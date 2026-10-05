Un român cu 13 ani de experiență în industria eoliană povestește despre câștigurile și riscurile meseriei de tehnician. El susține că veniturile celor care lucrează pe cont propriu pot ajunge la 15.000 de euro lunar și explică pașii pentru a intra în domeniu.

Industria eolienelor s-a dezvoltat în tot mai multe țări în ultimii ani. Foto: Pixabay

Tehnicianul în industria eoliană descrie avantajele și provocările unei meserii mai puțin cunoscute, în care câștigurile sunt atractive, dar care presupune intervenții la peste 150 de metri înălțime și săptămâni petrecute departe de familie.

El a relatat că și-a început activitatea ca angajat al unei firme daneze, apoi a ales să lucreze pe cont propriu. De-a lungul anilor, a participat la instalarea și mentenanța turbinelor, a făcut teste electrice și a coordonat lucrări electrice și mecanice.

„Celor care vor să aibă un loc de muncă bine plătit și destul de sigur pentru următoarele decenii le recomand domeniul. Dacă nu ești leneș și nu te sperii de muncă, domeniul este super. Foarte bine plătit și foarte sigur. Este de muncă mai mult decât se poate. Multe proiecte nu pornesc pentru că nu sunt oameni. Părțile negative? Ești mereu departe de casă (deși actualul guvern a deblocat multe proiecte în România și în următorii ani o să fie continuu de muncă în România), lucrezi la înălțime (în video sunt la 163 metri) și o să călătorești des”, a afirmat acesta pe platforma Reddit, unde a încărcat și un video de la locul său de muncă.

Câștiguri de peste 50 de euro pe oră pentru tehnicienii cu experiență

Relatarea sa a adunat sute de comentarii, iar mulți utilizatori au vrut să afle mai multe despre câștiguri, calificările necesare și condițiile de muncă. Inginerul a explicat că veniturile diferă în funcție de experiență și de rolul ocupat.

„Pentru firmele străine, pornești de la un minim of 15 euro pe oră, ca tehnician începător, apoi ajungi la 25 de euro pe oră, în mod normal. După circa trei ani, dacă ești meseriaș și îți dai interesul, poți trece pe alt rol, pe la 55 de euro pe oră, în medie”, a susținut acesta.

Întrebat dacă sumele sunt nete sau brute, autorul a răspuns că lucrează pe cont propriu, fără să precizeze cât îi rămâne după taxe și cheltuieli.

„Netul depinde de fiecare în parte. E la modă acum să fii contractor, nu angajat. Îți faci PFA sau SRL și apoi primești banii și te descurci cu taxele”, a precizat acesta.

De la șantierul naval la turbinele eoliene

Tehnicianul a povestit că a intrat în industria eoliană după ce lucrase într-un șantier naval, profitând de oportunitățile apărute în timpul crizei economice.

Turbine eoliene Foto: Reddit

„Aveam experiență industrială din șantierul naval, a venit criza și s-au anulat multe comenzi de vapoare, dar, în același timp, au început să construiască eoliene, așa că am schimbat domeniul. Am pornit de la zero sau sub, că toate celelalte nații erau plătite mai mult decât noi, românii. Am învățat ce e de făcut și am tot avansat, am schimbat rolurile să învăț cât mai mult. Locul de muncă merită, e foarte bine plătit comparativ cu orice altă industrie și munca e aceeași oriunde pe planetă. Dacă vrei să te muți în altă parte, munca va fi aceeași”, a afirmat el.

Un alt român a intervenit în discuție și a relatat că experiența sa într-un parc eolian din țară fusese complet diferită, lovindu-se de promovarea cu prioritate a angajaților străini.

„Acum mulți ani am avut o tentativă să lucrez la parcul de la Fântânele. Au fost foarte entuziasmați că am C+E și atestat de electrician pentru stații de medie tensiune: «Ești exact ce căutăm, o să vezi că ai un viitor bun aici!». După o lună, tot la șanțuri eram. Tot ce înseamnă post bine plătit era ocupat de străini – ingineri, tehnicieni, nu mai zic de șefime, totul ocupat de cehi, olandezi, polonezi, la salarii mult mai mari decât un român în aceeași poziție”, a susținut acesta.

