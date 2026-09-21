Ce pui pe balcon sau pe terasă când vara s-a terminat? Plante în ghiveci care-și schimbă culoarea, fac spectacol și chiar înfloresc în frig

Vara s-a terminat, chiar dacă temperaturile din termometre par să spună altceva, dar balconul nu trebuie să rămână fără flori. Dimpotrivă: toamna poate fi momentul în care îi dai o nouă viață, cu plante care aduc culoare când zilele se scurtează, iar unele pot rămâne decorative chiar și atunci când iarna își face loc.

EDITOR’S CHOICE 2026 · FALL & WINTER PLANTS Hortensie Ruby, M.KJ. Wędrowscy, flori alb-roz, 40–90 cm Inflorescențe uriașe, de până la 35 cm, și o culoare care evoluează de la alb la roz și apoi la roșu închis. Hortensia Ruby poate rămâne astfel una dintre cele mai spectaculoase prezențe de pe balcon pe măsură ce sezonul avansează. Vezi prețul și alte detalii

Dacă pentru primul nostru ghid pe tema plantelor de ghiveci am căutat flori spectaculoase care puteau transforma balconul și terasa într-un colț de paradis de Paște și pe tot parcursul sezonului cald, acum schimbăm registrul. Ne-am orientat spre plantele de ghiveci cu flori care pot păstra farmecul spațiului exterior atunci când temperaturile încep să scadă — și am găsit câteva alegeri surprinzătoare.

Am pornit de la peste 2.000 de produse disponibile pe eMAG și nu ne-am uitat doar la cât de frumoasă este o floare în ghiveci. Am căutat plante care au un motiv să fie pe balcon în acest sezon: unele explodează în culori toamna, altele pot reveni an de an, unele păstrează spațiul decorativ când multe alte flori dispar, iar una dintre ele poate aduce flori chiar în mijlocul iernii. Și am ținut cont și de recomandările specialiștilor în horticultură privind plantele de sezon.

Un colț de rai acasă care nu ține doar cât ține vara Foto: Ideal House

Printre alegerile noi se află o singură reîntâlnire cu ghidul nostru de Paște — garofița. Toate celelalte sunt descoperiri pentru acest sezon: de la clasica și spectaculoasa crizantemă la hortensia care poate deveni punctul de atracție al balconului, Calluna, care își păstrează interesul decorativ și după înflorire, și iasomia de iarnă, cu florile sale galbene din sezonul rece.

Nu este un top al celor mai rezistente plante și nici o competiție pentru „cea mai frumoasă” floare în ghiveci. Este un ghid de shopping construit cu un singur scop: să găsești plantele care se potrivesc spațiului tău și felului în care vrei să arate balconul sau terasa după ce vara s-a terminat.

Pentru că un colț de rai nu trebuie să țină doar cât ține vara.

EDITOR’S CHOICE 2026: planta în ghiveci care poate schimba tot aspectul balconului

Uneori, un singur ghiveci este suficient pentru a schimba complet un balcon. Hortensia Ruby este alegerea noastră pentru Editor’s Choice 2026 tocmai pentru acest efect: inflorescențele sale foarte mari atrag imediat privirea, dar adevăratul spectacol abia începe după ce apar.

Florile pornesc în tonuri deschise și își schimbă treptat culoarea, trecând spre roz și apoi spre roșu închis. Astfel, planta nu oferă doar o explozie de flori, ci își schimbă aspectul pe măsură ce sezonul avansează. Este genul de ghiveci care poate deveni punctul focal al balconului sau terasei fără să aibă nevoie de o colecție întreagă de plante în jurul lui.

Foto: Plants Nouveau Când un singur ghiveci poate schimba tot decorul

Iar dacă preferi același efect spectaculos, dar în alb, alternativa este Hydrangea arborescens „Annabelle” sau hortensia albă de pădure Annabelle, ale cărei inflorescențe globulare, ca niște mari „bile” de flori, pot crea un efect impresionant atât în ghiveci, cât și în grădină.

Detalii despre aceste plante, precum și despre toate celelalte recomandări din selecție, găsești în rubrica „Cinci plante, cinci feluri de a păstra culoarea toamnei chiar și iarna + alternative”.

