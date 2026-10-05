Prețul gramului de aur, 5 octombrie 2026. Aurul s-a ieftinit

Prețul gramului de aur a scăzut luni, 5 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 635,9834 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 639,2010 lei.

Aurul s-a ieftinit puțin luni Foto: Profimedia

Banca Națională a României a stabilit pentru luni, 5 octombrie, un preț de 635,9834 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 3,2176 lei față de ziua precedentă. Vineri, 2 octombrie, gramul de aur era cotat la 639,2010 lei.

Cotația aurului este însă mai ridicată față de ședința din 1 octombrie. Atunci, un gram de aur era evaluat de BNR la 625,5988 lei, astfel că valoarea stabilită luni este cu 10,3846 lei mai mare.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă. De la 625,5988 lei pe 1 octombrie, cotația a urcat la 639,2010 lei pe 2 octombrie, pentru ca luni să scadă la 635,9834 lei.

Prețul maxim și minim al aurului în 2026

Cursul maxim pentru gramul de aur este de 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim pentru gramul de aur este de 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.