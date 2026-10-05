Un bărbat de 57 de ani din satul Luncșoara, județul Bihor, a fost atacat sâmbătă, 3 octombrie, de un cerb, în timp ce mergea pe stradă. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit AleșdOnline, soția bărbatului a spus că acesta se întorcea spre casă când cerbul l-ar fi atacat din spate. Animalul l-ar fi târât aproximativ 50 de metri, iar pentru a scăpa de atac bărbatul a reușit să se adăpostească într-un tub de sub un pod, pe unde trece apa.

În acel moment, o vecină ar fi intervenit și ar fi strigat la cerb, determinând animalul să se îndepărteze.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bihor și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, pentru îngrijiri medicale.

Dr. Hadrian Borcea, șeful UPU-SMURD Bihor, a declarat pentru Bihoreanul că bărbatul a ajuns la spital sâmbătă, în jurul orei 17, cu numeroase răni.

„Victima a ajuns la UPU cu plăgi multiple, pe aproape toată suprafața corpului, la nivelul toracelui, abdomenului și membrelor superioare și inferioare. Prezenta și traumatism toracic și traumatism cranian minor. Plăgile au fost pansate, iar pacientul nu a rămas internat”, a declarat medicul.

Localnicii s-au declarat îngrijorați de situație și susțin că cerbul este agresiv, cerând autorităților să ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente. Localnicii spun că le este teamă să mai meargă pe jos prin zonă, în special după atacul asupra bărbatului.

Cazul ridică din nou problema prezenței animalelor sălbatice în apropierea zonelor locuite și a măsurilor care pot fi luate pentru protejarea oamenilor.

În România trăiesc peste 70.000 de cerbi comuni și lopătari, animale sălbatice de care românii sunt legați de secole prin legende, tradiții și vechi relatări despre viața din munți.