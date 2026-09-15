QLED în 2026: mai bun decât LED, dar nu orice model merită banii. Cele mai bune televizoare și 5 reguli de aur: de la cinema la gaming

Dacă un televizor LED este alegerea simplă, QLED este pasul următor pentru cei care vor culori mai spectaculoase, mai multă luminozitate și o imagine mai convingătoare, fără să urce la nivelul de preț al unui OLED. Dar aici începe și problema: sigla QLED nu garantează că televizorul este și o afacere bună.

EDITOR'S CHOICE 2026 — QLED TV Televizor TCL P8K 75" — ⭐ 4,74/5 | 194 recenzii | 189 cm | Disponibil și în diagonalele: 139, 164, 214 și 248 cm QLED 4K de 75" cu 144 Hz nativ, Dolby Vision, HDR10+, HDMI 2.1 și VRR, plus Google TV și sunet 2.1 Onkyo cu subwoofer integrat. Practic, ai un ecran mare pentru cinema, un TV pregătit pentru gaming și un centru smart de divertisment, toate în același televizor. Vezi prețul și alte detalii

QLED înseamnă, de fapt, un televizor LCD/LED care folosește un strat de Quantum Dots pentru a îmbunătăți culorile. Atât. De aici încolo, televizoarele QLED pot fi foarte diferite între ele.

Așa că, înainte să alegi după diagonală, brand sau o cifră spectaculoasă din reclamă, ține minte cinci reguli simple: verifică rata de refresh nativă (Hz reali), nu doar cifra din reclamă; uită-te la anul modelului; caută Local Dimming dacă vrei contrast și HDR mai bune; verifică luminozitatea HDR reală, nu doar sigla HDR; iar dacă te joci, caută HDMI 2.1 + VRR + 4K la 120/144 Hz minimum.

Și încă un pont care poate face diferența la final: nu te opri la prețul unei singure diagonale. Prețurile televizoarelor se schimbă atât de repede, încât poți avea surpriza ca varianta mai mare să coste la fel sau chiar mai puțin decât cea pe care tocmai te pregăteai să o comanzi.

Trei generații, o singură misiune: să aleagă QLED-ul care merită banii în 2026 Foto: Daciana Stoica

În ghidul nostru dedicat televizoarelor QLED, vei observa un lucru poate surprinzător în top: TCL și Samsung sunt mărcile care domină selecția. Nu pentru că am decis că alte branduri nu merită, ci pentru că acestea sunt modelele care, în oferta analizată, au reușit să combine cel mai bine dotările, diagonala, prețul și feedbackul cumpărătorilor. Nu am introdus artificial modele doar pentru „echilibru” între branduri. Și da, am găsit și modele premium, inclusiv unele foarte interesante. Problema este că, la prețurile întâlnite în momentul documentării, unele erau pur și simplu prea scumpe pentru ceea ce ofereau, iar altele foloseau tehnologii din generații mai vechi. Un televizor rămâne premium, dar în 2026 nu mai este neapărat și o cumpărătură bună dacă prețul nu ține pasul cu vârsta modelului.

Așadar, acesta nu este un clasament al celor mai scumpe sau al celor mai spectaculoase televizoare QLED. Este un top al celor care merită luate în calcul astăzi, fiindcă îți oferă cel mai bun echilibru între imagine, experiență, dotări și preț. Iar dacă un model îți face cu ochiul, verifică și celelalte diagonale înainte să apeși „comandă”. Pentru că între «cel mai bun televizor» și «cea mai bună cumpărătură» poate fi o diferență de sute sau chiar mii de lei — ori doar de câțiva centimetri de ecran.

Când QLED-ul aprinde ecranul, culorile fac spectacol Foto: Televizor QLED cu explozie de culori vii pe ecran

Editor’s Choice 2026: QLED-ul care le face pe toate - de la filme la divertisment și gaming

Nu este campionul unei singure categorii. Este televizorul cel mai greu de învins ca pachet. TCL QLED P8K 75" reușește combinația pe care o căutăm într-un QLED în 2026: imagine spectaculoasă, 144 Hz nativ, dotări serioase pentru gaming, suport extins HDR, Google TV și un sistem audio 2.1 Onkyo, toate într-un televizor uriaș de 189 cm care nu își pierde atractivitatea atunci când ajungem la preț. Pe scurt, este genul de televizor la care compromisurile sunt mai greu de găsit decât argumentele pentru care merită cumpărat.

