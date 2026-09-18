Mașină nouă sau upgrade? 5 gadgeturi auto care îți pot adăuga dotări întâlnite pe modelele mai noi

Imaginează-ți că ieși cu spatele dintr-o parcare. Te uiți în oglinda din stânga, în cea din dreapta, în retrovizoare, peste umăr. Din locul în care ești, pare că nu vine nimic. Apeși ușor accelerația — și atunci apare o mașină pe care, cu o secundă înainte, pur și simplu nu ai văzut-o. Este genul de situație care durează doar câteva secunde. Și în care un unghi mort, o vizibilitate slabă sau lipsa unui sistem de asistare poate face diferența.

EDITOR'S CHOICE 2026 Cameră marșarier AutoREY® Full HD 1080P AHD CVBS (AR-90) — ⭐4,96/5 (27 de recenzii) | Top Favorite eMAG Ce-ar fi dacă mașina ta ar putea vedea și în locurile pe care tu nu le vezi? AutoREY AR-90 este mai mult decât o cameră: este ochiul care te ajută să gestionezi zona din spatele mașinii în timpul manevrelor de mers înapoi, fiind utilă chiar și pe un autoturism care nu a avut această funcție din fabrică. Vezi prețul și alte detalii

Nu în toate situațiile în care un șofer nu reușește să vadă ce se întâmplă în spatele mașinii se ajunge la un accident. Dar unele se pot termina astfel. Iar asta arată de ce anumite funcții care astăzi ni se par obișnuite pe mașinile noi nu țin doar de confort. Mai multă vizibilitate și o mai bună asistare a manevrelor pot conta și pentru siguranța rutieră, mai ales în situațiile în care câțiva centimetri sau câteva secunde fac diferența.

Nici mașina pe care o conduci nu trebuie să fie neapărat nouă pentru a beneficia de unele dintre ele. Poate că nu are cameră de marșarier. Poate nu are senzori de parcare, închidere centralizată cu telecomandă sau un sistem prin care să-i poți verifica poziția de la distanță. Poate că parcarea într-un loc aglomerat a devenit un mic exercițiu de răbdare. Sau poate pur și simplu ai vrea să știi unde se află mașina atunci când nu ești lângă ea. Sunt lucruri mici. Până când unul dintre ele devine o problemă reală.

Nu schimba mașina. Adaugă-i funcțiile care îi lipsesc Foto: Daciana Stoica/Ghidul Cumpărătorului Adevărul

Și poate că, în momentul de față, schimbarea mașinii nu este o opțiune. Asta nu înseamnă că trebuie să rămâi cu ea exact așa cum a ieșit din fabrică.

Acolo unde compatibilitatea permite, unele funcții pot fi adăugate ulterior, prin dispozitive care costă mult mai puțin decât schimbarea întregului autoturism. Nu vei transforma peste noapte o mașină veche într-una nouă. Dar îi poți adăuga funcții care să schimbe modul în care o folosești.

În primul ghid al acestei serii am pornit de la camerele auto de bord și am căutat opțiuni bune la prețuri de până la 500 de lei. De data aceasta, ieșim din habitaclu și mergem mai departe: ne uităm la alte dispozitive care pot adăuga mașinii funcții cu care nu a venit dotată din fabrică, dar și valoare.

De aceea, nu am pornit de la întrebarea „Care este cel mai bun gadget auto?”, ci de la una mai utilă: „Ce problemă vreau să rezolv la mașina pe care o am deja?”. Poate vrei mai multă vizibilitate la manevre. Poate vrei să parchezi mai ușor. Poate vrei să închizi mașina de la distanță. Sau poate vrei să poți verifica unde se află atunci când nu ești lângă ea.

Pentru astfel de situații, am căutat în oferta eMAG și am ajuns la 8 opțiuni pentru nevoi diferite: 5 recomandări principale și 3 alternative. Nu este un clasament în care un GPS tracker concurează cu un senzor de parcare. Sunt dispozitive cu roluri diferite, pe care le-am analizat în funcție de problema pe care o pot rezolva. Pentru fiecare vei vedea ce face, cui i se potrivește, ce avantaje are și, la fel de important, ce trebuie verificat înainte de a-l cumpăra sau monta pe mașina ta.