Autorul postării a recunoscut că a trecut și prin episoade neplăcute, dar a subliniat că relațiile cu angajatorii și colegii au variat mult în funcție de companie și de țară.

„Experiența mea a fost rea doar cu firma daneză, la început. Dar după aia am fost aproape mereu cel mai bine plătit. Cât despre discriminare… Am avut parte. De ambele. Unii colegi se purtau urât că eram român, alții se purtau foarte bine că eram român. O firmă din UK îi trata pe englezi ca pe niște cârpe, dar cu românii se purtau excelent. Nu se poate generaliza”, a relatat românul.

Zece ore de muncă pe zi și săptămâni departe de casă

Programul de lucru și perioadele petrecute departe de familie au stârnit interesul multor români. Tehnicianul a precizat că lucrează, de obicei, zece ore pe zi, șase zile pe săptămână, însă perioadele de activitate alternează cu cele libere.

Munca pe eoliene este considerată o meserie de viitor Foto: Magnific

„Rotația standard e de trei săptămâni de muncă și una de vacanță. Pe offshore e două cu două”, a explicat acesta, referindu-se și la proiectele de pe mare.

Un român l-a întrebat dacă trebuie să rămână pe șantier pe întreaga durată a construirii unui parc eolian și dacă este disponibil permanent pentru intervenții.

„Există rotații: trei săptămâni la muncă, una de vacanță, sau două cu două, sau echivalent. Nu stă nimeni atât de mult plecat”, a răspuns autorul.

El a descris și condițiile de cazare, dar și timpul rămas după încheierea programului.

„Firmele europene, de obicei, iau cameră fiecăruia. Ori o casă mare prin Airbnb și fiecare are camera lui, ori hotel. După muncă faci ce vrei. Nu e ca la marinari. E chiar opusul. Vizitezi multe țări și locuri”, a afirmat acesta.

Meseria viitorului pentru românii fără studii superioare. „Unii se bucură de un program lejer, pentru alții este un coșmar”

Programul diferă însă de la o companie la alta, a adăugat altcineva.

„Nu e neapărat onshore trei cu una. Eu am șase cu două pe onshore, alte companii opt cu două. Un calcul simplu la șase cu două este că petreci nouă luni plecat, cu trei luni acasă”, a scris acesta.

Cum se vede frica de înălțime de la peste 150 de metri

Întrebat dacă îi era frică de înălțime când a început să lucreze în domeniu, autorul postării a răspuns că încă are temeri, dar a învățat să se controleze. El a povestit că teama a apărut inițial în timpul unui cutremur, pe când se afla la etajul al nouălea al unui bloc din București.

„Dacă îți e frică de o căsuță plină de mașinării mari, care stă în vârful unui tub de oțel flexibil care se clatină, un minut e destul să îți vezi toată viața cum îți trece prin fața ochilor. Dar știu cât de puternic e hamul și celelalte dispozitive de siguranță și trăiesc cu logica, nu cu inima… Că după inimă ar trebui să leșin”, a descris acesta senzația de a lucra la înălțime.

Românul a relatat și un incident pe care îl consideră cel mai dificil din experiența sa profesională.

„În cazul meu, cel mai rău a fost când lanțul de la macaraua internă s-a rupt. Nu a pățit nimeni nimic, dar a fost noroc. Este un domeniu periculos. Fără pic de dubiu”, a afirmat tehnicianul.

În ceea ce privește presiunea de la serviciu, acesta a vorbit despre dificultățile lucrului în echipă și despre distanța față de cei apropiați.

„Stresul de la muncă vine de la colegi care nu știu ce au de făcut și de la statul departe de familie. Primul stres se rezolvă repede învățând meseria. Munca este periculoasă. Orice neatenție costă mult. Dar nu e grabă și e suficient timp pentru a lucra în siguranță”, a concluzionat acesta.