Foto: eMAG Când telecomanda nu mai e singura cale: QLED-ul ascultă

De aceea, îl alegem Editor’s Choice 2026: nu pentru că este perfect sau cel mai performant la fiecare capitol, ci pentru că oferă unul dintre cele mai convingătoare echilibre între performanță, tehnologie, versatilitate și valoare din întreaga selecție.

Detalii despre TCL P8K, precum și despre celelalte recomandări din acest ghid, găsești mai departe, în rubricile „Top 5 cele mai bune televizoare QLED 2026” și „Bonus”.

Criterii de selecție: ce înseamnă, de fapt, un QLED bun?

Un televizor poate arăta spectaculos în fișa tehnică și totuși să nu fie o alegere bună. De aceea, am pornit de la ce au spus deja cumpărătorii și am trecut apoi fiecare model printr-un filtru tehnic și de valoare.

Am pornit selecția pentru ghidul nostru de la modelele de pe eMAG cu un număr rezonabil de recenzii (minimum 25) și un rating de peste 4,5, astfel încât recomandările să nu se bazeze doar pe specificații, ci și pe experiențe reale de utilizare. Am păstrat televizoarele QLED propriu-zise și am lăsat deoparte Mini LED și Neo QLED, tehnologii care merită o comparație separată.

Disponibilitatea a fost un alt criteriu important. Un televizor excelent, dar epuizat sau disponibil doar sporadic, nu este o recomandare prea utilă. De aceea, modelele fără stoc sau cu disponibilitate limitată nu au intrat în selecția finală.

Prea multe televizoare, prea multe promisiuni. Aici începe alegerea inteligentă Foto: Daciana Stoica/Ghidul Cumpărătorului Adevărul

Apoi, am privit dincolo de rezoluția 4K și de lista de specificații. Ne-a interesat ce oferă efectiv televizorul în utilizarea de zi cu zi: luminozitate, contrast, HDR, procesarea imaginii și cât de bine se descurcă în scene întunecate sau într-o cameră luminoasă. Rata de refresh a contat atât pentru filme și sport, cât și pentru gaming, iar acolo unde a fost relevant am urmărit și funcții precum VRR, ALLM și compatibilitatea cu consolele moderne. Am verificat și suportul pentru Dolby Vision și HDR10+, acolo unde acestea au fost disponibile.

Pentru că un televizor bun trebuie să fie ușor de folosit și după ce ai terminat configurarea, în experiența de după instalare, am evaluat sistemul de operare, aplicațiile, conectivitatea și funcțiile smart, inclusiv controlul de pe telefon și integrarea cu alte dispozitive. Chiar și detalii aparent mici, precum telecomanda sau funcțiile pentru găsirea acesteia, pot deveni surprinzător de utile în utilizarea de zi cu zi.

Nu am analizat doar modelul, ci și diagonalele disponibile și am comparat prețurile acestora. Uneori, diferența până la un ecran mai mare poate fi atât de mică încât varianta superioară să devină alegerea evidentă. În schimb, nu am presupus automat că un televizor mare este și o alegere mai bună. Am ținut cont și de consumul energetic, generația modelului și nivelul de implementare a tehnologiei QLED. Pentru că nu toate televizoarele sunt construite la fel: unele oferă avantajele de bază ale tehnologiei, în timp ce altele adaugă procesoare mai bune, luminozitate superioară, refresh mai rapid și funcții avansate.

Foto: eMAG QLED PRO: mai multă culoare, mai mult spectacol

În final, ne-am pus întrebarea care contează cel mai mult într-un ghid de shopping online: merită banii? Am pus în balanță calitatea imaginii, funcțiile și gamingul, experiența Smart TV, diagonala, actualitatea modelului, ratingul cumpărătorilor, numărul de recenzii, disponibilitatea și prețul pentru a vedea care televizoare oferă cel mai bun raport între preț și performanță.

Pe scurt, nu am căutat televizorul cu cea mai lungă listă de specificații, ci QLED-ul care oferă cel mai bun echilibru între ceea ce primești, cât plătești și cât de bine se potrivește unei utilizări reale.

Top 5 cele mai bune televizoare QLED: 5 alegeri, 5 motive să alegi diferit

După ce am analizat oferta de televizoare QLED disponibile pe eMAG, am selectat 5 modele principale, fiecare câștigându-și locul printr-un alt atu. Nu am urmărit să desemnăm un singur televizor „perfect”, ci să construim un clasament în care să se regăsească nevoi și bugete diferite: de la cel mai echilibrat model pentru majoritatea utilizatorilor și cea mai bună alegere ca raport calitate/preț, până la alternative orientate către gaming, ecosistemul Samsung sau experiența cinematografică pe ecran mare. În afara clasamentului, am pregătit și un bonus-surpriză pentru cei care caută o soluție QLED cât mai accesibilă.