Pentru că poate că nu poți cumpăra acum o mașină nouă. Dar asta nu înseamnă că nu-i poți adăuga ceva nou. Pentru confortul de zi cu zi, pentru siguranța ta și a celor dragi sau pentru securitatea mașinii și a bunurilor pe care le ai în ea, ideea rămâne aceeași: nu începe cu gadgetul. Începe cu problema pe care vrei să o rezolvi.

Foto: eMAG Mai multă vizibilitate la mersul înapoi, fără să schimbi mașina

EDITOR'S CHOICE 2026: Upgrade-ul care te poate convinge să nu mai schimbi mașina

Poate că nu ai nevoie de o mașină nouă. Ci de funcția care îi lipsește. AutoREY® Full HD 1080P AHD CVBS (AR-90) este alegerea noastră Editor's Choice 2026 pentru că aduce unei mașini mai vechi o funcție devenită obișnuită la modelele mai noi: o vedere mai clară a ceea ce se află în spatele mașinii, exact atunci când ai nevoie de ea. Iar combinația dintre flexibilitatea la instalare și posibilitatea de a o adapta unor configurații auto diferite face din această cameră un upgrade care poate avea sens fără înlocuirea întregului autoturism.

Foto: eMAG O vedere în plus pentru mașina pe care o ai deja. Mai mult control la mersul înapoi

Iar dacă vrei o integrare mai discretă, camera AutoREY® OEM care se montează în locul mânerului portbagajului este alternativa de luat în calcul, dar este dedicată anumitor modele de autoturisme și necesită verificarea compatibilității înainte de cumpărare.

Descoperă mai jos detaliile acestor produse și restul recomandărilor în rubrica „5 gadgeturi auto pentru siguranță și asistarea mașinii” și vezi ce funcție poți adăuga mașinii pe care o ai deja.

Cum am ales 8 gadgeturi auto din peste 10.000 de produse eMAG

Pentru acest ghid de shopping am pornit de la oferta disponibilă pe eMAG în categoria Alarme auto și senzori de parcare, unde la momentul selecției erau listate peste 10.000 de produse. Dintr-o ofertă atât de largă, simpla prezență a unui produs în listare nu este suficientă pentru a-l transforma într-o recomandare: am căutat mai întâi produsele care au acumulat feedback pozitiv din partea cumpărătorilor.

Foto: eMAG Nu ești lângă mașină? Poți ști unde este: de la parcare la trafic

Ratingul și numărul de recenzii au reprezentat primul filtru de departajare. Am pornit de la produse cu un rating de cel puțin 4,5/5 și un volum de minimum 50 de recenzii, apoi am extins treptat selecția atunci când diversitatea și relevanța produselor au justificat-o. Astfel, în selecția finală au ajuns și produse evaluate la 4,48/5 sau cu 22 de recenzii, dar acestea nu au fost selectate exclusiv pe baza notei, ci în urma evaluării lor în contextul întregii selecții.

Ulterior, am luat în calcul funcționalitatea, disponibilitatea, nivelul de preț și diversitatea soluțiilor, astfel încât produsele finale să nu fie simple variante ale aceleiași propuneri, ci să răspundă unor nevoi diferite: adăugarea telecomenzii la închiderea centralizată, asistența la parcare prin senzori, afișarea mai detaliată a informațiilor printr-un display LCD, vizibilitatea oferită de o cameră de marșarier sau localizarea vehiculului prin GPS.

De aceea, ceea ce urmează nu este un clasament clasic de tip Top 5. Produsele din selecție nu pot fi ordonate în mod relevant de la „cel mai bun” la „cel mai slab” atunci când rezolvă probleme diferite. Am preferat o selecție editorială pe categorii și nevoi, în care fiecare recomandare are un rol propriu, iar alternativele completează selecția acolo unde există o configurație, o compatibilitate sau o preferință diferită.