Cum am ales cele mai de efect plante de ghiveci cu flori pentru un balcon frumos toamna și iarna

Pentru realizarea acestui ghid am pornit de la o ofertă de peste 2.000 de produse disponibile pe eMAG, dar, de această dată, nu am mai tratat ratingul drept criteriu inițial. În cazul plantelor de ghiveci, numărul de recenzii nu este la fel de relevant ca în cazul altor produse de shopping: o plantă poate fi interesantă prin aspect, perioada de înflorire, rezistența la frig sau potrivirea pentru ghiveci, chiar dacă nu are cumpărători care să-i fi lăsat o evaluare.

De aceea, am pornit de la plantele în ghiveci care pot aduce interes decorativ pe balcon sau terasă din toamnă și, în cazul anumitor specii, chiar în timpul sezonului rece, potrivit recomandărilor specialiștilor horticoli, iar abia apoi am căutat printre ofertele disponibile pe eMAG exemplarele care se potrivesc acestor criterii.

Foto: Ducesa Florilor Aceeași floare, spectacole de culoare complet diferite

Un lucru important: prin „potrivite pentru sezonul rece” nu înțelegem că toate plantele din selecție pot rămâne afară, neprotejate, indiferent de temperatură. Unele suportă bine frigul, unele pot ierna în ghiveci dacă acesta este protejat, altele trebuie ferite de gerul puternic sau mutate într-un spațiu protejat. În cazul plantelor cultivate în ghiveci, rădăcinile sunt mai expuse frigului decât atunci când planta crește în sol, așa că rezistența unei specii nu trebuie confundată automat cu rezistența unui ghiveci lăsat afară peste iarnă.

În plus, pentru selecție, am urmărit, în primul rând, patru lucruri: potrivirea pentru sezonul rece, efectul decorativ, dimensiunea și potrivirea pentru balcon sau terasă și valoarea oferită pentru prețul plătit. Am ținut cont de perioada de înflorire, culorile și abundența florilor, forma și dimensiunea plantei, interesul decorativ pe care îl poate păstra după înflorire și, acolo unde era relevant, de posibilitatea ca planta să revină în anii următori. Am luat în calcul inclusiv reputația vânzătorului. Nu am urmărit însă să alegem pur și simplu cea mai ieftină plantă, cea mai mare sau cea mai spectaculoasă. Am căutat exemplarul care răspunde cel mai bine rolului pe care îl are în selecție.

Și diversitatea a fost un criteriu. Nu am vrut să repetăm aceeași idee în nouă ghivece. Am căutat plante compacte pentru spații mici și plante cu mai multă prezență, flori abundente și variante mai discrete, plante de sezon și plante perene, dar și exemplare care pot aduce interes decorativ atunci când multe dintre florile de toamnă încep să dispară. Unele sunt alegeri familiare, altele sunt mai puțin obișnuite, iar una dintre ele poate aduce chiar flori în mijlocul iernii.

Un balcon plin de flori poate deveni propria ta grădină Foto: Ideal House

Rezultatul este o selecție de cinci recomandări principale, o alternativă și trei plante bonus — nouă plante în total. Nu este un top al celor mai rezistente plante și nici o listă a celor mai populare produse de pe eMAG. Este o selecție curatorială în care fiecare plantă are propriul rol: să aducă explozia de culoare a toamnei, să ocupe puțin spațiu, să ofere acel efect „wow”, să păstreze balconul decorativ pe măsură ce temperaturile scad sau să prelungească povestea sezonului chiar și dincolo de lunile reci.

Pe scurt, de această dată, am pornit de la plantă și de la ceea ce poate face ea pentru un balcon sau o terasă în sezonul rece, nu de la produsele cu cele mai multe evaluări din partea cumpărătorilor. Iar dintre ofertele disponibile am ales variantele care oferă cel mai bun echilibru între caracteristicile plantei, aspect, preț, dimensiune, diversitate și relevanța pentru spațiul exterior. Pentru că, până la urmă, nu căutăm neapărat planta care „câștigă”. Căutăm plantele care, împreună sau separat, pot transforma un balcon sau o terasă într-un colț de rai chiar și atunci când vara s-a terminat.