Foto: eMAG Din living în scenă: QLED-ul ține pasul cu distracția

Pentru ca fiecare recomandare să fie mai mult decât o simplă listă de specificații, am folosit aceeași structură editorială pentru toate cele 5 alegeri principale. Mai întâi explicăm ce înseamnă categoria respectivă și de ce contează pentru cumpărător, apoi prezentăm modelul ales într-o scurtă fișă tehnică, cu cele mai relevante avantaje și un link afiliat către pagina oficială a produsului pe eMAG. Urmează argumentele care au stat în spatele selecției: ce face televizorul bine, unde există compromisuri, cui i se potrivește și în ce scenarii își valorifică cel mai bine punctele forte. Fiecare recomandare se încheie cu un verdict editorial, care sintetizează motivul pentru care modelul și-a câștigat categoria.

Am păstrat aceeași logică și pentru bonus, dar într-o formă mai scurtă, tocmai pentru că acesta nu reprezintă o a șasea poziție în clasament, ci o recomandare suplimentară, aleasă pentru un criteriu diferit. Iar linkurile afiliate către eMAG nu sunt doar o invitație la cumpărare online: ele îți permit să verifici în timp real prețul, diagonalele disponibile, stocul și părerile cumpărătorilor, astfel încât selecția noastră să fie un punct de pornire documentat pentru propria ta decizie de cumpărare.

Foto: eMAG Nu doar filme: QLED-ul poate deveni și fereastră către oameni

Mai jos începe selecția propriu-zisă: 5 categorii, 5 motive diferite pentru a alege un QLED și un bonus pentru cei care caută o alternativă cât mai accesibilă. Descoperă mai întâi modelul pe care îl considerăm cea mai bună alegere pentru majoritatea utilizatorilor, apoi vezi care dintre celelalte recomandări se potrivește cel mai bine modului în care vrei să folosești televizorul.

1. Cel mai bun TV QLED overall pentru majoritatea utilizatorilor

Într-un clasament de televizoare QLED, categoria „Best overall” este rezervată modelului care oferă cel mai echilibrat pachet pentru cei mai mulți utilizatori: imagine bună, dotări moderne, conectivitate, funcții Smart TV și versatilitate pentru filme, sport, gaming și divertisment. Nu este neapărat televizorul cu cea mai avansată tehnologie din selecție, ci cel care reușește cel mai bine să acopere toate aceste scenarii într-un singur produs.

BEST OVERALL Televizor TCL QLED P8K 75" — ⭐ 4,74/5 | 194 recenzii | 189 cm | Disponibil și în diagonalele: 139, 164, 214 și 248 cm QLED 4K cu panou HVA și rată nativă de refresh de 144 Hz, procesor AiPQ Pro și suport pentru HDR10+, Dolby Vision și Filmmaker Mode. Pentru gaming oferă HDMI 2.1, VRR, ALLM, FreeSync și Game Master, iar sistemul audio 2.1 Onkyo include subwoofer integrat. Vezi prețul și alte detalii

În selecția noastră, modelul P8K ocupă primul loc pentru că reușește să combine performanța, dotările și versatilitatea într-un singur model. Nu se bazează pe o singură caracteristică pentru a se diferenția, ci oferă un pachet echilibrat pentru mai multe tipuri de utilizare, de la filme și streaming până la gaming. Panoul HVA contribuie la contrast, iar procesorul AiPQ Pro optimizează imaginea prin upscaling și ajustarea culorilor și a contrastului.

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Ce avantaje oferă: Pentru utilizator, acest echilibru se traduce printr-un televizor care poate face față fără compromisuri majore unor scenarii foarte diferite. Rata de 144 Hz și funcțiile de gaming permit o experiență foarte fluidă atât pe console, cât și PC, în timp ce suportul pentru formate HDR, Google TV și sistemul audio Onkyo 2.1 îl fac bine adaptat și pentru filme, seriale și streaming. Avantajul său principal este, așadar, flexibilitatea: nu trebuie să alegi între un televizor bun pentru divertisment și unul bun pentru gaming. Modelul este apreciat și de ghidurile internaționale de shopping, site-ul britanic de tehnologie și lifestyle T3 îl include în categoria „celor mai bune televizoare de 75" sub 1000 de lire” .