Foto: eMAG Vezi unde este mașina, chiar și atunci când nu ești lângă ea

Nu toate produsele care au trecut de primul filtru au ajuns în selecția finală. Unele aveau prea puțin feedback, altele se suprapuneau prea mult cu o recomandare deja inclusă, erau prea specializate sau nu mai prezentau aceeași relevanță din perspectiva disponibilității. Criteriul final nu a fost, așadar, „cea mai mare notă”, ci combinația dintre feedback-ul cumpărătorilor și utilitatea produsului în cadrul unei selecții variate și coerente.

Notă: ratingurile, numărul de recenzii, disponibilitatea și eventualele campanii comerciale se pot modifica în timp. Valorile menționate în ghid reflectă informațiile disponibile la momentul realizării selecției.

5 gadgeturi auto pentru siguranța și asistarea mașinii: de la închiderea centralizată la localizarea GPS

Din selecția analizată, am ales cinci recomandări principale, care acoperă nevoi diferite, completate acolo unde merită de încă trei alternative relevante. Nu este vorba despre cinci variante ale aceluiași gadget, ci despre dispozitive care pot aduce funcții diferite de confort, asistență, vizibilitate sau monitorizare autoturismului.

Pentru fiecare recomandare, pornim de la rolul categoriei, apoi prezentăm produsul într-o fișă tehnică de sinteză, urmată de argumentele care explică alegerea noastră, avantajele concrete, cui i se potrivește și, acolo unde există o opțiune relevantă, alternativa de luat în calcul. Astfel, cititorul poate înțelege nu doar ce oferă fiecare dispozitiv, ci și de ce și-ar putea găsi locul în propria mașină.

Fiecare casetă tehnică și fiecare denumirea completă a produsului includ un link afiliat către pagina oficială a produsului pe eMAG. De acolo pot fi verificate în timp real informațiile care se pot schimba — inclusiv prețul, eventualele campanii de reducere, disponibilitatea, ratingul și părerile cumpărătorilor — înainte de a lua o decizie de cumpărare online. Recomandările noastre sunt punctul de plecare; decizia finală îți aparține.

Foto: eMAG Mașina se mișcă. Tu îi poți urmări traseul

1. Închidere centralizată cu telecomandă pentru mașini care nu o au: confortul pe care îl poți adăuga ulterior

În cazul mașinilor care dispun de închidere centralizată, dar nu și de comandă din telecomandă, un astfel de modul poate aduce o funcție de confort devenită obișnuită pe automobilele mai noi. În selecția noastră, categoria are un rol aparte deoarece oferă o soluție relativ simplă pentru modernizarea unei funcții existente, fără a porni de la ideea că automobilul trebuie înlocuit pentru a beneficia de dotări suplimentare.

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BEST VALIDATED Modul: Închidere centralizată PNI 288 cu telecomandă — ⭐4,65/5 (297 de recenzii) PNI 288 este un modul de închidere centralizată alimentat la 12 V, livrat cu două telecomenzi și destinat acționării de la distanță a portierelor și portbagajului. Include și funcție de localizare a autoturismului în parcare și permite deschiderea portbagajului din telecomandă, în funcție de configurația mașinii. Vezi prețul și alte detalii

În cadrul selecției, PNI 288 se remarcă în primul rând prin volumul de feedback disponibil: cele 297 de recenzii oferă o bază de evaluare mult mai consistentă decât în cazul multor produse similare. Este, prin urmare, alegerea noastră pentru o soluție de închidere centralizată foarte bine validată de cumpărători, fără ca acest lucru să însemne că este potrivită automat pentru orice autoturism.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este transformarea acționării cu cheia într-o comandă de la distanță, reducând utilizarea yalei și oferind, în același timp, două telecomenzi. Funcțiile suplimentare — comanda portbagajului și semnalizarea luminoasă pentru identificarea mașinii într-o parcare — adaugă elemente de confort care pot fi utile în utilizarea de zi cu zi.