Pe balcon încape mai mult decât crezi Foto: Ideal House

Cinci plante, cinci feluri de a păstra culoarea toamnei chiar și iarna + alternative

Am ales cinci recomandări principale (numărul total însă al plantelor este mult mai mare) care nu încearcă să facă același lucru. Fiecare are propriul rol în această selecție: una este vedeta incontestabilă a toamnei, alta este alegerea practică și accesibilă, una aduce efectul „wow”, alta păstrează balconul decorativ când temperaturile scad, iar ultima vine cu o surpriză pentru sezonul rece.

De aceea, clasamentul trebuie privit mai degrabă ca o colecție de opțiuni decât ca o competiție între plante. Le poți alege separat, în funcție de spațiul pe care îl ai, sau le poți combina pentru un balcon ori o terasă care să rămână interesante pe măsură ce sezonul se schimbă.

Toamna vine în ghiveci, într-o explozie de culori. Foto: Millcreek Gardens dms

Pentru fiecare recomandare am păstrat aceeași structură: mai întâi găsești produsul ales și informațiile esențiale despre el, apoi explicăm ce îl face să merite locul în selecție, cui i se potrivește și cum îl poți valorifica cel mai bine. La final, fiecare plantă vine cu câte un pont practic, iar acolo unde am găsit o alternativă care aduce o diferență reală de aspect, culoare, dimensiune sau preț, am menționat-o.

Toate sunt plante cu flori disponibile la ghiveci, gândite aici pentru balcoane și terase, chiar dacă unele pot fi păstrate în ghiveci pe termen mai lung sau mutate ulterior în grădină. Iar pentru cei care găsesc o recomandare pe gustul lor, denumirea produsului sau caseta de prezentare trimite direct prin link afiliat către pagina sa de pe eMAG, unde pot verifica prețul și disponibilitatea și îl pot comanda online.

Așadar, nu căuta neapărat „câștigătoarea”. Caută planta sau plantele care răspund cel mai bine felului în care vrei să arate și să se simtă spațiul tău exterior în această toamnă.

Explozie de culoare, textură și flori chiar și după ce vara a trecut Foto: Ideal House

1. Regina toamnei – una dintre plantele-emblemă ale sezonului

Dacă există o floare care pare făcută pentru balconul de toamnă, aceea este crizantema. Familiară, bogată în flori și disponibilă într-o mulțime de culori, ea aduce instant senzația de sezon și poate transforma chiar și un balcon simplu într-un colț plin de viață, exact atunci când multe dintre florile de vară încep să-și piardă din strălucire. Fiecare plantă formează practic o „minge” de flori, iar mai multe ghivece în culori diferite pot transforma balconul într-un adevărat buchet de toamnă.

BEST FOR FALL COLOR Chrysanthemum Serafina Mix, H 40 cm — SuperPreț O varietate compactă și bogat înflorită, cu formă rotundă, densă și flori în nuanțe de alb, galben, roz, portocaliu și mov. Ajunge la aproximativ 40 cm și este potrivită pentru ghivece, jardiniere și terase, în locuri luminoase, la soare sau semiumbră. Vezi prețul și alte detalii

Avantaje reale: Înflorire abundentă și de lungă durată, care poate continua din august până târziu în noiembrie, în funcție de vreme; varietate mare de culori; formă compactă și foarte decorativă, spectaculoasă; potrivită pentru ghivece și jardiniere; își păstrează aspectul bogat cu o îngrijire relativ simplă.

Înflorire abundentă și de lungă durată, care poate continua din august până târziu în noiembrie, în funcție de vreme; varietate mare de culori; formă compactă și foarte decorativă, spectaculoasă; potrivită pentru ghivece și jardiniere; își păstrează aspectul bogat cu o îngrijire relativ simplă. Pentru cine este: Este alegerea potrivită pentru cei care vor multă culoare cu minimum de efort și pentru cei care își doresc ca balconul să rămână decorativ și după ce florile de vară au început să dispară. Poate fi folosită singură, ca piesă centrală, sau alături de alte plante de sezon.

