Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România și-a cerut insolvența după oprirea centralei de la Cernavodă. Pierderi de 230 de milioane de lei

Oprirea centralei de la Cernavodă a provocat efecte în lanț pe piața energiei. Getica 95, al șaselea furnizor de energie din România, și-a cerut insolvența după ce a fost nevoită să cumpere din piață energia pe care o achiziționa de la Nuclearelectrica. Compania spune că a ajuns la pierderi de 230 de milioane de lei.

Centrala de la Cernavodă Foto: Nuclearelectrica

Getica 95 Com, companie fondată și controlată de omul de afaceri buzoian Viorel Tudose, a depus cererea de intrare în insolvență la Tribunalul Buzău. Dosarul a fost înregistrat la 1 octombrie, iar primul termen de judecată a fost stabilit pentru 21 octombrie, potrivit e-nergia.ro.

Getica a rămas fără energia cumpărată de la Cernavodă

Problemele companiei au apărut după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Nuclearelectrica a obținut un certificat de forță majoră, ceea ce îi permite să nu mai onoreze contractele de vânzare a energiei electrice.

Getica 95 era unul dintre cumpărătorii importanți de energie nucleară. În lipsa cantităților contractate de la Nuclearelectrica, furnizorul a fost nevoit să cumpere energie din alte surse, inclusiv de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), pentru a-și putea respecta contractele cu clienții finali.

Diferența dintre prețul energiei contractate de la Nuclearelectrica și cel din piață a devenit însă o problemă majoră pentru companie.

„Eram unii dintre cei mai mari cumpărători de la Nuclearelectrica iar, față de alții, noi vindem energia doar către clienții finali, nu în PZU, și acum avem și clienți mulți. (...) Nu mai avem cash flow. Gaura noastră pe două luni și jumătate este de 230 de milioane de lei”, a declarat Viorel Tudose, pentru sursa citată.

Energia din piață poate costa mult mai mult

Nuclearelectrica a încheiat pentru acest an contracte de livrare a energiei în bandă la aproximativ 550 de lei/MWh. În lipsa cantităților care trebuiau să vină de la Cernavodă, Getica trebuie să cumpere energie din PZU.

În orele de vârf, prețurile pot ajunge frecvent la 1.500 de lei/MWh sau chiar să depășească acest nivel. Astfel, furnizorul poate ajunge să cumpere energia la un preț mult mai mare decât cel la care este obligat să o livreze clienților săi.

Situația este complicată și de faptul că Getica 95 nu poate renunța pur și simplu la contractele încheiate cu clienții. Compania trebuie să își respecte obligațiile de furnizare, chiar dacă prețurile de achiziție au crescut semnificativ.

Getica 95 se judecă cu Nuclearelectrica

Getica 95 a contestat în instanță certificatul de forță majoră obținut de Nuclearelectrica. În luna august, compania a solicitat suspendarea efectelor acestuia, ceea ce ar fi obligat producătorul să își onoreze contractele de vânzare a energiei, inclusiv prin cumpărarea energiei din piață, în condițiile în care centrala de la Cernavodă nu produce.

Cererea a fost respinsă în primă instanță, iar Getica 95 a anunțat că va face apel.

Viorel Tudose nu a dorit să ofere detalii despre prețurile din contractele cu Nuclearelectrica, invocând procesul aflat în desfășurare.

Nu este pentru prima dată când Getica 95 ajunge într-o procedură de insolvență. Compania a mai trecut prin insolvență în perioada 2021-2023 și a ieșit din procedură după derularea unui plan de reorganizare. Potrivit datelor publice citate de Profit.ro, atunci au fost achitate integral datorii de aproape 150 de milioane de lei.

Viorel Tudose susține că procedura precedentă s-a încheiat cu plata integrală a creanțelor.

Getica 95 a avut în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 1,6 miliarde de lei, însă a raportat pierderi nete de 87,6 milioane de lei. A fost primul an, cel puțin din 2011, în care compania a raportat pierderi, potrivit datelor citate de Economica.net.

Potrivit celor mai recente date ANRE, valabile pentru luna iunie, Getica 95 era al șaselea furnizor de energie electrică de pe piața cu amănuntul din România, cu o cotă de 4,28%. Compania era, de asemenea, al cincilea furnizor pe segmentul clienților noncasnici, cu o cotă de 5,55%, potrivit datelor citate de Profit.ro.