Principalul avantaj este transformarea acționării cu cheia într-o comandă de la distanță, reducând utilizarea yalei și oferind, în același timp, două telecomenzi. Funcțiile suplimentare — comanda portbagajului și semnalizarea luminoasă pentru identificarea mașinii într-o parcare — adaugă elemente de confort care pot fi utile în utilizarea de zi cu zi. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este destinat în special proprietarilor de autoturisme care au deja un sistem de închidere centralizată, dar nu beneficiază de comandă prin telecomandă. Înainte de achiziție trebuie verificată compatibilitatea cu instalația electrică și configurația concretă a automobilului, mai ales în cazul sistemelor de închidere diferite de cele pentru care este conceput modulul.

Foto: eMAG Alternativa pentru închiderea centralizată cu telecomandă: CARGUARD

Alternativa: O variantă de luat în calcul este sistemul de Închidere centralizată cu telecomandă CARGUARD. Ratingul său este mai ridicat (4,73/5), însă numărul de evaluări (22 de recenzii) este mult mai mic decât în cazul PNI 288, astfel că cele două produse trebuie privite ca alternative, nu ca produse comparabile exclusiv prin nota afișată.

2. Senzori de parcare pentru orice buzunar: un ajutor simplu pentru manevrele cu spatele

Senzorii de parcare sunt printre cele mai simple modalități de a adăuga unei mașini o funcție de asistență care poate fi deosebit de utilă la manevrele cu spatele. În cadrul selecției noastre, categoria are un rol important tocmai pentru autoturismele care nu dispun din fabrică de senzori, iar criteriul urmărit aici este accesul la un sistem complet, cu senzori, afișaj și avertizare acustică, fără a urca inutil în zona produselor mai sofisticate.

BEST BUDGET Senzori parcare cu display LED DX Shop® — ⭐4,55/5 (75 de recenzii) | Top Favorite eMAG Kitul DX Shop® include patru senzori pentru partea din spate, un display LED cu indicarea distanței și a zonei în care este detectat obstacolul, precum și avertizare acustică progresivă. Sistemul detectează obstacolele la distanțe de aproximativ 30 cm–2 m și funcționează la 12 V, kitul incluzând și freza necesară pentru montarea senzorilor în bara spate. Vezi prețul și alte detalii

În selecția noastră, acesta este alegerea de buget pentru categoria senzorilor de parcare. Cele 75 de recenzii îi oferă un volum de feedback relevant pentru un produs din această zonă, iar configurația cu patru senzori și trei modalități de avertizare — vizuală, numerică și acustică — îl transformă într-o soluție completă pentru cine dorește să adauge funcția de asistență la parcare unei mașini care nu o are.

Ce avantaje oferă: Cele patru modalități de detectare a zonei din spatele mașinii sunt completate de un display care indică apropierea de obstacol, iar avertizarea sonoră devine tot mai frecventă pe măsură ce distanța scade. Un avantaj practic este faptul că pachetul include și freza pentru bara spate, astfel încât componentele necesare instalării sunt reunite în același kit.

Cele patru modalități de detectare a zonei din spatele mașinii sunt completate de un display care indică apropierea de obstacol, iar avertizarea sonoră devine tot mai frecventă pe măsură ce distanța scade. Un avantaj practic este faptul că pachetul include și freza pentru bara spate, astfel încât componentele necesare instalării sunt reunite în același kit. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este o opțiune destinată în special proprietarilor de autoturisme fără senzori de parcare din fabrică, care vor o soluție simplă pentru manevrele cu spatele. Trebuie ținut cont că instalarea presupune perforarea barei și conectarea sistemului la instalația electrică a mașinii, iar distanțele indicate de producător trebuie privite ca parametri ai sistemului, nu ca o garanție că orice obstacol va fi detectat în orice situație.

Foto: eMAG Patru senzori, un ajutor în plus la fiecare manevră cu spatele

Alternativa: Pentru cei interesați în mod special de o reprezentare individuală a fiecărui senzor pe display, setul 4 Senzori parcare cu display LED SU3091 este o alternativă interesantă. Este evaluat la 4,83/5 din 24 de recenzii și afișează separat informațiile provenite de la fiecare dintre cei patru senzori, păstrând avertizarea acustică și detectarea obstacolelor la mersul înapoi.

