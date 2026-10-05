Petrișor Peiu, invitat la „Interviurile Adevărul”. Ce spune despre criza politică și alegerile anticipate

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, este invitat luni, 5 octombrie, la „Interviurile Adevărul”, începând cu ora 12:00. Discuția are loc într-un moment de intensă criză politică, după cinci luni în care România este condusă interimar și după ce Guvernul Mureșan nu a primit votul de încredere în Parlament.

Petrișor Peiu este invitat luni la „Interviurile Adevărul”. Foto: Adevărul

Unul dintre principalele va fi situația politică actuală și blocajul privind formarea unui nou Guvern.

Astăzi, președintele Nicușor Dan are programată o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Consultările încep la ora 14:00, iar AUR este programat la discuții la ora 14:30.

Petrișor Peiu va vorbi și despre poziția AUR în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni. Formațiunea susține organizarea de alegeri anticipate, iar liderul senatorilor AUR a transmis de-a lungul timpului că partidul nu intenționează să voteze un Guvern din care nu face parte.

Un alt subiect important al discuției va fi modul în care AUR vede ieșirea din actualul blocaj politic, precum și condițiile în care formațiunea ar putea participa la viitoarea formulă de guvernare.