Este alegerea potrivită pentru cei care vor multă culoare cu minimum de efort și pentru cei care își doresc ca balconul să rămână decorativ și după ce florile de vară au început să dispară. Poate fi folosită singură, ca piesă centrală, sau alături de alte plante de sezon. Pont pentru a te bucura cât mai mult de ea: Așază crizantema într-un loc luminos, ud-o regulat fără să lași apa să băltească și îndepărtează florile ofilite pe măsură ce apar pentru a păstra planta îngrijită și bogată – o tundere ușoară după înflorire poate ajuta la menținerea unui aspect frumos și a formei compacte; iar când temperaturile încep să coboare serios, protejează ghiveciul de îngheț – în containere, rădăcinile sunt mai vulnerabile la frig decât plantele aflate în pământ.

Crizantema este, practic, clasicul absolut al toamnei: o explozie de culoare și bogăție pentru un balcon care să rămână vesel până târziu în sezon, fără să ceară îngrijiri complicate.

Cum să îți transformi balconul în paradisul primăverii: Plantele rezistente și colorate care nu necesită mult efort

2. Clasicul care poate reveni an de an – mica plantă care aduce culoare fără să ocupe spațiul

Există flori care nu au nevoie de prezentări sofisticate pentru a cuceri un balcon, iar garofița este una dintre ele. Colorată, familiară și potrivită pentru exterior, este o alegere inspirată pentru cei care vor un balcon vesel, dar și o plantă de care se pot bucura mai mult decât un singur sezon. Ghiveciul de 10 cm face din ea o alegere ușor de multiplicat: poți crea o adevărată pată de culoare din mai multe plante, nu doar dintr-un singur ghiveci.

BEST FOR SMALL BALCONIES Garofițe în ghiveci 10 cm, Grădina cu arome — ⭐ 4,93/5 (15 recenzii) O plantă decorativă pentru exterior, potrivită pentru balcon, terasă sau grădină, care preferă soarele direct și un substrat fertil, foarte bine drenat. Udarea trebuie făcută regulat, astfel încât solul să rămână reavăn, fără exces de apă. Vezi prețul și alte detalii

Avantaje reale: Ocupă puțin spațiu, aduce culoare pe balcon, terasă sau în grădină și se potrivește foarte ușor în ghivece, jardiniere sau combinații cu alte plante de sezon. Este o variantă accesibilă, iar feedbackul disponibil în listare este neobișnuit de bun pentru selecția noastră. Preferă soarele direct, iar pentru o dezvoltare și o înflorire bune, descrierea recomandă fertilizarea în perioada de creștere și protejarea plantei în sezonul rece.

Ocupă puțin spațiu, aduce culoare pe balcon, terasă sau în grădină și se potrivește foarte ușor în ghivece, jardiniere sau combinații cu alte plante de sezon. Este o variantă accesibilă, iar feedbackul disponibil în listare este neobișnuit de bun pentru selecția noastră. Preferă soarele direct, iar pentru o dezvoltare și o înflorire bune, descrierea recomandă fertilizarea în perioada de creștere și protejarea plantei în sezonul rece. Pentru cine este: Este alegerea potrivită pentru cei care vor o plantă simplă, familiară și ușor de integrat într-un decor de toamnă, dar și pentru cei care preferă plantele cu potențial de a reveni în sezonul următor. Este o soluție bună și pentru balcoanele mici, unde câteva ghivece pot aduce culoare fără să ocupe prea mult spațiu.

Este alegerea potrivită pentru cei care vor o plantă simplă, familiară și ușor de integrat într-un decor de toamnă, dar și pentru cei care preferă plantele cu potențial de a reveni în sezonul următor. Este o soluție bună și pentru balcoanele mici, unde câteva ghivece pot aduce culoare fără să ocupe prea mult spațiu. Pont pentru a te bucura cât mai mult de ea: Îndepărtează florile trecute și, după înflorire, tunde ușor planta pentru a-i păstra forma și a încuraja o nouă creștere. Pentru iarnă, protejează planta și mai ales rădăcinile de îngheț; iar primăvara, dacă trece cu bine peste sezonul rece, o tundere ușoară o poate ajuta să formeze din nou o tufă frumoasă.