3. Senzori de parcare cu display LCD: când vrei mai mult decât un simplu semnal sonor

Senzorii de parcare au un rol diferit față de camerele de marșarier: nu transmit o imagine a zonei din spatele mașinii, ci detectează obstacolele și avertizează șoferul pe măsură ce acesta se apropie de ele. Un model cu display LCD adaugă avertizării sonore o indicație vizuală privind distanța și poziția obstacolului, iar în selecția noastră această categorie completează soluția de buget printr-o experiență de parcare mai bogată în informații vizuale, păstrând configurația cu patru senzori montați în bara din spate.

BEST DISPLAY Senzori parcare XtremeVision® cu display LCD S500 — ⭐4,48/5 (65 de recenzii) Sistemul XtremeVision® S500 folosește patru senzori și un display LCD care indică poziția obstacolului în zona stânga, centru sau dreapta, alături de avertizarea acustică progresivă. Detectează obstacole la aproximativ 30 cm–2 m, funcționează la 9–16 V și include unitatea centrală, display-ul LCD, cablurile, senzorii și freza pentru montaj. Vezi prețul și alte detalii

În cadrul selecției, S500 este alegerea cu display LCD, fiind o propunere distinctă față de sistemele de bază cu afișaj LED. Are un rating de 4,48/5 din 65 de recenzii, ușor sub pragul de 4,5 urmărit în selecția noastră, însă volumul de feedback este suficient de consistent pentru a-l considera relevant într-un ghid de shopping și pentru a prezenta produsul cu această informație la vedere.

Ce avantaje oferă: Principalul element diferențiator este display-ul LCD, care oferă o indicație vizuală a poziției obstacolului pe direcții — stânga, centru și dreapta — în timp ce sistemul avertizează și acustic apropierea de acesta. Pentru un șofer care preferă să primească simultan informații vizuale și sonore, această configurație poate fi mai ușor de urmărit în timpul manevrelor.

Principalul element diferențiator este display-ul LCD, care oferă o indicație vizuală a poziției obstacolului pe direcții — stânga, centru și dreapta — în timp ce sistemul avertizează și acustic apropierea de acesta. Pentru un șofer care preferă să primească simultan informații vizuale și sonore, această configurație poate fi mai ușor de urmărit în timpul manevrelor. Pentru cine și pentru ce este potrivit: S500 se adresează proprietarilor care vor să adauge senzori de parcare unei mașini fără această dotare și preferă un sistem cu informații vizuale mai detaliate decât un simplu indicator LED. Ca și în cazul celorlalte kituri din această categorie, instalarea presupune montarea celor patru senzori în bara spate și conectarea sistemului la instalația electrică, iar compatibilitatea și montajul trebuie verificate pentru autoturismul concret.

4. Cameră de marșarier cu montaj universal: mai multă vizibilitate la parcare

Dacă senzorii de parcare măsoară apropierea de obstacole, camera de marșarier oferă șoferului ceva diferit: o imagine în timp real a zonei din spatele autoturismului. Aceasta poate ajuta la identificarea vizuală a obstacolelor, bordurilor sau altor elemente aflate în câmpul camerei, în timp ce senzorii se concentrează pe detectarea și avertizarea asupra distanței; în selecția noastră, categoria este reprezentată de o soluție universală, concepută pentru a putea fi adaptată unor configurații auto diferite.

BEST RATED Cameră marșarier AutoREY® Full HD 1080P AHD CVBS (AR-90) — ⭐4,96/5 (27 de recenzii) | Top Favorite eMAG Camera AutoREY® oferă imagine 1920 × 1080p în modul AHD și 1280 × 720p în modul CVBS, cu compatibilitate PAL/NTSC și un sistem de prindere cu reglare de 360°. Carcasa metalică are protecție IP68, iar camera este prevăzută cu vedere nocturnă și alimentare 12–24 V, potrivită conform specificațiilor pentru utilizare pe mai multe tipuri de vehicule. Vezi prețul și alte detalii

În cadrul selecției, aceasta este alegerea pentru cameră de marșarier, cu un argument important în favoarea ei: versatilitatea. Ratingul de 4,96/5 este foarte ridicat, dar volumul de feedback este mai redus (27 de recenzii) decât la unele dintre celelalte produse din ghid, motiv pentru care îl prezentăm ca indicator favorabil, nu ca dovadă că este „cea mai bună” cameră din categorie.