Pentru utilizator, acest echilibru se traduce printr-un televizor care poate face față fără compromisuri majore unor scenarii foarte diferite. Rata de 144 Hz și funcțiile de gaming permit o experiență foarte fluidă atât pe console, cât și PC, în timp ce suportul pentru formate HDR, Google TV și sistemul audio Onkyo 2.1 îl fac bine adaptat și pentru filme, seriale și streaming. Avantajul său principal este, așadar, flexibilitatea: nu trebuie să alegi între un televizor bun pentru divertisment și unul bun pentru gaming. Modelul este apreciat și de ghidurile internaționale de shopping, site-ul britanic de tehnologie și lifestyle îl include în categoria . Pentru cine și pentru ce este potrivit: P8K este potrivit pentru întreaga familie, mai ales atunci când televizorul trebuie să răspundă unor nevoi foarte diferite. Poate fi alegerea mamei pentru filme și seriale, a tatălui pentru meciuri și a celui mic pentru gaming atunci când vine rândul consolei sau al PC-ului. În zona de gaming se adresează mai ales pasionaților care vor să profite cât mai mult de ratele ridicate de refresh și de posibilitățile oferite de gamingul la rezoluții înalte. Choose.TV îl descrie, de altfel, ca pe un televizor conceput special pentru gameri. Trecerea de la divertisment la sport și apoi la gaming îl face o alegere potrivită pentru o locuință în care televizorul este folosit de mai multe persoane, în moduri diferite. În plus, disponibilitatea seriei în mai multe diagonale oferă libertate în alegerea dimensiunii potrivite pentru cameră.

Verdict editorial: TCL QLED P8K 75" este alegerea noastră pentru cel mai bun QLED overall deoarece oferă cel mai bun echilibru între performanță, funcții și versatilitate în cadrul selecției. Este modelul pe care îl recomandăm atunci când prioritatea nu este o singură caracteristică, ci un televizor capabil să răspundă bine unei game cât mai largi de nevoi.

2. Cel mai bun televizor QLED ca raport calitate/preț

Categoria „Best value” are un rol diferit de cea pentru cel mai bun televizor overall: aici criteriul central este cât de multe dotări relevante primește utilizatorul fără să urce inutil într-o categorie de preț superioară. În cadrul ghidului, această poziție este dedicată modelului care transformă un buget moderat într-un pachet cât mai complet, astfel încât cumpărătorul să poată obține o experiență QLED modernă fără să plătească pentru funcții de care este posibil să nu aibă nevoie.

BEST VALUE Televizor TCL QLED 55T69C — ⭐ 4,66/5 | 47 recenzii | 139 cm | Top Favorite | Disponibil și în diagonalele: 108, 126, 164, 189 și 214 cm QLED 4K cu panou HVA și procesor AiPQ, compatibil cu Dolby Vision, HDR10+ și HLG, plus Motion Clarity pentru reducerea neclarității în scenele rapide. Google TV, HDMI 2.1, ALLM, VRR și 120Hz Game Accelerator completează pachetul, alături de Dolby Atmos. Vezi prețul și alte detalii

În selecția noastră, T69C este modelul care exprimă cel mai bine ideea de Best value: oferă tehnologia QLED, rezoluție 4K, un sistem Smart TV complet și suport pentru principalele formate HDR într-o configurație accesibilă și ușor de recomandat unui public larg. Panoul HVA urmărește un contrast mai ridicat, iar procesorul AiPQ aduce funcții de upscaling, optimizare a culorilor, contrastului și mișcării, ceea ce îl transformă într-o soluție echilibrată pentru utilizarea cotidiană.

Ce avantaje oferă: T69C pune accentul pe funcțiile care au cea mai mare utilitate în utilizarea cotidiană. Suportul pentru principalele formate HDR, procesarea imaginii, Google TV și conectivitatea modernă acoperă bine zona de filme, seriale, streaming și televiziune, iar HDMI 2.1, VRR și ALLM îi permit să răspundă și nevoilor de gaming. Nu oferă rata nativă de refresh de 144 Hz a lui P8K , însă pentru utilizatorul care nu urmărește performanță de vârf, diferența poate fi mai puțin importantă decât pachetul general de funcții disponibile.