Garofița este, așadar, una dintre alegerile acelea care nu promit un spectacol complicat, ci ceva poate mai valoros: culoare, parfum discret și șansa de a te bucura din nou de aceeași plantă în sezonul următor. Iar dacă vrei o variantă mai spectaculoasă, cu flori mai mari sau cu aspect mai bogat, poți găsi pe eMAG și alte variante, precum Dianthus plumarius, 11 cm, de la același brand, sau Dianthus Oscar mix, Serafina, 20 cm, în variante multicolore.

3. Alegerea spectaculoasă – planta care-și schimbă culoarea și transformă tot balconul

Dacă primele plante din selecție aduc culoare prin abundența florilor, hortensia vine cu acel efect de „wow” pe care îl cauți atunci când vrei ca un singur ghiveci să schimbe complet aspectul balconului sau terasei. Este mai puțin obișnuită în astfel de amenajări decât clasicele flori de sezon, dar tocmai acesta este farmecul ei: inflorescențe impresionante, volum și culoare, într-o plantă care poate rămâne în decor și după ce sezonul florilor de vară s-a încheiat.

BEST FOR A WOW EFFECT Hortensie Ruby, M.KJ. Wędrowscy, flori alb-roz, 40–90 cm Hortensia Ruby formează inflorescențe conice foarte mari, de până la 35 cm, ale căror flori își schimbă treptat culoarea de la alb la roz și apoi la roșu închis. Înflorirea este indicată din iulie până în octombrie, iar planta este prezentată ca rezistentă la îngheț. Vezi prețul și alte detalii

Avantaje reale: Aici nu este vorba despre dimensiunea florilor, ci despre modul în care planta se schimbă pe parcursul sezonului. Inflorescențele foarte mari pot deveni punctul focal al balconului sau terasei, iar schimbarea culorii în mai multe nuanțe, astfel încât poate arăta diferit de la o perioadă la alta, adaugă un plus de interes pe măsură ce sezonul avansează.

Aici nu este vorba despre dimensiunea florilor, ci despre modul în care planta se schimbă pe parcursul sezonului. Inflorescențele foarte mari pot deveni punctul focal al balconului sau terasei, iar schimbarea culorii în mai multe nuanțe, astfel încât poate arăta diferit de la o perioadă la alta, adaugă un plus de interes pe măsură ce sezonul avansează. Pentru cine este: Este alegerea potrivită pentru cei care vor o plantă care să atragă imediat atenția și care preferă să investească într-un arbust ornamental ce poate rămâne în colecția lor și după toamnă. În cazul cultivării în ghiveci, este important să îi oferi un recipient suficient de încăpător pe măsură ce crește și un loc în care să poată fi protejată de frigul sever.

Este alegerea potrivită pentru cei care vor o plantă care să atragă imediat atenția și care preferă să investească într-un arbust ornamental ce poate rămâne în colecția lor și după toamnă. În cazul cultivării în ghiveci, este important să îi oferi un recipient suficient de încăpător pe măsură ce crește și un loc în care să poată fi protejată de frigul sever. O alternativă cu totul diferită: Dacă îți place efectul spectaculos al hortensiei, dar preferi florile albe și forma unor adevărate „bile” de flori, Hortensia albă de pădure - Hydrangea arborescens - „Annabelle”, 45–60 cm, este o variantă interesantă. Inflorescențele sale globulare pot ajunge la dimensiuni impresionante, iar faptul că este o altă specie de hortensie îi conferă un aspect complet diferit în ghiveci sau în grădină.

Foto: Leroy Merlin O altă hortensie, un efect complet diferit

Pont pentru a te bucura cât mai mult de ea: Hortensia preferă solul umed și fertil, iar în perioadele calde și însorite are nevoie de udare atentă, mai ales dacă este ținută în ghiveci. După sezonul de înflorire, nu te grăbi să renunți la plantă: protejează recipientul și rădăcinile de frigul puternic, iar la începutul primăverii urmează recomandarea de tundere pentru a stimula o nouă creștere.