Cum poți ajunge să lucrezi în industria eoliană

Mulți români i-au cerut informații despre cursuri și despre posibilitatea unei reconversii profesionale. Autorul a susținut că pregătirea de electrician și experiența practică sunt avantaje importante pentru cei care vor să intre în domeniu.

„În mod normal, firma care te angajează îți va face cursurile, nu e mare avantaj să le faci tu dinainte. Dar, dacă ai diplomă de electrician și câteva luni de experiență, valorează cât aurul! E nevoie foarte mare de electricieni. E mult mai ușor”, a explicat acesta.

A povestit că primele cursuri au fost asigurate de angajator, iar după ce a început să lucreze pe cont propriu a suportat singur costurile.

Industria eolienelor atrage interesul multor români Foto: Magnific.com

„Cursurile se fac de obicei de către firma angajatoare. În cazul meu, firma daneză. Când am plecat de la ei și am mers solo, le-am plătit eu. În jur de 1.000 de euro o dată la doi ani. Înainte de asta am lucrat în șantier naval, mult mai complex decât în eoliene. Nu am avut nevoie de conversie. Nu am știut de domeniul acesta decât după ce a venit criza”, a relatat românul.

Celor care pornesc fără experiență le-a prezentat pașii pe care spune că i-a recomandat și prietenilor săi.

„Mergi și fă un curs de electrician, unul de bază. Mergi la orice firmă care te ia ca electrician, să faci măcar câteva luni de experiență, măcar șase luni. Când vine vara, aplică la firmele de eoliene. Odată intrat, muncește serios și învață timp de un an, măcar un an. Schimbă domeniul în supervisor”, a recomandat acesta.

Meseria râvnită de IT-iștii care caută noi joburi: „De muncă este suficient, dar nu în birouri confortabile”

În opinia sa, avansarea poate aduce venituri foarte mari

„În mai puțin de patru ani poți să ajungi de la zero la 15.000 de euro pe lună. Nicio altă industrie nu îți oferă așa ceva în afară de videochat”, a susținut autorul postării.

Rezervele românilor: „Ești un pic cam deconectat de realitate”

Unii români au privit cu neîncredere estimările sale, amintind de dificultățile unei schimbări de carieră.

„Ești un pic cam deconectat de realitate. Cursul de electrician nu îl faci de pe o zi pe alta și nici ca electrician nu știu dacă găsești așa ușor. Iar salariul de 15 euro pe oră la început nu e prea atrăgător dacă tu ai deja vreo 40 de ani. E bună cariera pentru unul care nu a mai lucrat nimic și a terminat liceul sau vreo facultate mai tehnică. Pentru mine, ar fi bună doar, Doamne ferește, de vreo restructurare”, a comentat un utilizator.

În replică, tehnicianul a explicat că cel mai dificil pas este obținerea primului loc de muncă, deoarece companiile vor să se asigure că persoanele pe care le pregătesc acceptă condițiile dure de pe șantier.

„Angajarea fără experiență e cel mai greu pas. Dar au nevoie usturătoare de electricieni calificați care ar face așa ceva. Așa că o diplomă de electrician și ceva experiență în domeniul electric oferă un avantaj enorm. Ce vor să evite mult este să angajeze un om, să îi facă toate cursurile și apoi, când ajunge respectivul pe șantier, să spună că nu e pentru el, că el vrea muncă mai ușoară sau că îi e frică de înălțime. Au pățit asta de multe ori… Bani pierduți aiurea”, a susținut acesta.

Întrebat dacă lucrează și femei în industria eoliană, românul a indicat mai multe tipuri de posturi.

„Sunt și femei, în special la HSE (sănătate și securitate în muncă) și commissioning (punere în funcțiune). Protecția muncii, șef de șantier sau de proiect. Sunt destule”, a răspuns acesta.

De asemenea, el a amintit că există posibilități de angajare și pentru specialiștii în IT, în special pe partea de operare și monitorizare a funcționării eolienelor.