pune accentul pe funcțiile care au cea mai mare utilitate în utilizarea cotidiană. Suportul pentru principalele formate HDR, procesarea imaginii, Google TV și conectivitatea modernă acoperă bine zona de filme, seriale, streaming și televiziune, iar HDMI 2.1, VRR și ALLM îi permit să răspundă și nevoilor de gaming. Nu oferă rata nativă de refresh de 144 Hz a lui , însă pentru utilizatorul care nu urmărește performanță de vârf, diferența poate fi mai puțin importantă decât pachetul general de funcții disponibile. Pentru cine și pentru ce este potrivit: T69C este potrivit pentru cumpărătorul care vrea un televizor QLED de 55" pentru utilizare cotidiană și își dorește să poată face aproape de toate cu el: să urmărească filme și seriale, să folosească platformele de streaming, să se uite la televizor și să se joace ocazional. Este o alegere bună și pentru cei care preferă să păstreze un echilibru între dotări și buget, fără să urmărească neapărat cele mai avansate tehnologii de afișare sau gaming. Disponibilitatea în mai multe diagonale oferă aceeași flexibilitate și pentru camere de dimensiuni diferite.

Verdict editorial: TCL QLED 55T69C este alegerea noastră pentru că oferă un pachet QLED 4K modern și bine echipat, cu suficiente dotări pentru filme, streaming, televiziune și gaming ocazional. Este modelul potrivit pentru cumpărătorul care caută cât mai multe funcții utile, nu neapărat cât mai multă tehnologie, și tocmai această diferență îl separă de modelele orientate către performanță superioară.

3. Cel mai bun televizor QLED ca pas intermediar între valoare și performanță, sub 2.000 de lei

Într-o selecție în care nu există o singură alegere potrivită pentru toți cumpărătorii, categoria „Best alternative” este dedicată modelului care răspunde unei combinații de priorități diferite de cele care definesc primele două alegeri principale. Este o categorie pentru cumpărătorul care știe ce funcție sau ce tip de utilizare contează mai mult pentru el și caută un echilibru adaptat acestor nevoi, fără să aleagă automat nici modelul cu cea mai mare valoare, nici pe cel mai performant din selecție.

BEST ALTERNATIVE Televizor TCL QLED 55P7K — ⭐ 4,62/5 | 208 recenzii | 139 cm | Disponibil și în diagonalele 108, 125, 164, 189 și 214 cm QLED 4K cu panou HVA și procesor AiPQ Pro, compatibil cu Dolby Vision, HDR10+ și Dolby Atmos. HDMI 2.1, VRR, ALLM, Game Master și 120Hz Game Accelerator îi oferă un profil versatil pentru gaming și divertisment. Vezi prețul și alte detalii

Modelul P7K își justifică poziția, în ghidul nostru, prin echilibrul dintre dotări, utilizare mixtă și funcții de gaming. Este o alegere pentru cumpărătorul care își dorește un QLED bine echipat și folosește televizorul atât pentru filme, streaming și televiziune, cât și pentru gaming, dar nu consideră necesar nivelul de performanță oferit de modelul Best overall. Astfel, P7K nu este o versiune mai slabă a lui P8K, ci o alternativă pentru un utilizator ale cărui nevoi nu cer neapărat toate avantajele modelului aflat pe primul loc.

Ce avantaje oferă: P7K oferă un pachet de gaming mai complet decât ar putea sugera simpla mențiune a unui panou de 60 Hz: HDMI 2.1, VRR, ALLM, Game Master și 120Hz Game Accelerator îi permit să răspundă bine cerințelor unui utilizator obișnuit care se joacă, fără să fie nevoie de un televizor construit în jurul performanței de gaming. Important este că 120Hz Game Accelerator nu trebuie confundat cu un panou nativ de 120 Hz: funcția poate permite atingerea unei rate de până la 120 Hz în anumite condiții și la anumite rezoluții, în timp ce P8K dispune de 144 Hz. Pentru cumpărătorul care nu urmărește gaming competitiv și vrea, în primul rând, un televizor bun pentru filme, streaming, televiziune și gaming, P7K oferă un echilibru foarte bun între dotări și nivelul de performanță necesar în utilizarea reală, fiind însă o alternativă mai accesibilă decât P8K .