Ce avantaje oferă: Combinația dintre AHD și CVBS permite utilizarea cu sisteme video diferite, în timp ce reglarea de 360° a poziției camerei oferă flexibilitate la montaj. Carcasa metalică și protecția IP68 (potrivit specificațiilor producătorului) sunt alte elemente relevante pentru o componentă montată în exteriorul mașinii, unde este expusă la apă, praf și variații de temperatură.

Combinația dintre AHD și CVBS permite utilizarea cu sisteme video diferite, în timp ce reglarea de 360° a poziției camerei oferă flexibilitate la montaj. Carcasa metalică și protecția IP68 (potrivit specificațiilor producătorului) sunt alte elemente relevante pentru o componentă montată în exteriorul mașinii, unde este expusă la apă, praf și variații de temperatură. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este o opțiune destinată proprietarilor care vor o cameră de marșarier cu montaj universal și care dispun sau intenționează să utilizeze un sistem multimedia compatibil cu semnalul camerei. Înainte de cumpărare trebuie verificată compatibilitatea dintre camera AHD/CVBS, unitatea multimedia și conexiunile disponibile pe automobil; „montaj universal” nu înseamnă că instalarea este identică pe orice model de mașină.

Foto: eMAG Alternativa discretă: cameră de marșarier integrată în mânerul portbagajului

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Alternativa: Dacă este mai importantă integrarea discretă în caroserie decât caracterul universal, camera de marșarier AutoREY® OEM cu montaj în mânerul portbagajului reprezintă o alternativă interesantă. Este evaluată la 4,80/5 din 25 de recenzii și are un unghi de 170°, senzor CMOS, vedere nocturnă și protecție IP67, însă este destinată unor modele specifice — printre cele menționate în oferta produsului se numără Audi A3/A4/A5/Q3/Q5 și Volkswagen Passat B6/B7, Golf 6, Tiguan și Touran — astfel că verificarea compatibilității trebuie făcută înainte de comandă.

5. GPS tracker auto: cum poți localiza și monitoriza mașina de la distanță

Localizarea GPS aduce în ghid o funcție diferită de cele oferite de senzorii de parcare sau camerele auto: nu mai vorbim doar despre asistarea șoferului în timpul manevrelor, ci despre posibilitatea de a afla de la distanță unde se află vehiculul și de a primi anumite notificări legate de deplasarea acestuia. Este o categorie relevantă în special pentru proprietarii care vor un nivel suplimentar de monitorizare a autoturismului, dar care trebuie să țină cont atât de conectivitatea dispozitivului, cât și de disponibilitatea serviciilor de localizare.

BEST FOR TRACKING GPS Tracker în timp real TK905 — ⭐4,61/5 (23 de recenzii) | Stoc limitat! TK905 este un tracker GPS cu baterie Li-ion de 5.000 mAh, poziționare GPS și LBS, conectare prin GSM/GPRS și magnet integrat pentru fixarea pe suprafețe metalice. Poate transmite poziția prin SMS și prin aplicație/platformă web, oferă istoric al traseelor și notificări precum ieșirea dintr-o zonă prestabilită, mișcare, șoc sau baterie descărcată. Vezi prețul și alte detalii

În cadrul ghidului, TK905 este alegerea pentru localizarea vehiculului, pentru că introduce în selecție o funcție de securitate și monitorizare care nu este acoperită de celelalte dispozitive. Ratingul de 4,61/5 este susținut însă de doar 23 de recenzii, iar mențiunea „stoc limitat” îl face mai degrabă o recomandare dependentă de disponibilitatea de la momentul consultării decât un produs pe care să construim o concluzie generală despre categoria GPS trackerelor.

