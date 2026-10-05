 Vreme de vară în octombrie. Temperaturile urcă până la 29 de grade. Cât durează episodul neobișnuit de cald | adevarul.ro
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Vreme de vară în octombrie. Temperaturile urcă până la 29 de grade. Cât durează episodul neobișnuit de cald

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Prima jumătate a lunii octombrie vine cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Potrivit prognozei meteorologice, în primele zile vremea va fi frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime care vor ajunge până la 29 de grade.

Vreme însorită în țară
Vreme însorită în țară Foto: arhivă, adevărul

În perioada 5-6 octombrie, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. Cerul va fi variabil în nordul, centrul și estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab până la moderat, potrivit ANM.

Nopțile vor fi însă reci, în special în depresiuni și pe văi. Temperaturile minime vor coborî până la minus 3 grade în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral vor ajunge la 13 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață, mai ales în centrul țării.

În București, luni și marți, vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Maximele vor fi de aproximativ 25 de grade, iar minimele de 6-7 grade, cu valori mai scăzute în zona periurbană, până la 3 grade.

Temperaturile vor rămâne cu 3-6 grade peste mediile multianuale

În perioada 6-7 octombrie, temperaturile vor rămâne cu 3-6 grade peste mediile multianuale specifice acestei date în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în sudul Banatului.

Cerul va fi variabil în jumătatea de est și mai mult senin în restul teritoriului, iar vântul va sufla în general slab. Noaptea va fi din nou rece în zonele joase și pe văi. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, dar în depresiunile Carpaților Orientali pot coborî până la minus 2 grade. În Dealurile de Vest și pe litoral vor fi valori de până la 13-14 grade.

Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață, iar spre sfârșitul intervalului se va produce brumă în depresiunile intramontane.

În Capitală, temperaturile maxime vor ajunge la 25-26 de grade, iar minimele vor fi de 5-8 grade.

29 de grade în vest, pe 8 octombrie

Pe 7-8 octombrie, vremea va rămâne predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Abaterile pozitive față de mediile climatologice vor fi, în general, de 4-7 grade.

Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 29 de grade, cu cele mai mari valori în vest și în extremitatea de sud a țării. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 12 grade, cu valori în jurul a 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali și de până la 16 grade în Dealurile de Vest.

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Cerul va fi variabil, mai mult senin în vest, iar vântul va sufla slab și moderat. Izolat, mai ales în sudul Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali, vor fi ușoare intensificări ale vântului.

În București, maxima va fi de 25-26 de grade, iar minima de 7-9 grade.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 8-9 octombrie, temperaturile vor fi în continuare cu mult peste mediile multianuale ale primei decade a lunii octombrie. Abaterile pozitive vor ajunge până la 7-9 grade în vestul și nord-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 19-20 de grade pe litoral și 29 de grade, izolat, în regiunile vestice.

În vest și nord-vest vor apărea înnorări și local averse în timpul nopții. Vântul va avea intensificări temporare în Banat, Crișana, Moldova, în zona montană înaltă și pe litoral, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.

În București, vremea va fi frumoasă, cu 25-27 de grade ziua și 8-10 grade noaptea. Spre sfârșitul intervalului sunt condiții de ceață.

În perioada 9-10 octombrie, în vestul țării se va produce o scădere a temperaturilor, în timp ce în rest nu sunt anticipate schimbări importante. Probabilitatea de înnorări, precipitații și intensificări ale vântului va crește dinspre regiunile nord-vestice.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 19 și 27 de grade, iar minimele între 5 și 15 grade. Ceața va apărea pe suprafețe mici, mai ales în est și sud-est.

În București, temperaturile vor rămâne ridicate, cu maxime de 26-27 de grade și minime de 11-13 grade. Cerul va fi variabil, însă probabilitatea de ploi și vânt va crește în timpul nopții.

Pe 10-11 octombrie, vremea va avea tendința să devină mai rece și mai vântoasă. Sunt așteptate precipitații în zonele montane, precum și în nordul și estul țării. Maximele vor coborî, în general, la 15-22 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 12 grade. Noaptea și dimineața, pe suprafețe mici, va fi ceață.

În Capitală, este probabilă o răcire până la aproximativ 20 de grade în timpul zilei și 5-7 grade noaptea, în condițiile intensificării vântului.

11-12 octombrie: temperaturi de până la 23 de grade

În intervalul 11-12 octombrie, temperaturile vor avea doar variații mici față de zilele precedente. Înnorările, precipitațiile și intensificările vântului vor fi mai probabile în zonele montane, precum și în nordul și centrul țării.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 16 și 23 de grade, iar minimele între 4 și 12 grade. Ceața va apărea local în timpul nopții și dimineții.

În București, vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Maximele vor fi de 20-21 de grade, iar minimele de 7-9 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Pentru perioada 12-15 octombrie, temperaturile vor avea variații de la o zi la alta, dar se vor menține, în general, peste mediile specifice perioadei. Ploile vor apărea pe arii restrânse, cu o probabilitate mai mare în jumătatea nordică a țării.

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