 Directorul general al OpenAI: „Lumea ar trebui să accepte că se vor întâmpla și lucruri rele" în schimbul beneficiilor inteligenței artificiale | adevarul.ro
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Directorul general al OpenAI: „Lumea ar trebui să accepte că se vor întâmpla și lucruri rele" în schimbul beneficiilor inteligenței artificiale

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Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat că există diferențe fundamentale între compania sa și concurentul Anthropic în ceea ce privește abordarea reglementării inteligenței artificiale. El consideră că societatea trebuie să accepte o parte din riscurile tehnologiei pentru a obține beneficiile maxime de la aceasta. În același timp, Altman a subliniat că nu este pregătit să accepte scenarii catastrofale și pierderea controlului asupra inteligenței artificiale.

Șeful OpenAI, Sam Altman
Șeful OpenAI, Sam Altman/FOTO:Guliver/Getty Images

„Credem că lumea trebuie să se împace cu faptul că se vor întâmpla și lucruri negative, de dragul beneficiilor acestei tehnologii și al posibilității ca oamenii să o poată gestiona singuri”, a declarat Altman într-un interviu pentru rubrica Decoded a publicației Politico, adăugând că între OpenAI și Anthropic există „diferențe substanțiale”.

Anthropic a fost considerată mult timp unul dintre cei mai activi susținători ai reglementării AI din industrie, în timp ce OpenAI a pledat pentru o abordare mai blândă. Cu toate acestea, în ultimele luni, pozițiile companiilor s-au apropiat parțial din cauza atacurilor cibernetice răsunătoare efectuate de agenți autonomi și a unor cazuri de comportament imprevizibil al modelelor OpenAI, cum ar fi compromiterea platformei Hugging Face. Luna trecută, Altman a susținut apelul directorului general al Anthropic, Dario Amodei, privind încetinirea dezvoltării celor mai puternice modele de AI.

În ciuda acestui fapt, directorul general al OpenAI a încercat să traseze o linie între abordarea companiei sale și poziția Anthropic. El a menționat criticile legate de „capturarea reglementatorului”, o acuzație pe care consilierii tehnologici din anturajul președintelui american Donald Trump au adus-o la adresa companiei Anthropic.

„Un compromis complet inacceptabil”

„Nu sunt de acord, dar înțeleg punctul de vedere al celor care spun: «Tehnologia aceasta va deveni atât de puternică și atât de periculoasă, încât un singur laborator din San Francisco ar trebui s-o dețină și să se asigure că nu se întâmplă nimic rău, și cumva să stabilească cum se împart beneficiile»", a spus Altman. El a descris această abordare drept „un compromis complet inacceptabil", care contravine „poziției de reglementare mai puțin restrictive" susținute de OpenAI.

Nu aș accepta un schimb în care să spunem: «Ne asigurăm că nu există atacuri informatice majore, că tehnologia nu este folosită abuziv, că nu există nicio fraudă și niciuna dintre celelalte lucruri rele care se vor întâmpla»", a afirmat Altman. „Pentru că eu cred că oamenii vor face lucruri bune de ordine de mărime mai multe decât lucruri rele."

Directorul OpenAI a adăugat ulterior că nu acceptă „riscurile cu adevărat catastrofale", printre care posibilitatea unei „pierderi grave a controlului în fața AI".

Declarația lui Altman vine pe fondul creării în Statele Unite a grupului de lucru Super Intelligence Force, la conducerea căruia au intrat reprezentanți ai serviciilor de informații, ai Pentagonului, ai Comisiei Federale pentru Comerț și ai Oficiului pentru Managementul Personalului. Noua structură este menită să coordoneze politica guvernului federal în domeniul AI, să reglementeze relațiile cu mediul de afaceri și să protejeze leadershipul tehnologic al SUA în rivalitatea cu China.

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