Hortensia este, așadar, alegerea pentru cei care vor ca un singur ghiveci să aibă puterea de a schimba întreaga imagine a balconului sau terasei. Nu este cea mai compactă și nici cea mai simplă dintre plantele din selecție, dar oferă ceva ce puține dintre ele pot egala: volum, inflorescențe spectaculoase și o poveste de culoare care se schimbă pe măsură ce sezonul avansează.

4. Descoperirea pentru sezonul rece – planta care decorează balconul și după ce florile dispar

Toamna nu înseamnă că balconul trebuie să rămână fără culoare odată cu scăderea temperaturilor. Calluna vulgaris, cunoscută popular sub numele de „iarba neagră” sau „erica de toamnă”, este o plantă decorativă de excepție, apreciată pentru aspectul său rustic, înflorirea bogată și capacitatea de a transforma orice colț verde într-un peisaj de poveste. Este una dintre acele plante mai puțin obișnuite în amenajările de balcon, dar tocmai de aceea merită descoperită: compactă, perenă și decorativă, își păstrează frunzișul și poate aduce culoare într-o perioadă în care opțiunile pentru exterior devin tot mai puține.

BEST FOR FALL-TO-WINTER COLOR Calluna vulgaris mix, H 25–30 cm Planta are o formă compactă și este potrivită pentru ghivece și jardiniere, preferând locurile luminoase și substratul bine drenat, ușor acid. Mixul reunește nuanțe de roz, alb, violet și roșu și este destinat decorului exterior, inclusiv în sezonul rece. Vezi prețul și alte detalii

Avantaje reale: Principalul atu al acestei plante este continuitatea decorativă. Florile sale mici sunt numeroase și formează mase de culoare, iar frunzișul rămâne decorativ și după trecerea perioadei de înflorire, astfel încât planta nu își pierde complet interesul odată cu venirea frigului.

Principalul atu al acestei plante este continuitatea decorativă. Florile sale mici sunt numeroase și formează mase de culoare, iar frunzișul rămâne decorativ și după trecerea perioadei de înflorire, astfel încât planta nu își pierde complet interesul odată cu venirea frigului. Pentru cine este: Este o alegere foarte bună pentru cei care vor să păstreze balconul sau terasa plăcută vizual și după ce florile clasice de toamnă încep să dispară. Dimensiunea de 25–30 cm o face potrivită și pentru spații mici, fiind ideală pentru ghivece, jardiniere, grădini, balcoane sau terase, dar și pentru combinații cu alte plante de sezon. Este potrivită pentru persoanele care iubesc plantele cu aspect natural, ușor de întreținut, fiind considerată o invitație la simplitate, frumusețe și liniște, în culorile autentice ale naturii.

Este o alegere foarte bună pentru cei care vor să păstreze balconul sau terasa plăcută vizual și după ce florile clasice de toamnă încep să dispară. Dimensiunea de 25–30 cm o face potrivită și pentru spații mici, fiind ideală pentru ghivece, jardiniere, grădini, balcoane sau terase, dar și pentru combinații cu alte plante de sezon. Este potrivită pentru persoanele care iubesc plantele cu aspect natural, ușor de întreținut, fiind considerată o invitație la simplitate, frumusețe și liniște, în culorile autentice ale naturii. Pont pentru a te bucura cât mai mult de ea: Soarele, drenajul bun și un substrat potrivit sunt cele mai importante pentru această plantă. Udă regulat, fără să lași apa să băltească, iar după înflorire o tundere ușoară ajută planta să-și păstreze forma compactă și să se ramifice frumos; dacă o păstrezi în ghiveci peste iarnă, protejează recipientul de variațiile extreme de temperatură și urmărește ca substratul să nu se usuce complet.

Mixul de nuanțe poate transforma câteva ghivece de Calluna într-un mic covor de toamnă, fără să ocupe mult spațiu. Se potrivește perfect în decorurile de toamnă, dar își păstrează farmecul și în sezonul rece, datorită rezistenței sale la temperaturi scăzute.

