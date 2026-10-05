 O navă cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în apropierea litoralului românesc. Comandantul este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dispăruți | adevarul.ro
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Video O navă cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în apropierea litoralului românesc. Comandantul este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dispăruți

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O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona din sud-estul Platformei Pescăruș, cunoscută și sub denumirea de Platforma 7. Autoritățile române au trimis echipaje în zonă pentru a verifica situația.

UPDATE 12.325  Comandantul navei este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dispăruți, potrivit informațiilor transmise de Ziua Constanța.

Navă lovită de dronă
Navă lovită de dronă Foto: arhivă, adevărul

Este vorba despre nava Royad Mammadov, iar incidentul a fost raportat în cursul zilei de luni, 5 octombrie. Potrivit informațiilor inițiale, nava se afla la aproximativ 20 de mile marine de țărm. Garda de Coastă indică o poziționare la circa 9 mile marine sud-est de Platforma Pescăruș, potrivit Ziua Constanța.

Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat, la ora 10:37, intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru o misiune de salvare la bordul navei Royad Mammadov.

„Luni 05.10.2026, ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor”, a anunţat Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

La ora 10:39, nava SAR Apollo, din cadrul ARSVOM, a pornit către zona indicată de MRCC. Șase minute mai târziu, la ora 10:45, nava SAR Ares s-a deplasat, la rândul său, către zona din sudul platformelor.

Nava plecase din Portul Ismail din Ucraina şi s-ar fi îndreptat spre Italia.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă există persoane rănite sau alte pagube.

ARSVOM a anunțat că va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile și confirmate.

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