi cu zi și care apreciază posibilitatea de a alterna între air frying și grill. Este o alegere bună pentru cine caută o capacitate practică, programe automate și funcții suplimentare, dar nu are nevoie de un aparat foarte mare, dual-basket sau conectat la o aplicație. Este potrivit în special pentru gospodăriile care vor să înlocuiască parțial cuptorul sau să aibă o alternativă rapidă pentru porții de dimensiuni obișnuite. În același timp, cei care gătesc constant pentru familii foarte numeroase sau vor să prepare două feluri simultan ar trebui să se uite mai degrabă la modelele dedicate acestor nevoi din topul nostru.

Tefal Easy Fry & Grill EY501815 este alegerea noastră pentru „Best Value” deoarece oferă un pachet foarte bine conturat de funcții utile: air fryer, grill, programe automate, reglarea temperaturii și tehnologie Extra Crisp, într-un format practic pentru utilizarea de zi cu zi. Este modelul din selecție la care valoarea vine în primul rând din combinația dintre versatilitate, dotări și ușurința de utilizare, nu dintr-o singură caracteristică spectaculoasă.

Observație editorială: Prețurile produselor de pe eMAG, inclusiv cele al air-fryerelor, pot varia semnificativ de la o zi la alta. În cazul acestui model, prețul a crescut cu peste 50% în mai puțin de o zi față de nivelul observat în momentul selecției. Chiar și cu voucherul de 20%, valabil până la 1 octombrie 2026, prețul nu revine la nivelul la care l-am găsit inițial. Este un exemplu bun pentru un principiu important al acestui ghid: raportul calitate-preț nu este o caracteristică fixă a produsului, ci trebuie judecat în funcție de prețul real din momentul cumpărării.

5. Cel mai bun air fryer multifuncțional

Categoria „cea mai bună friteuză multifuncțională” este dedicată celor care nu vor ca aparatul să se limiteze la funcția clasică de air frying. Aici căutăm un model care poate acoperi mai multe moduri de preparare într-un singur aparat — de la alimente crocante și carne până la legume, preparate la grill sau chiar deshidratare — fără să fie nevoie să treci la un model foarte mare sau la o configurație cu două compartimente. Cu alte cuvinte, nu căutăm neapărat aparatul cu cele mai multe funcții, ci unul în care funcțiile suplimentare chiar extind modul în care poate fi folosit.

BEST MULTIFUNCTIONAL Friteuza cu aer cald Tefal Easy Fry & Grill 2in1 EY505D15 — ⭐4,80/5 (572 de recenzii), Top Favorite 4,2 L, 1400 W, 8 programe automate, temperatură reglabilă între 80 și 200°C, funcție grill cu grătar integrat, tehnologie Extra Crisp și funcție de deshidratare. Are un singur compartiment, componente detașabile compatibile cu mașina de spălat vase și timer de până la 60 de minute. Vezi prețul și alte detalii

Tefal 2 în 1 EY505D15 se remarcă în cadrul selecției noastre deoarece face ceva ce un air fryer de bază nu poate oferi în aceeași configurație: reunește gătirea cu aer cald, grill-ul și deshidratarea într-un singur aparat. Cele 8 programe automate acoperă preparate foarte diferite, de la cartofi prăjiți, nuggets și pui până la pizza, carne, pește, legume și deserturi, iar temperatura poate fi ajustată manual în funcție de preparat.

Cea mai bună mașină de făcut pâine 2026 – Top 5 + Bonus: transformă-ți bucătăria într-o brutărie și redescoperă gustul pâinii de casă

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este varietatea de utilizare. În loc să fie cumpărat exclusiv pentru preparate crocante, EY505D15 poate funcționa ca un aparat 2 în 1 pentru air frying și grill, iar funcția de deshidratare îi extinde și mai mult aria de utilizare. Grătarul integrat permite prepararea cărnii, peștelui și legumelor cu o textură specifică grill-ului, în timp ce tehnologia Extra Crisp este concepută pentru a combina temperatura și fluxul de aer cald pentru rezultate crocante cu o cantitate redusă de ulei. Un alt avantaj este formatul: cei 4,2 L îl păstrează într-o zonă mai compactă decât modelele de capacitate mare sau dual-basket, dar oferă suficient spațiu pentru utilizarea cotidiană. Tefal indică o capacitate de până la 6 persoane, iar aparatul poate fi folosit atât cu programele presetate, cât și cu temperatură și timp ajustate manual. Pentru cei care vor să folosească frecvent aparatul, există și câteva avantaje practice suplimentare: cele 8 programe automate oferă puncte de pornire pentru diferite tipuri de preparate, timerul ajunge până la 60 de minute, iar Tefal pune la dispoziție și rețete digitale pentru inspirație. În plus, producătorul susține un timp de preparare cu până la 49% mai rapid și o reducere de până la 70% a consumului de energie față de un cuptor tradițional, în condițiile specifice testelor menționate de producător.