5. Alegerea-surpriză – planta care aduce flori în mijlocul iernii

Dacă celelalte plante din selecție aduc culoare toamna, iasomia de iarnă vine cu o promisiune cu totul diferită: flori galbene atunci când sezonul rece pare să fi golit balconul de culoare. Jasminum nudiflorum înflorește în ianuarie și februarie, înainte să apară frunzele, iar ramurile sale arcuite îi dau un aspect elegant și natural. Nu este însă o plantă pentru orice balcon: fiind viguroasă și având nevoie de spațiu și de un suport pe care să se poată dezvolta, este mai potrivită pentru terase sau balcoane spațioase.

BEST FOR WINTER BLOOMS Jasminum nudiflorum – iasomie de iarnă O plantă perenă cu flori galbene, potrivită pentru exterior, care poate ajunge la dimensiuni mari și are nevoie de un suport pentru a-și conduce creșterea. Înflorește în sezonul rece, de regulă în ianuarie și februarie, înainte de apariția frunzelor. Vezi prețul și alte detalii

Avantaje reale: Principalul avantaj al acestei plante în ghiveci este, fără îndoială, perioada de înflorire. În timp ce multe plante de balcon intră în repaus, iasomia de iarnă poate aduce flori galbene și un punct de culoare chiar în mijlocul sezonului rece; în plus, este o plantă perenă, astfel încât nu trebuie privită ca o achiziție decorativă pentru un singur sezon.

Principalul avantaj al acestei plante în ghiveci este, fără îndoială, perioada de înflorire. În timp ce multe plante de balcon intră în repaus, iasomia de iarnă poate aduce flori galbene și un punct de culoare chiar în mijlocul sezonului rece; în plus, este o plantă perenă, astfel încât nu trebuie privită ca o achiziție decorativă pentru un singur sezon. Pentru cine este: Este alegerea celor care vor ceva cu adevărat diferit și au suficient spațiu pentru o plantă viguroasă. Pe o terasă sau pe un balcon mai mare, ramurile pot fi conduse pe un suport, pe o arcadă sau de-a lungul unei structuri, transformând planta într-un element decorativ mult mai spectaculos decât ar fi într-un ghiveci mic.

Este alegerea celor care vor ceva cu adevărat diferit și au suficient spațiu pentru o plantă viguroasă. Pe o terasă sau pe un balcon mai mare, ramurile pot fi conduse pe un suport, pe o arcadă sau de-a lungul unei structuri, transformând planta într-un element decorativ mult mai spectaculos decât ar fi într-un ghiveci mic. Pont pentru a te bucura cât mai mult de ea: Lasă-i spațiu pentru dezvoltare și oferă-i un suport pe care să poată fi condusă, în loc să încerci să-i limitezi permanent creșterea într-un ghiveci mic. În perioadele reci, protejează zona rădăcinilor cu un strat de mulci, iar în cazul unor episoade de ger puternic protejează suplimentar planta; după înflorire, o tundere poate ajuta la menținerea formei și la controlul dimensiunilor.

Iasomia de iarnă aduce, însă, un element pe care nicio altă recomandare din acest ghid nu îl oferă la fel: flori în plin sezon rece. Este, prin urmare, alegerea-surpriză nu pentru că ar fi cea mai ușor de integrat, ci pentru că poate prelungi povestea balconului dincolo de toamnă, până în lunile în care florile sunt mult mai rare.

Bonusuri: alte trei plante care ies din tipare pentru balcoane pline de culoare

Topul nostru se oprește la cinci plante perfecte pentru toamnă și iarnă, dar asta nu înseamnă că aici se termină variantele interesante pentru un balcon sau o terasă plină de culoare. Am păstrat trei bonusuri pentru plante care nu se potrivesc perfect în clasamentul principal, dar au fiecare un argument suficient de bun pentru a merita atenția iubitorilor de flori: una impresionează prin florile sale și faptul că poate reveni de la un an la altul, alta poate prelungi perioada de înflorire până târziu în sezon, iar a treia este o adevărată descoperire de toamnă.