oferă un pachet de gaming mai complet decât ar putea sugera simpla mențiune a unui panou de 60 Hz: HDMI 2.1, VRR, ALLM, Game Master și 120Hz Game Accelerator îi permit să răspundă bine cerințelor unui utilizator obișnuit care se joacă, fără să fie nevoie de un televizor construit în jurul performanței de gaming. Important este că 120Hz Game Accelerator nu trebuie confundat cu un panou nativ de 120 Hz: funcția poate permite atingerea unei rate de până la 120 Hz în anumite condiții și la anumite rezoluții, în timp ce dispune de 144 Hz. Pentru cumpărătorul care nu urmărește gaming competitiv și vrea, în primul rând, un televizor bun pentru filme, streaming, televiziune și gaming, oferă un echilibru foarte bun între dotări și nivelul de performanță necesar în utilizarea reală, fiind însă o alternativă mai accesibilă decât . Pentru cine și pentru ce este potrivit: P7K este potrivit pentru cumpărătorul care își dorește un QLED bine echipat și acordă atenție funcțiilor de gaming, dar nu urmărește rate ridicate de refresh sau performanța necesară unui setup orientat către gaming competitiv. Altfel spus, este o alegere pentru gamerul obișnuit care se joacă pentru divertisment. În acest sens, P7K rămâne un televizor generalist foarte bun, cu funcții de gaming mai capabile decât ar sugera poziționarea sa în gama de preț.

Verdict editorial: TCL QLED 55P7K este cea mai potrivită alternativă pentru cumpărătorul care un televizor bine echipat și pregătit de gaming, dar nu consideră necesar nivelul de performanță oferit de P8K. Își găsește locul între Best Overall și Best Value tocmai pentru acest echilibru: mai mult decât strictul necesar, fără a urmări performanța de vârf.

4. Cel mai bun televizor Samsung QLED pentru ecosistemul și experiența smart Samsung

Într-un ghid în care primele recomandări sunt construite în jurul performanței generale, al echilibrului dintre dotări și al versatilității, această categorie se adresează unui alt tip de cumpărător: celui care își dorește în mod special experiența Samsung. Rolul ei este să evidențieze modelul care combină un ecran QLED cu experiența smart Samsung, integrarea cu dispozitivele Galaxy și funcțiile SmartThings, fără a pretinde că este alegerea universală pentru toți utilizatorii.

BEST SAMSUNG QLED Televizor Samsung QLED 55Q7F2 — ⭐ 4,64/5 | 430 de recenzii | Top Favorite | 138 cm | Disponibil și în diagonalele: 108, 125, 163, 189, 214 cm QLED 4K cu tehnologie Quantum Dot, procesor Q4 AI, Quantum HDR, HDR10+, 4K Upscaling și Vision AI pentru îmbunătățirea imaginii. One UI Tizen, SmartThings Hub, Bixby, Q-Symphony și integrarea cu telefonul sau dispozitivele Galaxy completează experiența smart. Vezi prețul și alte detalii

Modelul Q7F2 ocupă un loc distinct în selecția noastră prin faptul că atuul său principal nu ține de o singură caracteristică de imagine sau de gaming, ci de experiența construită în jurul televizorului. Dacă P8K este alegerea noastră overall, T69C pune accentul pe valoare, P7K ocupă zona intermediară, Q7F2 aduce în clasament o alternativă pentru cumpărătorul care acordă o importanță mai mare ecosistemului Samsung și modului în care televizorul se integrează în acesta.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este integrarea dintre televizor și ecosistemul Samsung . One UI Tizen oferă interfața smart, SmartThings permite controlul dispozitivelor compatibile din locuință, iar funcțiile de conectare cu telefoanele și dispozitivele Galaxy pot face utilizarea mai simplă pentru cei care au deja produse Samsung . La acestea se adaugă funcții precum Q-Symphony, care permite televizorului să lucreze împreună cu anumite sisteme audio Samsung , și 4K Upscaling, care poate îmbunătăți aspectul conținutului cu rezoluție mai mică. Volumul consistent de feedback este, la rândul său, un argument suplimentar de încredere.

Principalul avantaj este integrarea dintre televizor și ecosistemul . One UI Tizen oferă interfața smart, SmartThings permite controlul dispozitivelor compatibile din locuință, iar funcțiile de conectare cu telefoanele și dispozitivele Galaxy pot face utilizarea mai simplă pentru cei care au deja produse . La acestea se adaugă funcții precum Q-Symphony, care permite televizorului să lucreze împreună cu anumite sisteme audio , și 4K Upscaling, care poate îmbunătăți aspectul conținutului cu rezoluție mai mică. Volumul consistent de feedback este, la rândul său, un argument suplimentar de încredere. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Q7F2 este potrivit în primul rând pentru cumpărătorul care își dorește un TV Samsung și apreciază o experiență smart bine integrată. Este o alegere bună pentru televiziune, streaming, filme, seriale și utilizare de zi cu zi, mai ales pentru cei care folosesc deja telefoane sau alte dispozitive Galaxy și vor să le conecteze mai ușor cu televizorul. Nu este alegerea prioritară pentru gamimg competitiv la o rată nativă de refresh de 50 Hz.