Ce avantaje oferă: Bateria de 5.000 mAh și magnetul integrat permit utilizarea fără o instalare permanentă în instalația electrică a mașinii, iar poziționarea GPS + LBS poate fi urmărită de la distanță prin intermediul serviciilor oferite de dispozitiv. Funcțiile de geofencing, istoricul traseului și alertele pentru mișcare, șoc sau baterie descărcată extind utilizarea de la simpla localizare până la monitorizarea anumitor evenimente legate de vehicul.

Bateria de 5.000 mAh și magnetul integrat permit utilizarea fără o instalare permanentă în instalația electrică a mașinii, iar poziționarea GPS + LBS poate fi urmărită de la distanță prin intermediul serviciilor oferite de dispozitiv. Funcțiile de geofencing, istoricul traseului și alertele pentru mișcare, șoc sau baterie descărcată extind utilizarea de la simpla localizare până la monitorizarea anumitor evenimente legate de vehicul. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este o soluție destinată celor care vor să poată verifica de la distanță poziția unui vehicul sau să primească notificări când acesta părăsește un perimetru stabilit. Înainte de achiziție este esențială verificarea conectivității: informațiile produsului indică funcționarea pe rețele 2G și menționează compatibilitatea cu Orange, Telekom, Vodafone și Lycamobile, cu precizarea că Digi nu este compatibil; disponibilitatea serviciului 2G și condițiile operatorului trebuie verificate la momentul utilizării. De reținut înainte de cumpărare: TK905 nu trebuie confundat cu un sistem de localizare autonomă care funcționează fără rețea mobilă. Pentru transmiterea poziției și utilizarea funcțiilor de monitorizare sunt necesare conectivitatea și serviciile corespunzătoare, iar utilizarea funcțiilor de monitorizare trebuie făcută cu respectarea legislației și a dreptului la viață privată.

Nu schimba mașina. Fă-i upgrade

După ce privești toate aceste soluții prin prisma problemelor pe care le pot rezolva, alegerea devine mai simplă: nu cauți neapărat „cel mai bun” gadget, ci dispozitivul potrivit pentru mașina și nevoia ta.

Pentru șoferii români, discuția despre astfel de dotări are și o dimensiune legată de siguranța rutieră. În 2024, România înregistra 78 de decese în accidente rutiere la 1 milion de locuitori, cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană, față de media de 44 de decese - la nivelul UE, potrivit Eurostat. În acest context, dispozitivele care pot îmbunătăți vizibilitatea în jurul mașinii sau pot oferi asistență în timpul anumitor manevre nu ar trebui privite doar ca gadgeturi de confort. Ele pot adăuga o funcție utilă unei mașini care nu a avut-o din fabrică.

Ideea unui upgrade are cu atât mai mult sens într-o țară în care autoturismele au, în medie, 15,6 ani, potrivit datelor ACEA pentru 2024, față de 12,7 ani cât este media UE, iar 82% dintre mașinile de pe șosele aveau mai mult de zece ani vechime. Asta nu înseamnă că un gadget bine ales transformă automat o mașină veche într-una nouă și nici că elimină riscurile din trafic, dar poate adăuga exact funcția care îi lipsește.

Există însă o limită importantă: nu orice gadget se potrivește oricărei mașini. Înainte de cumpărare, verifică compatibilitatea cu modelul și instalația electrică, modul de alimentare, conexiunile, necesitatea unui montaj profesional și, în cazul unui tracker, conectivitatea și condițiile serviciului de localizare. Iar o cameră de marșarier sau un sistem de asistență la parcare nu înlocuiește atenția șoferului și verificarea vizuală a împrejurimilor, dar reprezintă un ajutor suplimentar.

Dacă printre recomandările noastre ai găsit dispozitivul care răspunde nevoii tale, verifică înainte de comandă prețul actual, disponibilitatea, ratingul, recenziile recente și compatibilitatea cu mașina ta. Oferta și specificațiile se pot modifica în timp, așa că pagina produsului rămâne punctul de referință înainte de achiziție.

La urma urmei, nu trebuie să-ți schimbi mașina ca să ai una cu echipamentele de care ai nevoie. Trebuie doar să identifici problema pe care vrei să o rezolvi și să alegi upgrade-ul potrivit.