Principalul avantaj este varietatea de utilizare. În loc să fie cumpărat exclusiv pentru preparate crocante, EY505D15 poate funcționa ca un aparat 2 în 1 pentru air frying și grill, iar funcția de deshidratare îi extinde și mai mult aria de utilizare. Grătarul integrat permite prepararea cărnii, peștelui și legumelor cu o textură specifică grill-ului, în timp ce tehnologia Extra Crisp este concepută pentru a combina temperatura și fluxul de aer cald pentru rezultate crocante cu o cantitate redusă de ulei. Un alt avantaj este formatul: cei 4,2 L îl păstrează într-o zonă mai compactă decât modelele de capacitate mare sau dual-basket, dar oferă suficient spațiu pentru utilizarea cotidiană. Tefal indică o capacitate de până la 6 persoane, iar aparatul poate fi folosit atât cu programele presetate, cât și cu temperatură și timp ajustate manual. Pentru cei care vor să folosească frecvent aparatul, există și câteva avantaje practice suplimentare: cele 8 programe automate oferă puncte de pornire pentru diferite tipuri de preparate, timerul ajunge până la 60 de minute, iar Tefal pune la dispoziție și rețete digitale pentru inspirație. În plus, producătorul susține un timp de preparare cu până la 49% mai rapid și o reducere de până la 70% a consumului de energie față de un cuptor tradițional, în condițiile specifice testelor menționate de producător. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Tefal EY505D15 este ideal pentru cei care vor ca un air fryer să poată face mai mult decât să gătească alimente crocante. Este o alegere interesantă pentru utilizatorii care gătesc frecvent carne, pește și legume și apreciază posibilitatea de a folosi un grill integrat, dar și pentru cei care vor să experimenteze cu deshidratarea sau să aibă mai multe moduri de preparare într-un singur aparat. Este potrivit și pentru gospodăriile care nu au nevoie de un aparat foarte mare. În schimb, nu este modelul recomandat pentru cine gătește constant pentru familii numeroase sau pentru cine vrea să pregătească două feluri diferite simultan.

Tefal Easy Fry & Grill EY505D15 este alegerea noastră pentru „Best Multifunctional” tocmai pentru această combinație: air fryer, grill și deshidratare într-un singur aparat, completate de 8 programe, temperatură reglabilă și un format de 4,2 L. Prin urmare, avantajul EY505D15 nu trebuie căutat în primul rând în raportul calitate-preț, ci în combinația mai largă de funcții și în faptul că adaugă deshidratarea unei configurații deja orientate către air frying și grill. Nu încearcă, așadar, să fie cel mai mare, cel mai inteligent sau cel mai complex model din selecție. În schimb, oferă mai multe moduri de preparare într-o configurație suficient de compactă pentru a putea deveni un aparat folosit frecvent, nu doar încă un electrocasnic care ocupă spațiu în bucătărie.

BONUS: Topul nu spune toată povestea - încă un air fryer care merită un loc pe radar

Bonusul completează topul cu încă o alternativă pentru nevoi mai specifice, fără să concureze direct pentru cele cinci poziții principale. Este vorba despre un model care merită luat în calcul atunci când prioritatea este funcția grill combinată cu un sistem dual-basket mai bine echipat, premium, fără a transforma aceste criterii într-o categorie suplimentară a clasamentului.

Foto: eMAG Tefal Dual Easy Fry & Grill: două compartimente, plus funcție grill

Air fryer premium cu două compartimente, dar și cu funcție grill

Tefal Dual Easy Fry & Grill EY905B10 este alternativa premium pentru cei care vor avantajele unui dual-basket, dar și funcție grill: cele două cuve, de 3,2 L și 5,1 L, permit prepararea simultană a două feluri, în timp ce cei 2700 W, tehnologia Extra Crisp și cele 8 programe completează un aparat orientat către mese consistente și variate. Este mai complex și mai voluminos decât un air fryer simplu, dar tocmai această flexibilitate îl face potrivit pentru familii și pentru cei care vor să pregătească felul principal și garnitura în același timp, fără să renunțe la funcția grill.

Air fryerul care merită cumpărat acum depinde de cum îl vei folosi

După mii de modele analizate, sute de recenzii urmărite și criterii care merg dincolo de o simplă listă de specificații, concluzia este mai simplă decât pare: nu există un air fryer perfect pentru toată lumea, ci unul care se potrivește cel mai bine felului în care gătești.

Dacă vrei un model cât mai echilibrat pentru utilizarea de zi cu zi, Cosori Smart este alegerea noastră Editor’s Choice 2026, datorită combinației dintre capacitate, putere și funcții smart. Dacă gătești pentru mai multe persoane, Tefal Easy Fry Mega pune accentul pe spațiu. Pentru două preparate pregătite simultan, un model dual-basket precum Philips Air fryer Seria 3000 schimbă modul în care poți organiza o masă. Iar dacă urmărești în primul rând valoarea oferită pentru banii investiți sau vrei un model multifuncțional ori unul premium, selecția noastră include și variante construite exact în jurul acestor priorități.

De la cartofi la desert: un air fryer pentru mai mult decât crocant Foto: United Tim

Aceasta este, de fapt, diferența dintre o listă de produse și un ghid de shopping: nu îți spune doar ce modele sunt interesante, ci te ajută să înțelegi de ce ar putea fi potrivite pentru tine.

Și pentru că prețurile, stocurile și promoțiile se pot schimba rapid, ultimul pas merită făcut chiar înainte de cumpărare. Intră pe pagina modelului care ți se potrivește, verifică prețul și disponibilitatea actuală, citește cele mai recente opinii ale cumpărătorilor și compară oferta înainte să comanzi.

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