Verdict editorial: Samsung QLED 55Q7F2 este cea mai potrivită alegere din selecția noastră pentru cumpărătorul care pune pe primul loc experiența Samsung. Este recomandarea pentru cei care apreciază combinația dintre QLED, interfața One UI Tizen, SmartThings și integrarea cu dispozitivele Galaxy, nu pentru cei care urmăresc neapărat cea mai avansată configurație de gaming sau cea mai performantă experiență QLED din clasament.

5. Cel mai bun televizor QLED pentru experiență cinematografică impresionantă la tine acasă

Într-o selecție în care primele recomandări pun accentul pe echilibrul dintre dotări, versatilitate și performanță, această categorie se adresează cumpărătorului care pune pe primul loc experiența cinematografică și un ecran de dimensiuni generoase. Rolul ei este să evidențieze modelul care combină diagonala de 75" cu tehnologii de imagine precum Full Array Local Dimming și suport extins pentru HDR, alături de un sistem audio mai capabil, pentru o experiență de vizionare ce rivalizează cu cea de cinema.

BEST CINEMA Televizor TCL QLED 75C655 Pro – ⭐ 4,64/5 | 42 de recenzii | 189 cm | Disponibil și în diagonala de 139 cm QLED 4K de 75" cu QLED Pro, Full Array Local Dimming, HDR Pro 600 și suport pentru Dolby Vision, HDR10+ și HLG. HDMI 2.1, VRR, ALLM și Game Master îi oferă și funcții utile pentru gaming, iar sistemul audio Onkyo 2.1 de 50 W include un subwoofer integrat de 20 W. Vezi prețul și alte detalii

Modelul C655 Pro ocupă în selecția noastră un loc distinct nu pentru că ar fi un televizor mai performant în toate privințele decât P8K, ci pentru că urmărește o altă prioritate: experiența de vizionare pe un ecran mare. În cazul său, diferența față de modelul aflat pe primul loc vine din orientarea mai clară către filme și conținut HDR, ceea ce poate justifica alegerea pentru cumpărătorul care apreciază mai mult calitatea imaginii în scenele întunecate și atmosfera de cinema decât performanța avansată în gaming.

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Ce avantaje oferă: Full Array Local Dimming permite controlul iluminării în zone diferite ale ecranului, ceea ce poate contribui la un contrast mai bun și la o redare mai convingătoare a scenelor întunecate. În versiunea de 75", sistemul ajunge la până la 128 de zone de iluminare, iar suportul pentru HDR Pro 600, Dolby Vision și HDR10+ îi permite să valorifice mai bine conținutul HDR. Sistemul audio Onkyo 2.1 cu subwoofer integrat completează experiența și reduce nevoia unei soluții audio externe încă de la început. În plus, exteriorul său ultra-subțire, cu design de lux fără ramă, vine prevăzut cu o poziție reversibilă a piciorului de susținere.

Full Array Local Dimming permite controlul iluminării în zone diferite ale ecranului, ceea ce poate contribui la un contrast mai bun și la o redare mai convingătoare a scenelor întunecate. În versiunea de 75", sistemul ajunge la până la 128 de zone de iluminare, iar suportul pentru HDR Pro 600, Dolby Vision și HDR10+ îi permite să valorifice mai bine conținutul HDR. Sistemul audio Onkyo 2.1 cu subwoofer integrat completează experiența și reduce nevoia unei soluții audio externe încă de la început. În plus, exteriorul său ultra-subțire, cu design de lux fără ramă, vine prevăzut cu o poziție reversibilă a piciorului de susținere. Pentru cine și pentru ce este potrivit: Este o alegere potrivită pentru cine urmărește în primul rând filme, seriale, streaming și conținut HDR și își dorește ca televizorul să ofere o experiență cât mai apropiată de cea cinematografică. Poate face față și gamingului datorită HDMI 2.1, VRR, ALLM și Game Master, însă rata nativă de 60 Hz îl face mai puțin potrivit pentru cei care pun pe primul loc gamingul competitiv. Pentru un utilizator care nu valorifică avantajele orientate către filme și imagine, P8K rămâne alegerea mai logică.

Verdict editorial: TCL QLED 75C655 Pro este recomandarea noastră pentru cumpărătorul care vrea să transforme un ecran de 75" într-un centru de divertisment orientat în special către filme și conținut HDR. Diferența față de P8K nu trebuie privită ca o treaptă superioară în clasament, ci ca o alegere pentru un alt tip de experiență: P8K oferă pachetul mai complet, în timp ce C655 Pro pune mai mult accent pe imagine cinematografică și pe vizionarea pe ecran mare.

