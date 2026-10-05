Azi avem premier. Trei scenarii pe masa lui Nicușor Dan. Ce alege președintele

Președintele Nicușor Dan va avea azi o nouă rundă de consultări cu partidele, iar la finalul zilei va anunța numele viitorului prim-ministru. Șeful statului are pe masă trei variante pentru deblocarea crizei.

Președintele Nicușor va desemna astăzi un premier Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Prima opțiune este desemnarea unui premier independent, care să formeze un guvern cu miniștri de partid. PSD și UDMR ar urma să facă parte din viitorul Executiv, care poate trece doar cu voturile PNL. Deocamdată, liberalii sunt împărțiți.

O parte a liderilor PNL sunt de părere că partidul trebuie să voteze instalarea unui nou guvern cu puteri depline, în condițiile în care e nevoie de rectificare bugetară și de creionarea unui nou buget pe 2027.

Pe de altă parte, apropiații lui Ilie Bojan resping categoric orice sprijin pentru un guvern din care face parte PSD, susțin surse politice pentru Adevărul. Oricum, liberalii nu vor merge cu nicio propunere de prim-ministru la Palatul Cotroceni, dar vor cere în schimb alegeri anticipate.

A doua opțiune a președintelui este desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru formarea guvernului. Liderul PSD ar avea două opțiuni pentru a strânge o majoritate parlamentară: fie negociază cu PNL, fie bate palma cu AUR.

În cazul în care liberalii acceptă să voteze un guvern condus de Grindeanu, s-ar reface oarecum coaliția de guvernare care a condus România din vara anului 2025, însă fără Ilie Bolojan și USR.

În schimb, dacă negocierile dintre PSD și PNL eșuează din nou, singura opțiune pentru Sorin Grindeanu rămâne o alianță cu AUR, pe care președintele Nicușor Dan nu și-o dorește în acest moment.

A treia opțiune luată în calcul de șeful statului e o nouă rotativă guvernamentală, susțin sursele citate. Primul partid care ar urma să guverneze ar fi PSD, în viziunea președintelui, apoi coaliția de dreapta, din toamna anului viitor.

Liderii PNL si USR au propus în vară soluția rotativei, numai că dreapta ar fi trebuit să guverneze acum, iar PSD începând cu anul viitor. Sorin Grindeanu a refuzat la acel moment.

Teoretic, există și a patra opțiune pentru Nicușor Dan: alegerile anticipate, dorite în acest moment de AUR, PNL și USR. Însă șeful statului a respins categoric această variantă, pe motiv că s-ar prelungi criza politică.

În realitate, șeful statului se teme că AUR ar putea ajunge singur la 50% în cazul în care ar dizolva Parlamentul și ar convoca alegeri anticipate.