Alternativa pentru iubitorii de plante perene – floarea care poate reveni an de an

Brumăreaua Phlox paniculata „Flame Red” este o alegere interesantă pentru cei care vor mai mult decât o plantă sezonieră. Florile sale roșu intens formează inflorescențe bogate, iar frunzișul verde închis completează aspectul spectaculos. Exemplarul disponibil în ghiveci, cu aproximativ 40 cm înălțime, este potrivit pentru balcon și terasă, dar poate fi plantat ulterior și în grădină, unde poate reveni în anii următori. În plus, florile parfumate atrag albinele și fluturii, adăugând și puțină viață în jurul ghiveciului. Este genul de plantă potrivită pentru cine vrea un accent de culoare puternică, fără să renunțe la ideea unei plante perene. Pont: dacă vrei să obții un efect spectaculos, nu te opri la un singur ghiveci — mai multe exemplare de Phlox „Flame Red” grupate împreună pot forma o masă de culoare mult mai impresionantă, iar după ce își încheie perioada de înflorire le poți muta în grădină.

Plante perfecte pentru toamnă. Floarea miraculoasă care înflorește în frig și aduce culoare instant pe balcon și în grădină

Foto: eMAG Flori spectaculoase azi, plantă pentru anii următori

Pentru flori cât mai târziu – planta care poate prelungi culoarea până spre primele înghețuri

Salvia de toamnă greggii „Red” vine cu un alt avantaj: poate ajuta la prelungirea perioadei în care balconul rămâne colorat. Are flori roșii vibrante, frunze verde închis și este o plantă perenă care poate fi cultivată atât în ghiveci, cât și în grădină. Preferă soarele și, odată bine instalată, suportă perioadele mai uscate, ceea ce o face interesantă pentru cei care nu vor plante care cer udări foarte dese. În condiții favorabile, înflorirea poate continua până târziu în toamnă, chiar spre primele înghețuri, astfel încât este o alegere bună pentru cei care vor să prelungească sezonul florilor. Pentru ghiveciul cumpărat toamna, însă, nu aș transforma această caracteristică într-o promisiune de rezistență peste iarnă în orice condiții. Pont: îndepărtează florile trecute și scurtează ușor ramurile care s-au alungit — astfel poți încuraja planta să rămână mai compactă și să continue să producă flori cât timp vremea îi permite.

Foto: High Country Gardens Pentru cei care vor să prelungească sezonul florilor

Mica surpriză de toamnă – planta compactă care aduce culoare când sezonul se încheie

Asterul „Camilla” este bonusul pentru cei care vor o plantă de toamnă mai puțin obișnuită, dar fără să facă un compromis la capitolul flori. Are flori roz-liliachii și o dimensiune matură de aproximativ 30–40 cm, ceea ce o face ușor de integrat într-un ghiveci, într-o jardinieră sau într-un grup de plante de sezon. Este o plantă perenă, preferă un sol fertil și bine drenat și are nevoie de udare moderată, fără ca apa să băltească. Tocmai această combinație — dimensiune compactă, flori de toamnă și posibilitatea de a reveni în anii următori — o face o alternativă interesantă pentru cine s-a săturat de selecția obișnuită de plante de sezon. Pont: folosește Asterul în grupuri de mai multe plante sau alături de Calluna și alte plante cu frunziș decorativ; florile sale roz-liliachii ies mult mai bine în evidență într-o compoziție decât atunci când ghiveciul este lăsat singur.

Foto: Serele Florisol Mica surpriză de culoare care apare tocmai când vine toamna

Un balcon frumos nu se termină odată cu vara

Toamna nu trebuie să fie momentul în care balconul își pierde culoarea. Din contră, plantele potrivite pot aduce flori și textură atunci când zilele se scurtează, iar unele dintre ele pot păstra decorul viu chiar și după ce sezonul florilor de vară s-a încheiat.

De la explozia de culoare a crizantemelor și discreția garofițelor până la hortensia care poate schimba complet aspectul unui balcon, Calluna care își păstrează farmecul pe măsură ce temperaturile scad și iasomia care poate înflori chiar în mijlocul iernii, fiecare recomandare din selecția noastră are propriul motiv pentru care merită un loc în ghiveci.

Un colț de rai nu trebuie să țină doar cât ține vara Foto: Ideal House

Acum rămâne să alegi ce se potrivește cel mai bine spațiului tău — și felului în care vrei să arate balconul pe măsură ce toamna avansează și temperaturile scad.

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