Bonus: Cel mai accesibil TV QLED 4K pe care merită să-l iei în calcul

Topul nostru se încheie cu cele 5 modele de mai sus, dar selecția nu se oprește aici. Am adăugat separat un bonus pentru cei care caută o soluție QLED mai accesibilă și nu au nevoie neapărat de toate performanțele sau de diagonalele generoase ale modelelor din clasamentul principal.

Televizorul METZ QLED 43MQE7600, 109 cm, Smart Google TV, 4K Ultra HD, Clasa F – este un model compact care surprinde prin nivelul dotărilor raportat la poziționarea sa. Dincolo de QLED Pro, acesta vine cu 4K, Full Array Local Dimming, Dolby Vision și HDR10+, dar și cu Google TV, Chromecast integrat și două porturi HDMI 2.1. Cu alte cuvinte, este genul de televizor care demonstrează că nu trebuie neapărat să cauți cel mai sofisticat model din gamă pentru a avea parte de tehnologii moderne.

Foto: eMAG Bonusul pentru buget: QLED 4K accesibil, fără să faci compromis la imagine

Un alt motiv pentru care l-am inclus ca bonus este atenția acordată confortului de vizionare. Ecranul anti-glare, tehnologia Low Blue Light, Flicker Free și ajustarea automată a luminii ambientale sunt funcții care îl diferențiază și îl fac interesant pentru utilizarea de zi cu zi, nu doar pentru specificațiile de pe hârtie. Google TV și controlul vocal prin Google Assistant completează experiența, iar conectivitatea este suficient de generoasă pentru streaming, console și alte dispozitive externe.

Ce câștigi cu acest QLED? Un pachet foarte bine echilibrat pentru un televizor de 43 de inch, cu tehnologii de imagine avansate, suport extins pentru HDR, funcții Smart TV actuale și câteva dotări mai rar întâlnite în această zonă. Trebuie însă să știi că rata de refresh rămâne la 60 Hz, sistemul audio are 20 W, iar clasa energetică este F. Prin urmare, nu este modelul destinat celor care caută performanță de gaming la nivel înalt sau o experiență home cinema fără compromisuri. Prin urmare, este potrivit pentru utilizatorul care vrea un QLED bine echipat, compact și versatil, în special pentru filme, seriale, streaming și televiziune de zi cu zi. Este o alegere de luat în calcul pentru dormitoare, camere mai mici sau livinguri în care o diagonală de 43 de inch este suficientă. Iar dacă 109 cm nu sunt de ajuns, seria MQE7600 este disponibilă și în variante de 126, 139, 164 și 189 cm, cu disponibilitate diferită în funcție de model.

QLED în 2026: merită? Da, dar contează ce cumperi

Un QLED poate fi un pas foarte bun peste un LED obișnuit, mai ales dacă îți dorești culori mai bogate, iar în funcție de model, luminozitate mai bună și o experiență mai spectaculoasă, fără să intri direct în zona de preț a televizoarelor OLED. Dar, după cum arată și selecția noastră, sigla QLED nu este suficientă pentru a spune că ai găsit televizorul potrivit.

Un model de 144 Hz poate fi alegerea ideală pentru gaming, în timp ce un altul, chiar și la 60 Hz, poate fi mai interesant pentru filme dacă oferă un Local Dimming bine implementat. Un televizor premium dintr-o generație mai veche poate fi în continuare excelent, dar nu dacă ajunge să coste cât unul mai nou și mai bine echipat. Iar uneori, cea mai bună afacere nu este modelul pe care l-ai ales inițial, ci diagonala următoare, dacă diferența de preț este suficient de mică.

Foto: eMAG 4K vs. FHD: diferența se vede. Și se simte

De aceea, înainte să cumperi, întoarce-te la cele 5 reguli de aur: Hz reali, anul modelului, Local Dimming, luminozitatea HDR și funcțiile de gaming. Apoi verifică prețul tuturor diagonalelor disponibile și, mai ales, dacă televizorul pe care îl vrei este încă în stoc.

Nu cumpăra QLED-ul cu cele mai multe specificații. Cumpără QLED-ul ale cărui specificații contează pentru tine.

Acum rămâne partea simplă: alege modelul, verifică și celelalte diagonale, compară prețurile și vezi dacă oferta de azi este într-adevăr una bună. Pentru că un televizor bun poate fi o alegere proastă la prețul nepotrivit — iar unul foarte bun poate deveni o afacere excelentă atunci când prețul și diagonala se aliniază.